Norske May-Helen (28) er blant millioner som sitter i isolasjon i Wuhan

– Det er veldig stille ute. Vanligvis hører jeg biltrafikk hele tiden. Nå hører jeg ingenting, forklarer May-Helen Strømsmo på Skype fra den kinesiske millionbyen Wuhan.

Det var her coronaviruset først ble oppdaget i desember i fjor. Siden da har flere tusen mennesker blitt smittet av lungeviruset som til nå har tatt livet av mer enn hundre mennesker.

Nå er 28 år gamle Strømsmo blant de elleve millioner innbyggerne i Wuhan som blir sterkt oppfordret av kinesiske myndigheter til å holde seg inne.

I fem dager har studenten fra Setermoen i Troms sittet inne på hybelen sin.

– Det er noen supermarkeder her som er åpne. Det er ikke verdens beste utvalg, men man får tak i det man trenger. I mitt tilfelle ordner skolen det, så jeg trenger ikke å gå ut i det hele tatt, forteller hun.

Les også: Slik er livet i karantene

Studiestarten utsatt

Strømsmo tar en mastergrad i den kinesiske kampsporten kung fu ved Wuhan Sports University og har nå bodd der i åtte år. NRK har tidligere skrevet om hennes liv som kung fu-student.

KUNG FU-STUDENT: Strømsmo dro til Kina i 2012 for å lære seg den kinesiske kampsporten kung fu. Bildet er fra 2016. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Men nå er 28-åringen usikker på når studiene vil starte igjen.

– Siste informasjon fra myndighetene var at vår studiestart neste semester, som skulle vært 17. februar, er utsatt til denne krisen er over.

Kinesiske myndigheter har, ifølge Strømsmo, ikke gått ut med hvor lenge de tror det vil være nødvendig for innbyggerne i Wuhan å holde seg innendørs. Den norske kung fu-studenten er forberedt på å bli på hybelen sin en god stund til.

– Jeg vil regne med at i slutten av neste uke så har ting begynt å bli så normalt at jeg vil kunne gå ut med enkle forholdsregler. Ha på hansker og maske, så er det ikke et spesielt stort problem lenger, sier hun.

Les også: Alt du trenger å vite om coronaviruset

– Vanligvis er det maurtuetilstander

Hun forteller at hun ikke er spesielt bekymret for å bli smittet, og at hun tror den verste redselen blant innbyggerne i den kinesiske byen har gått over.

– Det var ganske mange som var ganske redde litt tidligere forrige uke. Da var det litt anstrengt og veldig mye usikkerhet. Men nå har folk i stor grad funnet seg til rette.

Hun får tiden til å gå ved å skrive på masteroppgaven, gå gjennom sin daglige treningsrutine og surfe på nettet. 28-åringen forteller at en klassekamerat av henne gikk en tur tidligere på dagen, og at han møtte tre-fire andre som også gikk tur.

– Men det er jo elleve millioner innbyggere her, så vanligvis er det maurtuetilstander.

STUDENT: Strømsmo har studert i Kina de siste åtte årene. Dette bildet ble tatt i 2016. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Filmer at de kjeder seg

De aller fleste holder seg innendørs hele døgnet, og med unntak av noen få steriliserte «felleshager» er det nærmest folketomt utendørs. Men å holde seg inne time etter time blir kjedelig for mange, og derfor ser man nå en ny trend i sosiale medier.

Strømsmo forteller at det florerer av komiske innslag som følge av karantenen.

– Det er folk som fisker ut av gullfiskbollene sine for å se om de får napp. Det ser litt komisk ut. Gjerne med stige og ordentlig fiskestang og hele pakka. Så det er mye «kjede seg-videoer» der ute.

Ifølge 28-åringen er det også blitt populært å følge byggingen av det nye provisoriske sykehuset som skal være klart på bare seks dager. Sykehuset i Wuhan skal behandle pasienter med viruset, og lignende tiltak ble iverksatt i forbindelse med SARS-utbruddet i Beijing i 2003.

Nå er det satt opp et live-kamera som følger byggingen av sykehuset som man kan følge hele døgnet.

– Jeg satt og så på det i dag. De bygde fire eller fem rom på to timer, så det var ganske imponerende.