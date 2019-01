Utgifter til «klarsynte», softis med strø og signaturen til en død person

De siste dagene har NRK kunnet fortelle at Frps stortingsrepresentant Helge André Njåstad har tatt med familien sin på flotte hoteller, og fått reisene dekket av Stortinget ved å ha korte jobbmøter.

KILOMETERGODTGJØRELSE: Da Helge André Njåstads mor feiret 60-årsdag på Hotel Ullensvang, holdt Frp-toppen to politiske møter. Etterpå fikk han kilometergodtgjørelse og diett refundert av Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Politikeren får kritikk av kollegaer på Stortinget fra andre partier og fra Skattebetalerforeningen. Til NRK sier Njåstad at han forholder seg til Stortingets regelverk.

Men dette er ikke første gang det blir medieoppslag om politikeres bruk av skattebetalernes penger.

I Norge har både fylkespolitikere og stortingspolitikere fått fengselsstraff for å ha fusket med reiseregningene. De siste 30 årene har det jevnlig vært saker om skattepenger som har blitt brukt på alt fra spåkonetelefoner, og softis med strø, til storbyferier.

Her er en oversikt over noen av sakene tilbake til 1985:

2018: Aftenposten med flere avsløringer

2018: Frp-politiker Mazyar Keshvari siktes for grovt bedrageri.

I oktober avslører Aftenposten at Keshvari har levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted. Keshvari erkjenner forholdene, han beklager og sier at han vil tilbakebetale pengene.

Stortinget anmelder Frp-politikeren. Keshvari trekker seg som leder i Oslo Frp, og skifter komité på Stortinget. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Den totale summen for udokumenterte reiser er 290.000 kroner, men det er foreløpig uklart hvor mye av denne summen som gjelder fiktive reiser. Politiet etterforsker nå saken, og Keshvari er formelt siktet for grovt bedrageri.

Stortinget innfører 1. januar 2019 strengere krav til dokumentasjon for stortingsrepresentantenes tjenestereiser. De nye reglene ble vedtatt av Stortingets presidentskap i november i kjølvannet av Keshvari-saken.

2018: Store partybudsjetter i partigruppene

Høsten 2018 skriver Aftenposten flere saker om partienes pengebruk. Avisen finner blant annet at Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner i 2017 per stortingsrepresentant på fest og moro. Høyres stortingsgruppe brukte nest mest penger til velferdstiltak med 13.551 kroner.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen under Trontaledebatten 4. oktober 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Til sammenligning kan statlige institusjoner bruke 467 kroner per person til såkalte velferdstiltak som julebord, sommerfest eller andre sosiale tiltak.

2018: Venstre betalte for Elvestuen-bursdag

Aftenposten skriver også en sak om at Venstre brukte over 44.000 kroner på å feire bursdagen til Ola Elvestuen, da han var stortingsrepresentant og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

FEST: Trine Skei Grande sendte reiseregning til Stortinget etter å ha deltatt i Andre Skjelstads 50-årsfeiring i 2015. Faksimile: Verran Venstre

2018: Fakturerte Stortinget for reise til privat bursdag

Kulturminister Trine Skei Grande (V) og stortingsrepresentant Terje Breivik (V) reiste i en privat bursdagsfest for partikollega André Skjelstad i Trøndelag, og sendte en regningen på nær 11.000 kroner til Stortinget, skriver Aftenposten.

Skei Grande skriver senere i et Facebook-innlegg at hun også deltok på politiske arrangementer i Trøndelag før bursdagen, og at turen dermed var å regne som politisk arbeid.

2011-2015: Luksusmiddager og reiseregningsjuks

2015: PR-byrå får refundert luksusmiddager på fylkeskommunes regning.



NRK avslører at First House får refundert alt fra middager på Grand Hotell og The Thief til softis med strø og Red Bull på Telemark fylkeskommunes regning.

First House fakturerte for store summer utenom kontrakten på seks millioner kroner. De fakturer også et administrasjonsgebyr på 4.608 kroner per måned.

Målet med samarbeidet med PR-byrået er å skape 300–500 nye arbeidsplasser i fylket. First House tar selvkritikk og tilbakebetaler mindre fakturaer, blant annet softis med strø.

2012: Strid om reiseregning i Frp.

Stortingspolitiker Jon Gåsvatn trekker seg fra sine verv i fylkesstyret i Østfold Frp. Han beskylder partikollegaer for bestikkelser og økonomisk rot, og ber om hjelp til å rydde opp.

