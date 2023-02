I dag er det 500 dager siden ble den norske staten dømt for å bryte menneskerettigheter.

11. oktober 2021: Høyesterett konkluderer med at vindkraftutbyggingen i to anlegg på Fosen i Trøndelag strider med urfolks rettigheter.

23. februar 2023: 150 vindturbinene på Norges største vindkraftanlegg snurrer fremdeles.

Flere samer med ungdomsorganisasjon til Norske Samers Riksforbund (NSR) og Natur og ungdom i spissen, har nå satt seg i Olje- og energidepartementets lokaler i Akersgata 54 i Oslo sentrum.

– Jeg har trent på dette i mange år, men har aldri opplevd å bli arrestert eller båret bort av politiet. Så dette blir første gang for min del, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

Politiet har foreløpig ikke foretatt seg noe med aksjonistene.

I filmen «La elva leve» om Alta-kampen for litt over 40 år siden, spiller hun rollen som «Ester». Her er hun en av de samiske aksjonistene som sultestreiket foran Stortinget.

SULTESTREIK: Her er Ella Marie Hætta Isaksen i rollen som «Ester» i filmen La elva leve. Foto: Mer Film

I dag er hun aksjonist på ordentlig.

Bakgrunnen for dagens aksjon er den såkalte Fosen-saken i Trøndelag. Høyesterett konkluderte enstemmig at tillatelsen som ble gitt til vindkraftverket, var ugyldig.

– Fosen er bare en av mange saker som preger hele Sápmi i dag. Mitt håp er at Fosen-saken markerer en endring, og at den også endrer måten myndighetene behandler samiske saker på. Vi kan ikke holde på å aksjonere hele tiden for våre rettigheter. Mange reindriftssamer er så slitne og utmattede av dette nå, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

AKSJON: Demonstrantene møtte olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Emrah Senel / NRK

Ministeren møtte aksjonistene

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kom selv ned i lobbyen og snakket med aksjonistene.

