Equinor deler ut milliardkontrakt for å få strømmen ut til Melkøya

Kritikken haglet etter at Støre-regjeringen i valgkampen i fjor ga Equinor klarsignal til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest innen 2030.

I Senterpartiet mente flere at avgjørelsen ødela valgkampen.

Regjeringen selv mener tiltaket er «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering».

Anlegget på Melkøya er i dag drevet av et gasskraftverk som står for det tredje største enkeltutslippet av karbondioksid i året i Norge.

Ved å drifte anlegget med strøm fra land vil utslippene av klimagasser kuttes med 850.000 tonn.

Men i Nord-Norge er skepsisen stor. Frykten er både strømmangel og store naturinngrep.

Strømmen som skal til, skal hentes fra land – i en landsdel hvor bedrifter allerede står i kø for å koble seg til strømnettet. Mange bedrifter får også avslag.

Elektrifisering av gassanlegget på Melkøya vil legge beslag på 410 megawatt. Det tilsvarer 3,6 terawattimer (TWh) strøm i året.

Det er omtrent like mye som hele Finnmark bruker i dag.

På en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag 8. august, la regjeringen fram en plan for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

Ett av hovedbudskapene til regjeringen er at elektrifiseringen vil legge til rette for at driften av anlegget på Melkøya kan opprettholdes fram til 2040.

Ett av hovedbudskapene til regjeringen er at elektrifiseringen vil legge til rette for at driften av anlegget på Melkøya kan opprettholdes fram til 2040.

De beskriver elektrifiseringen som «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering, og et historisk kraft- og industriløft for den nordligste delen av landet vårt – hvor vi er helt avhengig av en sterk, sivil tilstedeværelse».

Elektrifiseringen vil føre til en kraftig økning i strømforbruket i området. Regjeringen skriver at omlegging fra gass til full drift med kraft fra nettet, innebærer en økning i kraftforbruket på Melkøya på 360 MW.

Samtidig ble det gjort klart at det tas sikte på å bygge ut den mye omstridte 420 kV-linja mellom Skaidi og Hammerfest, og deretter til Varangerbotn i Øst-Finnmark.

Regjeringen vil legge til grunn at elektrifiseringen vil skje i 2030. Dersom det ikke er bygd ut nok kraftproduksjon innen den tid, vil gasskraftverket kunne fortsette som i dag fram til 2033.

Vil bygge ut mer vindkraft

Regjeringens plan er en storstilt utbygging av vindkraft i Finnmark. I tillegg ønsker de å bygge ut kraftnettet i nord.

Belønningen for Nord-Norge skal også være arbeidsplasser.

Prosjektet som skal gi strøm til Melkøya har fått navnet «Snøhvit future». Totalt mener Equinor prosjektet vil sysselsette om lag 1700 årsverk i Nord-Norge i byggefasen.

Og nå er den første kontrakten delt ut til entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner (LNS).

Selskapet, med hovedkontor på Andøya nord i Nordland, skal bygge tunnel og landfall for strømkabelen som skal gå fra Hyggevatn i Hammerfest og ut til Melkøya.

Kontrakten har en verdi på 1,5 milliarder kroner og er ventet å gi 200 årsverk.

Ifølge Equinor vil kontrakten gi ringvirkninger i både Finnmark, Troms og Nordland.

– Glade og stolte

I LNS er stemning god etter at de har blitt tildelt oppdraget.

– Vi er både glade og stolte over å ha blitt tildelt kontrakten. Dette viser at også nordnorske bedrifter kan hevde seg på de største og mest komplekse prosjektene. Vi setter pris på at Equinor ser verdien av vår kompetanse og det som finnes i vår landsdel, sier konsernsjef i LNS, Frode Nilsen.

Frode Nilsen i LNS er stolt over at selskapet hans har blitt tildelt kontrakten. Foto: Kathrine Mørkved / NRK

Også Hammerfest Næringsforening er fornøyd.

– Vi er veldig glad for at Snøhvit Future-prosjektet er kommet i gang, og kontraktstildelingen står på trappene. Vi får veldig sterke signaler fra veldig mange i næringslivet i Hammerfest om at man virkelig gleder seg til det store innrykket, og den økte aktiviteten som vi kan forvente lokalt de tida fremover, sier direktør Lars Bjørkli.

Han er glad for at kontrakten tildeles et nordnorsk selskap.

– Vi skulle jo gjerne sett at vi hadde større aktører lokalt som kunne ha betjent det, men når det ikke nødvendigvis er tilfelle, så er det jo viktig at kontrakten havner til Nord-Norge.

– Urealistisk

Men for at det skal komme strøm i kabelen fra Hyggevatn må det altså bygges ut store mengder vindkraft i Finnmark.

Med Fosen-dommen ferskt i minne, er det flere som tror det blir vanskelig å få til innen 2030.

– Jeg anser det som helt urealistisk å kutte utslippene innen 2030, sier Odd Levy Harjo, assisterende direktør i Alta Kraftlag.

Heller ikke ordføreren i Narvik tror det er mulig.

Regjeringen har selv tatt høyde for dette ved å beholde muligheten til å drifte anlegget med de eksisterende gassturbinene, selv etter elektrifiseringen.

De har også garantert at Melkøya ikke skal elektrifiseres dersom det vil gå utover annen industri.

Men det har ikke roet ned gemyttene nevneverdig.

2 av 3 nordlendinger er negative

Da NRK i august i fjor spurte nordlendingene om deres synspunkt på elektrifiseringen var motstanden stor.

To av tre av de spurte i meningsmålingen svarte nei på om det var riktig å elektrifisere Melkøya. Kun rundt 15 prosent var for.

Også i Senterpartiet har det vært mye murring

Fylkesleder Frank Johnsen i Nordland ble oppringt av frustrerte enkeltmedlemmer i partiet, folk fra lokallagene og Senterpartiordførere i Nord-Norge etter at nyheten ble kjent.

De mener at regjeringens vedtak bryter med Senterpartiets egen politikk.

De frykter: