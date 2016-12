Avslår vannkraftverk – bygdas landemerke får leve videre

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har avslått søknaden ifra Nord-Salten Kraft AS om søknad om å bygge vannkraftverk i Ruossvákkjåhkå i Musken i Tysfjord kommune i Nordland fylke.

Muskens innbygger Karl Gunnar Mikkelsen ser NVEs beslutt som noe tull. Foto: Sander Andersen / NRK

NVE skriver i avslaget at de i sin vurdering har lagt stor vekt til at en utbygging vil føre til redusert vassføring i fossen i Ruossavákkjåhkå og at det vil gi negative konsekvenser for landskapet. De har og tatt hensyn for ulemper for friluftsliv og reindrift.

– Tull å avslå

Innbyggeren Karl Gunnar Mikkelsen var en av dem som var veldig positiv til at vannkraftverket skulle bygges i Musken.

– Det er for galt at de avslår sånt. Det er elektrisitet vi trenger i Norge, det er en selvfølge at det skulle ha blitt kraftverk der.

Så fort det er snakk om Hellmofjorden så avslår man sånt, mener Mikkelsen

– Snart er vel hele folket her fredet. Hva er vel en elv å se på som renner nedover et berg? Det er tullprat å ha fossen som brekkstang for å avslå søknaden.

Fossen Ruossavákkjåhkå som er bygda Muskens kjennetegn får fortsatt leve videre. Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Planene til Nord-Salten Kraft AS var å bygge en inntaksdam 150 meter nedenfor elveutløpet av Ruossavákkjávrre. Hvorfra vannet skulle føres i et 1000 millimeters rør ned til Hiejttegiedde der turbinen planla anlegges. Samt skulle en anleggsvei bygges fra Musken opp til inntaksdammen.

– Beste julegaven

Tom Eirik Ness, medlem av Naturvernforbundet i Nordland mener han ikke kunne fått en bedre julegave. Foto: Jona Are Nilsen / NRK

Tom Eirik Ness, medlem av Naturvernforbundet i Nordland og utflyttet tysfjerding, jubler over avslaget.

Det ville vært en stor tragedie dersom fossen skulle blitt ødelagt på grunn av utbygging av et vannkraft, sier Ness til NRK.

– Heldigvis har NVE avslått søknaden fra Nord-Salten Kraft om utbygging. Jeg må si at jeg ikke kunne ha fått en bedre julegave. Dette er en seier for naturvernet i Nordland.

– Vi har ingen kraftmangel i Norge. Strømmen selger man til utlandet uansett.

Nord-Salten Kraft AS ville gjennom det planlagte vannkraftverket hatt en årlig kraftproduksjon på omtrent 8 GWh, som tilsvarer strømforbruk til om lag 400 husstander.