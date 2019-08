Tvangssammenslåing, sykehusnedleggelse og studietilbud som forsvinner.

En opplevelse av at folk i distriktene har mistet stadig mer av sine tilbud, står sterkt i nord for tida.

Det er det ett parti som vinner desidert mest på.

Senterpartiet, som vanligvis ligger på under ti prosent i nord, har vunnet nytt terreng. Og mye terreng.

I en fersk måling er Senterpartiet det største partiet i Nordland, Troms og Finnmark.

I Nordland får Sp 25,2 prosent av stemmene i en fersk kommunevalgsmåling. Det er en fremgang på hele 14 prosent fra sist valg.

Arbeiderpartiet har derimot en nedgang på ni prosent, men er fortsatt nest største parti med 24 prosent.

I Troms og Finnmark svarer 24 prosent at de ville stemt Senterpartiet.

Tallene er langt fra slik det pleier å være.

Arbeiderpartiet, som vanligvis står sterkt i nord, står nå i fare for å miste mange av ordførerne i de nordligste fylkene.

Samtidig er fremgangen til Senterpartiet sensasjonell. Så hva har skjedd?

Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark har vært svært lite populær blant innbyggerne i de to fylkene. Særlig i Finnmark går Senterpartiet frem. Foto: Edmund Grønmo, NRK

Gikk fra Ap til bunadsgeriljaen

For det første: Det har vært mye det siste året. Og Ap beskyldes for å ikke ha gjort nok for å stanse det.

– Jeg kommer fra en skikkelig Arbeiderparti-familie. Vi har vært det i generasjoner. Jeg lærte meg «Internasjonalen» på bestefars kjøkken, liksom! Men jeg fikk nok, sier Nina Haraldsø.

For noen år siden representerte hun Arbeiderpartiet i kommunestyret i Alstahaug. Det gjør hun ikke lenger.

– Jeg meldte meg ut. Det handlet først om håndteringen av Giske-saken, men partiet har også sviktet i distriktspolitikken. De snakker ullent, mens vi kjemper for livet.

Hun bor i byen som er blitt brukt som kroneksempelet på sentralisering. I løpet av et halvt år er både sykehuset, tingretten og studiestedet foreslått nedlagt og flyttet til nabobyen.

Nå er hun ikke lengre en del av Ap, men Bunadsgeriljaen.

– Vi slåss for livene våre her ute. Vi slåss for at ungene våre skal ha lærere, for at gravide skal føle seg trygge og vi ikke skal dø hvis ulykken er ute. Jeg er oppriktig redd. Det koker i folk. Men Arbeiderpartiet «toucher» ikke dette.

I sommer besøkte statsråd Iselin Nybø (V) Nesna for å møte de berørte av nedleggelsen av studiestedet. Hun ble møtt av protestanter som sang «E du nord». Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Hjertet stanset i 14 minutter

Hun snakker om nedleggelsen av den 101 år gamle lærerutdanningen på Nesna og forslaget om å legge ned sykehuset i Sandnessjøen. Krangelen om hvilke politikere som egentlig kan klandres for utviklingen, når forslag om nedleggelser skjer i styrer og faglige utvalg, pågår for fullt.

Før helga ble Ap beskyldt for å ha ført velgerne bak lyset i Nesna-striden.

Retorikk eller ikke, så mener Haraldsø at Ap ikke har vært tydelige nok i distriktsopprøret.

Nina Haraldsø gikk fra Arbeiderpartiet til å kjempe sammen med Bunadsgeriljaen. Hun mener Ap ikke har tatt distriktsopprøret på alvor, men understreker at hun snakker på vegne av seg selv og ikke resten av geriljaen. Foto: Privat

– Vi bryr oss ikke om bompenger. Vi er glad bare ferga går. Dette handler om livene våre og om muligheten til å kunne bo her, men Ap vil ikke gå inn i det, mener hun.

Hun selv vet hvor viktig det er å komme seg på sykehus raskt. For noen år siden stanset hjertet mens hun sto hjemme på kjøkkenet.