Gåsvatn mente at nestleder i Østfold Frp, Erlend Wiborg, påvirket sin egen fylkesleder til å utbetale kjøregodtgjørelse til seg selv. Wiborg nektet for dette, og ble frikjent i saken.

2011: Sametingsrepresentant melder seg selv til politiet for reiseregningsjuks.

Sametingsrepresentant og tidligere visepresident på Sametinget Johan Mikkel Sara melder seg selv til politiet.

Det gjør han etter at NRK Sapmi påpeker at han hadde levert syv reiseregninger der han har oppgitt å ha kjørt bil fra sitt bosted i Oslo til møter på Sametinget i 2009. For dette mottok han bortimot 100.000 kroner i reisegodtgjørelse.

Sametingets tidligere visepresident Johan Mikkel Sara. Foto: Eilif Aslaksen

I 2008 og 2009 leverte han reiseregninger til Sametinget for mer enn 70.000 kroner mer enn det han hadde krav på. Sara var ansatt i SAS og fikk ansattrabatt, men fakturerte fullpris til Sametinget. I 2013 blir han dømt til 24 dagers betinget fengsel, og til å betale oppreisning til Sametinget.

2008-2010: Klarsyntregning og opprør

2010: Ap-topp har ikke levert reiseregninger på tre år.



Willy Ørnebakk. Foto: Torbjørn Krane / NRK

NRK avdekker i desember 2010 at Arbeiderpartiets parlamentariske leder på Sametinget, Willy Ørnebakk, ikke har levert reiseregninger til Sametinget de tre siste årene.

Han fikk også kritikk for lignende i 2006, da han leverte reiseregninger og krevde godtgjørelser for reiser som lå flere år tilbake.

2010: Opprør på Stortinget mot nye rutiner for kontroll av reiseutgifter. Stortingsrepresentantene har i mange år fått et spesielt årskort på reiser med statlig støttede buss-, båt- og ferjeruter, som skulle vært fordelsbeskattet i sin helhet, og som har gjort at de kan reise gratis ved å vise frem kortet, skriver VG.

Kortet har vært beregnet på tjenestereiser, men har ikke blitt registrert noe sted, og representanter har også brukt kortet privat.

Politiker Øyvind Halleraker utenfor møtelokalene under Høyres landsmøte i Oslo 9. mai 2009. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Nye regler som innebærer at politikerne må fylle ut flere skjemaer, og ikke kan bruke gratiskortet på reiser, får noen stortingspolitikere til å se rødt. Høyre-politiker Øyvind Halleraker skriver et opprop om de nye reglene, og får støtte fra rundt 50 stortingsrepresentanter.

2008: Skattebetalere betaler for oppringninger til klarsynt.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Saera Khan nekter å levere telefonbilag til Stortinget. Senere innrømmer hun at store deler av stortingsrepresentantens skyhøye telefonutgifter har gått til såkalte klarsynte.

NOMINASJONSMØTE: Saera Khan var til stede på nominasjonsmøtet i Oslo Arbeiderparti 18. november 2008. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ifølge VG er telefonregningene til Khan for ett kvartal på hele 48.000 kroner. I 2009 stiller hun ikke til gjenvalg som stortingsrepresentant.

2005-2007: Hemmelige reisekonto og privatflyregning

2007: Fikk diettpenger for partimøter.

De to Ap-statsrådene Karita Bekkemellem og Jonas Gahr Støre innrømmer overfor VG at de kan ha brutt regelverket da de fikk utbetalt diettpenger for partireiser til Helsingfors og Stockholm i 2006.

Ap-statsrådene sendte regningene for flybilletter til Ap da de dro på partimøter til utlandet. Likevel skrev de reiseregning til departementet med krav om diett.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (foran) og barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (th) under en muntlig spørretime i Stortinget i mai 2007. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

2007: Staten betalte Stoltenbergs privatflyregning.

Staten betalte regningen på 128.000 kroner for privatfly da statsminister Jens Stoltenberg deltok på et partiarrangement i Helsingfors i juni i 2006, avslører VG. I tillegg skriver avisen at 14 statsråder, i tillegg til statsministeren, har sendt regning for partiarrangementer til skattebetalerne, i stedet for til partiet.

Jens Stoltenberg i privatfly på vei til Russland i 2010. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Det får professor i offentlig rett Eivind Smith til å reagere. Stoltenberg og Statsministerens kontor avviser imidlertid kritikken, og sier at Finland-besøket ikke utelukkende var et Ap-arrangement. Statsministerens kontor mener videre at alle statsministerens reiser, som ikke er av rent privat karakter, skal dekkes av staten.

