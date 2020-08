Bakgrunnstallene for Norstats siste målinger for NRK og Aftenposten viser hvordan velgerne forflytter seg mellom ulike partier.

Siden april i år har Ap hatt en jevn lekkasje av velgere til SV.

Velgervandring fra Ap til andre partier Fra parti Til parti April '20 Mai '20 Juni '20 Aug '20 Ap Sp -54345 -22125 -12849 -26947 Ap SV -8783 -11899 -17507 -30595 Ap Ikke sikre -7683 -71356 -77176 -83000

Fra junimålinga til augustmålinga ser en også at Arbeiderpartiet lekker til Senterpartiet, samtidig som over 80.000 av dem som stemte Ap i 2017 nå har satt seg på gjerdet.

Torsdag arrangeres det partilederdebatt i Arendal – ett år før stortingsvalget. Ett av temaene NRKs programleder Fredrik Solvang vil ta opp der, er samarbeidskonstellasjoner.

Partibarometer august 2020 Periode 4/8–10/8. 950 intervjuer. Feilmarginer fra 1,1–3,2 pp. Parti Endring −1,0 R 3,8 % −1,0 −0,1 SV 6,8 % −0,1 +0,8 AP 24,2 % +0,8 −0,8 SP 13,8 % −0,8 −0,9 MDG 4,7 % −0,9 +0,7 KRF 4,1 % +0,7 +0,4 V 2,8 % +0,4 −1,1 H 24,7 % −1,1 +1,0 FRP 13,0 % +1,0 +1,1 Andre 2,2 % +1,1 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. 950 personer er oppringt, 690 har oppgitt partipreferanse.

Problem på egen banehalvdel

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, sier lekkasjen til partiene på venstresiden er med på å forklare hvorfor Ap ikke er landets største parti på denne målingen.

– Det er interessant at Ap sitt problem ligger på egen banehalvdel. De må overbevise velgerne om at de må stemme Ap og ikke et anne parti på rødgrønn side. En konsekvens av dette kan bli at Arbeiderpartiets valgkamp kanskje må ha et annet budskap enn den tradisjonelle kampen mot Høyre og Frp.

BØR BEKYMRE Ap: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, mener velgerflukten til andre rødrønne partier bør bekymre Ap. Foto: NRK

Sand sier velgervandringene til andre partier på rødgrønn side kan bli et problem for Ap hvis de ikke klarer å stoppe eller håndtere det.

– De klarer ikke å overbevise velgere som vil ha et regjeringsskifte om at Ap er partiet for dem. Tallene viser at folk som for fire år siden stemte Ap nå sier de vil stemme på Aps venner.

Generalsekretær i Ap, Kjersti Stenseng, sier de er klare for en lang valgkamp.

VIL BLI STØRRE: Generalsekretær i Ap Kjersti Stenseng sier Ap har som klar ambisjon å øke oppslutninga i året som kommer. Foto: KRISTINA KALININA / NRK

– Det er positivt at de rødgrønne partiene står sterkt og at det er flertall for en ny regjering. Det er høyrepartiene som er vår motstander. Arbeiderpartiet sin klare ambisjon er å vokse og øke i oppslutning i året som kommer. Vi er et bredt parti for vanlig folk over hele landet. Å sikre folk trygghet for arbeid, helse og god velferd i en utrygg tid er vår viktigste jobb, skriver hun i en e-post til NRK.

Ap får en helt ny rolle i norsk politikk når de ikke er det suverent dominerende partiet på rødgrønn side som de engang var. Valgforsker Johannes Bergh

Lysbakken: – Vi er tydeligere

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning Johannes Bergh sier det er en tendens at Ap mister stemmer til SV, Sp og andre partier på rødgrønn side når de er i dårlig form.

Han viser til at det skjedde i lokalvalget i 2019 og stortingsvalget i 2017.

– Arbeiderpartiet lykkes nok ikke godt nok med å appellere til unge velgere som er opptatt av enkeltsaker som for eksempel miljø, sosial utjevning og distriktspolitikk. De velger partier med en klarere profil, sier Bergh til NRK.

SV-leder Audun Lysbakken tror tydelighet er viktig for at velgere som i 2017 stemte Ap nå sier de vil gå til SV.

TYDELIGHET: SV-leder Audun Lysbakken tror velgerne kommer til SV fordi han mener de har en tydeligere profil. Foto: Terje Pedersen

– Grunnen til at dette skjer tror jeg er at vi er et tydeligere alternativ til høyrepolitikken. Vi er den tydeligste stemmen på økende ulikhet, sosial dumping, profitt i velferden, og i klima- og miljøsaken, sier han til NRK.

Ap får ny rolle

Bergh sier velgervandringa fra Ap til SV og Sp gjør noe med dynamikken på rødgrønn side.

– Ap får en helt ny rolle i norsk politikk når de ikke er det suverent dominerende partiet på rødgrønn side som de engang var.

NY ROLLE FOR Ap: Valgforsker Johannes Bergh sier det er ny rolle for Ap når de ikke lenger er det dominerende partiet på rødgrønn side. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Men han legger til:

– Samtidig kan man si at det er en fordel for Ap at de ikke mister velgere til borgerlig side, da er det fortsatt mulig med flertall på rødgrønn side selv om Ap blir mindre.

– Hva gjør det med dynamikken på rødgrønn side at Ap blir mindre?

– Når en ser på kjøttvekta betyr det at de andre partiene får mer makt. Det vil bli et mer jevnbyrdig forhold for partiene på rødgrønn side. Litt slik man ser i Oslo med samarbeidskonstellasjonen der.

Vedum: – Ikke nytt at vi tar fra Ap

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Sp de siste årene har tatt velgere fra Ap, Høyre og Frp.

SPISER AV Ap: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier de over flere år har tatt velgere fra Høyre, Ap og Frp. Foto: Erik Waage / NRK

– Så det er ikke noe nytt for oss at vi tar fra Ap. Det er naturlig at vi har tatt velgere fra de tre andre store partiene. Jeg mener dette skyldes at vi har vært tydeligst i Stortinget om politi, om fylkessammenslåinger som Viken og Troms og Finnmark. Arbeiderpartiet er ofte mer enig med regjeringa i mange av de store reformene, som for eksempel Høgskolereformen, sier han til NRK.

Lars Nehru Sand kaller det som skjer på venstresiden i norsk politikk en «kannibalisering».

– Det jeg har sett over tid er at kannibaliseringen på venstresida avgjør Aps størrelse og kraften i Ap. De må lokke til seg sine egne venstrevelgere. Det bør bekymre Ap at andre parti på venstresiden virker mer forlokkende.