– Fra mannen min ringte ambulansen, til hjertet mitt startet igjen, gikk det fjorten minutter. Hadde jeg ikke hatt et sykehus i nærheten og en mann som kunne livredning, hadde jeg vært død, sier Haraldsø, som presiserer at hun snakker på vegne av seg selv og ikke bunadsgeriljaen.

Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du stemme på da? Periode 15. august 2019–15. august 2019. undefined intervjuer. Feilmarginer fra undefined–undefined pp. Parti Endring +0,8 R 5,8 % +0,8 +1,1 SV 6,6 % +1,1 −9,0 AP 24,0 % −9,0 +14,0 SP 25,2 % +14,0 +1,9 MDG 3,2 % +1,9 −0,4 KRF 1,9 % −0,4 −2,5 V 1,4 % −2,5 −4,4 H 17,1 % −4,4 +3,3 FRP 11,7 % +3,3 −4,7 Andre 3,2 % −4,7 Kilde: Infact

Ap: – Har ikke tatt distriktsopprøret nok på alvor

Bare så det er sagt; Det er ikke bare Ap som sliter. Men det er der nedgangen er størst.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) sier han ikke er overrasket over Senterpartiets fremgang.

– Vi har en veldig klar tillitskrise mellom nord og sør, by og distrikt. Vårt problem er at vi ikke har klart å vært tydelig nok i debattene. Vi blir tatt til inntekt for en tillitskrise, som egentlig er regjeringens politikk.

– Er det litt urettferdig?

– Politikk er aldri urettferdig. Det er opp til oss å vise hva valget faktisk handler om. Vi må vise at vi er motmakta til regjeringens sentraliseringspolitikk.

– Har ikke Arbeiderpartiet tatt distriktsopprøret nok på alvor?

– Nei, vi har ikke det. Og det dreier seg om kommunikasjon. Arbeiderpartiet sin politikk avviker voldsomt fra regjeringens, men vi har ikke fått det godt nok fram. Det har jeg god tro på at vi skal klare fram mot valget.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, sier Ap ikke har vært tydelige nok i sakene som opptar distriktene. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Oppleves som en del av makta

Politisk kommentator i NRK, Eivind Undrum Jacobsen, sier Senterpartiet har fått med seg distriktsopprøret Ap tilsynelatende har gått glipp av.

– Senterpartiet har fått med seg trendene i Nord-Norge, der opplevelsen av ei sentralmakt som ikke lytter til distriktene, er sterk. Normalt skulle man tro at Ap skulle vært med og fått stemmer av det, men her er det kanskje sånn at Ap oppleves som en del av makta. Det er en utrolig vanskelig posisjon å være i.

Politisk kommentator i NRK Nordland, Eivind Undrum Jacobsen, sier Ap risikerer å miste en rekke ordførerverv hvis målingen holder seg. Foto: MALIN NYGÅRD SOLBERG / NRK

Han sier at de politiske skillelinjene i Nord-Norge på mange områder er annerledes enn i resten av landet.

– Bompenger, skatt og innvandring er ikke så viktige problemstillinger i nord. Her er sentrums-perifi-perspektivet mye tydeligere. Der er det Senterpartiet som har eid motstemmen.

I dag har Ap 53 av 87 ordførere i Nord-Norge. I Nordland har de 25 av 44, i Troms 12 av 24 og i Finnmark 16 av 19.

Men hvis målingen holder seg, kan altså mange av ordførervervene i Ap gå tapt.

– Hvis målingen holder seg, vil Ap fort se en halvering av antall ordførere i Nordland. Det vil være dramatisk for partiet.

Senterpartileder, Trygve Slagsvold Vedum, uttalte tidligere i dag at han gleder seg over fremgangen i nord.

– Det er veldig motiverende at vi får en ny måling der vi går opp. Jeg tror det handler om den arrogansen folk opplever, at man tar lettere på beredskapen i nord enn i sør.