2006: VG avslører hemmelig Frp-konto.

VG avslører at Carl I. Hagen (Frp) har styrt en hemmelig reisekonto for en eksklusiv gruppe Frp-politikere og deres ektefeller i ni år. Flere hundre tusen kroner har blitt overført fra stortingsgruppens midler og skattebetalernes penger til reisekontoen. Turene gikk til London, Paris, Roma og Istanbul.

FIKK SKATTEKRAV: De seks Frp-toppene som undertegnet vedtaket om å opprette reisekontoen, fikk et påslag i inntekten på rundt 70.000 kroner hver. De seks var: Carl I. Hagen, Hans Røsjorde, Fridtjof Frank Gundersen, Jan Simonsen, Øystein Hedstrøm og John Alvheim. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

I kjølvannet av dette starter Oslo ligningskontor en omfattende skattegransking av partiet. Bokettersynsrapporten, som blir sendt til partiet ett år senere nekter partiformann Siv Jensen å offentliggjøre. Senere kommer ligningskontoret med personlige skattekrav på titusener av kroner til hver av partimedlemmene som har vært med på reisene.

2002-2005: Forsvarsminister må betale tilbake

2005: Sametinget får refs.

Riksrevisjonen refser Sametingets økonomistyring, og ber om forklaring på en lang rekke konkrete forhold om tilskudd, bilag, reiseregninger og anskaffelser, og påpeker bilag med mangelfull dokumentasjon.

Sametinget i Karasjok. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

2005: Forsvarsminister må tilbakebetale overfakturering.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold må tilbakebetale cirka 4.500 kroner etter å ha overfakturert reiseregninger i tiden som minister. Som forsvarsminister får Devold også kritikk for manglende styring av Forsvaret, etter flere saker stort underskudd og om pengerot blant admiraler høyt oppe i systemet. Hun går av som forsvarsminister samme høst.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold og USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld. Foto: Markus Schreiber / AP

2004: Sametingspolitiker krever kjøregodtgjørelse for leie av egen bil.

Den samiske toppolitikeren Sten Jønsson (48) får kjøregodtgjørelse på 130.000 kroner fra Sametinget, blant annet ved å bruke egen privatbil fordekt som leiebil, avslører Dagbladet.

2002: Ordfører får kraftig kritikk

Tromsø-ordfører Herman Kristoffersen får kraftig kritikk etter å ha fått utbetalt nesten 3000 kroner for mye for reiser han har foretatt for kommunen. I tillegg har han i stor grad ikke skrevet opp på regninger hvem han har spandert mat og drikke på.

1985-1995: Minister og fylkesvaraordfører dømmes til fengsel

1995: Fylkesvaraordfører dømmes til fengsel.

Fylkesvaraordfører i Nordland Sissel Eidissen (Ap) dømmes til 60 dagers fengsel for dokumentfalsk og fusk med reiseregninger.

Fylkesvaraordføreren dømmes for å ha trikset med reiseregninger, for å ha undertegnet med en død persons navn og for å ha produsert falske kvitteringer.

Fylkesvaraordfører Sissel Eidissen (th) i Nordland, her sammen med sin forsvarer, advokat Nils Aga, Erklærte seg ikke skyldig i grovt bedrageri i Salten herredsrett. Hun nektet å forklare seg om vesentlige sider av tiltalen mot henne. Foto: Erik Veigaard / NTB scanpix

1986: Minister går av etter reiseregningsjuks.

Forbruker- og administrasjonsminister Astrid Gjertsen (H) går av etter at hun innrømmer å ha begått økonomiske misligheter. Gjertsen hadde uvanlig mange reiseregninger, og svært mange bilag var rettet på, ifølge Riksrevisjonen som gjennomgikk ministerens reiseregnskap.

Gjertsen innrømmet senere at hun i sin statsrådstid forfalsket reiseregninger og kvitteringer for mer enn 30.000 kroner. Hun blir dømt til 45 dagers betinget fengsel.

Dom i forhørsretten i Astrid Gjertsen-saken Du trenger javascript for å se video.

1985: Stortingspolitiker trekker seg fra alle verv.

Arbeiderpartipolitiker Turid Kjellmann Pedersen fra Alta trekker seg fra alle politiske verv etter at Riksrevisjonen etterforsket at hun hadde levert doble reiseregninger i forbindelse med politiske møter.

Pedersen utelukket ikke at hun kunne ha gjort feil med reiseoppgjør, men benektet at hun med vilje hadde «bedratt enkeltpersoner og statlige etater».