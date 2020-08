Fersk måling: Høyre fortsatt størst – Ap avhengig av MDG for å få rødgrønt flertall

Hvis denne målingen hadde vært resultat i et stortingsvalg, hadde Ap-leder Jonas Gahr Støre vært avhengig av et MDG på vippen for å få rødgrønt flertall.

Støre har tidligere gjort det klart at det er Senterpartiet og SV som er partiets klare samarbeidspartnere i en fremtidig regjering, og har avvist at det er aktuelt å danne regjering med MDG eller Rødt etter valget i 2021.

Men et Arbeiderparti som får 24,2 prosent oppslutning hadde ikke klart å få et stortingsflertall med bare SV (6,8 prosent) og Senterpartiet (13,8 prosent) som samarbeidspartnere hvis det var valg i dag.

Partibarometer august 2020 Periode 4/8–10/8. 950 intervjuer. Feilmarginer fra 1,1–3,2 pp. Parti Endring −1,0 R 3,8 % −1,0 −0,1 SV 6,8 % −0,1 +0,8 AP 24,2 % +0,8 −0,8 SP 13,8 % −0,8 −0,9 MDG 4,7 % −0,9 +0,7 KRF 4,1 % +0,7 +0,4 V 2,8 % +0,4 −1,1 H 24,7 % −1,1 +1,0 FRP 13,0 % +1,0 +1,1 Andre 2,2 % +1,1 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. 950 personer er oppringt, 690 har oppgitt partipreferanse.

De tre partiene får til sammen 81 av totalt 169 mandater på målingen. For å få stortingsflertall kreves det 85 mandater. Et MDG som får en oppslutning 4,7 prosent i siste måling, ville gitt 8 mandater og stortingsflertall.

MDG: – Et ønskescenario

– Det er en veldig bra måling for oss, og det er et ønskescenario at vi havner på vippen. Det gjør at vi kan sørge for at den neste regjeringen vi får, fører en politikk som tar vare på klima og naturen, sier partileder Une Bastholm i MDG.

Hun understreker igjen at MDG definerer seg som et blokkuavhengig parti.

– Vi er opptatt av å gi våre velgere mest mulig grønn politikk. Ut ifra det Høyre vi har i dag, som er nærmest gift med Frp, så er det lite sannsynlig at vi får til god, grønn politikk på den siden. Det betyr at det kanskje er mer sannsynlig at vi går til gode samtaler med Ap. Men vi er et blokkuavhengig parti.

FORNØYD: MDG-leder Une Bastholm. Foto: Vidar Ruud / NPK

– Er en regjering med Ap, Sp og SV en regjering dere kan støtte uten å sitte i den?

– Uansett hvem MDG sitter og forhandler med etter valget, med vippemakt, så vil det bli tøffe forhandlinger. Ingen andre partier i Norge har hittil klart å prioritere naturen og klima på den måten vi mener er nødvendig.

– Jobber for rødgrønt flertall

Man må tilbake til 1924 for å finne et stortingsvalg der Høyre var større enn Arbeiderpartiet.

– Dette er en liten framgang fra forrige måling, og det er positivt, men det er et nivå vi på ingen måte er fornøyde med. Nå har vi hatt ganske mange målinger gjennom våren og sommeren på pluss minus 25 prosent, og vi har en ambisjon om å komme høyere enn det, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.

– Hva er hovedgrunnen til at Ap får så lav oppslutning for tiden?

– Vi har ligget på det nivået over en periode nå, det har vært spesielle måneder med koronasituasjon, og de store politiske konfliktlinjene har nok kommet litt i skyggen. Det vi må bruke hver eneste dag på det neste året, er å vise tydelig hvilken retning vi ønsker å ta landet i – en annen retning enn Høyre, sier Stenseng.

– Hvor krevende blir det å justere politikken i den retningen MDG ønsker?

– Ap er opptatt av å kutte klimautslippene. Det er en av våre aller viktigste saker. Vi jobber for et rødgrønt flertall. Så er det sånn at vi samarbeider godt med MDG i mange kommuner. Vi har fått til mye god politikk sammen. Regjeringssamarbeid er noe annet, og nå er vår jobb til å få til et rødgrønt flertall.

Høyre størst – men mister flertall

Høyre er største parti på augustmålingen, med 24,7 prosent. Partiet var også størst på det månedlige partibarometeret i juni og mai.

Men det hjelper lite når regjeringspartnerne er Venstre (2,8 prosent) og KrF (4,1 prosent). Sammen med samarbeidspartner Frp (13 prosent) får borgerlig side totalt 78 av 169 mandater.

– Det er selvfølgelig hyggelig å være landets største parti. Så ser vi at vi har hatt litt svingninger opp og ned på de siste målingene, men det er en god måling for oss å være på valgresultatet fra forrige valg, sier parlamentarisk i Høyre nestleder Svein Harberg.

IKKE FLERTALL: Svein Harberg er parlamentarisk nestleder for landets største parti, men de andre partiene på borgerlig side får ikke nok stemmer til flertall på målingen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Harberg sier det er gledelig at KrF er over sperregrensa og at også Venstre stiger.

– Nå har Erna vist at hun kan lede en regjering både i flertall og i mindretall og få god oppslutning på det, så får vi leve i spenning om hvordan dette blir etter valget, sier Harberg.

Han vil ikke utelukke et eventuelt samarbeid med MDG:

– De sier at de er åpen for å samarbeide begge veier. Det vil vi jo tro de på, selv om vi erfaringsmessig har sett at de nok har ligget på den sosialistiske siden, sier Harberg og legger til:

– Vi vil ikke utelukke samarbeid med partier som slutter seg til en plattform sammen med oss. Flere av de sakene MDG har høyt på agendaen er også vi opptatt av.

Venstre sliter under sperregrensa og hadde bare fått to mandater dersom denne målingen hadde vært valgresultatet. I dag er det møte i Venstres valgkomite.

Foreløpig har kun Sveinung Rotevatn sagt at han er kandidat til å lede partiet fram mot neste års stortingsvalg.