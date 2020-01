Folkehelseinstituttet: Smitten vil nå Norge

Målet for overlege i Folkehelseinstituttet Preben Aavistland er at belastningen på det norske helsevesenet blir akseptabelt. Han foreslår derfor en rekke tiltak som kan forsinke spredningen av det nye viruset i Norge.

– Tiltakene kan forskyve epidemien til etter influensasesongen og flate ut epidemikurven slik at belastningen på helsetjenesten fordeles over lengre tid, sier Aavitsland. Dette er også noe han skriver i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

VIL NÅ HELE VERDEN: Overlegen ved Folkehelseinstituttet har studert hvordan pandemier blir til, og han er sikker i sin sak at det nå kommer en ny.

Folkehelseinstituttet har samtidig kommet med en risikovurdering i forbindelse med smitten. I dokumentet «Risikovurdering av og respons på 2019nCoV-infeksjon i Norge», beskriver de en situasjon der smitten vil være i hele befolkningen.

De vurderer også en mulighet for at tiltakene i Kina og internasjonalt fungerer, og at en pandemi på den måten blir unngått.

– Dette virker stadig mer usannsynlig, skriver Folkehelseinstituttet.

Stoppe de første

– Smitten vil komme hit. Først enkelttilfeller som vi klarer å stoppe spredning fra, men etter hvert blir det innenlands spredning, fortsetter Aavitsland.

Folkehelseinstituttet mener det er avgjørende for situasjonen i Norge i de nærmeste ukene at eventuelle importerte tilfeller blir fanget opp og håndterte slik at det ikke skjer videre smitte fra dem.

Aavitsland mener det er legene som kommer til å spille en nøkkelrolle i tiden som kommer.

– Det viktigste tiltaket er å oppdage mulige tilfeller tidlig, teste dem og isolere dem hjemme eller i sykehus, sier Aavitsland.

Alle må bidra

Han og de andre i Folkehelseinstituttet peker også på hva befolkningen kan gjøre for å redusere hastigheten i spredningen.

VIRUS: Slik ser coronaviruset ut. Foto: Wikimedia commons

– Befolkningen for øvrig kan bidra med god håndhygiene. Tiltak for å redusere kontakthyppigheten i befolkningen er ressurskrevende, har usikker effekt og er derfor ikke en del av strategien i Norge. Det anbefales ikke å stenge skoler, arbeidsplasser, kollektivtrafikk eller andre steder der folk samles, skriver Aavitsland i Tidsskriftet for Den norske legeforening.