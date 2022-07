Shaborshina og Atieva har siden i fjor høst studert nordsamisk semesteremne.

I vår søkte de om å komme inn på et bachelorstudium i samisk.

Samisk høgskole i Kautokeino informerte i april at de mangler dokumentasjon for kunnskaper i engelsk. Derfor avslås søknadene deres.

– Opplysningen kom så sent at jeg ikke har hatt mulighet til å forberede meg til en slik test. Jeg er skuffet over Samisk høgskole, sier Shaborshina til NRK.

Frykter at studieplanene stopper her

Samekvinnene fra Lovozero i Russland kom til Kautokeino høsten 2021 for å studere nordsamisk.

Shaborshina har høyere pedagogisk utdanning fra sitt hjemland Russland.

Hennes plan er å bli i Norge i flere år. Hun vil ta bachelor og senere master.

TRIVES: Arina Shaborshina trives i Kautokeino. – Samiskstudiene er interessante og lærerike. Her har jeg lyst til å bli i mange år, sier hun. Foto: Privat

– Nå frykter jeg at mine studieplaner stopper her. Engelskkravet er merkelig. All undervisninga ved Samisk høgskole foregår jo på nordsamisk, påpeker Shaborshina.

Kvinnene mener at studiekompetansen deres i utgangspunktet må være godkjent, siden de ble tatt opp som studenter.

– Hvis vi hadde fått disse opplysningene allerede i høst, så kunne vi gjort noe med det, påpeker Artieva.

– Dumt å måtte avbryte studiene

Alle som søker opptak til universitet og høgskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Engelsk kan dekkes på ulike måter avhengig av hvilken bakgrunn du har. Det kan blant annet gjøres ved å ta 140 timers studium ved en norsk videregående skole.

TRIVES: Aleksandra Artieva vil gjerne fortsette å studere i Kautokeino.

Aleksandra Artieva har to høyere utdanninger fra Russland. Disse ønsker hun å kombinere med høyere utdanning i samisk.

– Jeg har utdanning som psykolog og spesialpedagog. Hvis jeg får gode kunnskaper i samisk så kan jeg jobbe med barn, forklarer Artieva.

Begge to mener det vil være dumt å avbryte studiene nå.

– Et av alternativene blir da å reise tilbake til Russland, forklarer Shaborshina og Artieva.

SAMEBYGD: Elva Virma renner stille gjennom den russiske samebygda Lovozero. Foto: Aleksander Paul

– Høyere krav til bachelornivå

Direktør Anne-Marie Gaino ved Samisk høgskole sier hun kjenner til Shaborshinas og Artievas sak.

Hun beklager at de to samiske studentene fra Russland ikke har fått de opplysningene de har krav på tidsnok.

– Vi må bare bli flinkere til å informere studentene våre, understreker hun.

DIEHTOSIIDA: Samisk høgskole holder til i en moderne bygning midt i Kautokeino sentrum. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Direktøren har denne forklaringen på det som har skjedd:

– Det er høyere krav til studenter i bachelorstudiene enn til semesteremnene. Vi har snakket med både kunnskapsdepartementet og Samordna opptak. De sier at engelskkravet er ufravikelig, opplyser Gaino.

Ledelsen ved Samisk høgskole har prøvd å se etter måter de kan unngå dette kravet, men ennå ikke klart å finne hjemmel for det.

– Vi har ennå ikke gitt opp. Vi skal møte de to studentene i morgen. Kanskje vi sammen kan finne en løsning, håper Anne-Marie Gaino.