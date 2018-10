Stortingets administrasjon anmelder Mazyar Keshvari

– Stortingsadministrasjonen har funnet det riktig å politianmelde Keshvari ut ifra de opplysningene som har kommet frem, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen, til NRK.

– Dette er en alvorlig sak. For å få brakt på det rene hva som har skjedd i denne saken er det viktig at politiet setter i gang en etterforskning, sier hun videre.

ANMELDER KESHVARI: Stortingsdirektør Marianne Andreassen har torsdag levert en anmeldelse til Oslo politidistrikt om misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Keshvari har ifølge Aftenposten levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Avisen kan dokumentere at han har vært i hjembyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.

– Vi skal nå gjennomgå systemet vårt, det er naturlig etter det som har kommet frem, sier Andreassen.

I en pressemelding fra Stortingets administrasjon opplyser de at beslutningen om å anmelde Frp-politikeren ble tatt på bakgrunn av opplysninger som er kommet frem om Keshvaris mulige misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse.

Keshvaris advokat, Arve Lønnum, er orientert om anmeldelsen. NRK har forsøkt å komme i kontakt med advokaten, men har foreløpig ikke lykkes.

Vil gjennomgå regelverket

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I pressemeldingen opplyses det videre om at stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen tar initiativ til å gjennomgå regelverket for reisegodtgjørelser.

– Når vi ser at systemet blir misbrukt er det åpenbart at vi må ta en grundig gjennomgang for å vurdere endringer i regelverket, sier hun.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen kan ikke på nåværende tidspunkt si hvilke endringer som vil innføres.

– Vi tar sikte på å gjøre systemet bedre. Hvilke løsninger som vil være best må vi komme tilbake til etter gjennomgangen, sier hun.

Trakk seg som fylkesleder

ANMELDT: Stortingets administrasjon har anmeldt Frp-profilen Mazyar Keshvari for mulig misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Tidligere torsdag ble det kjent at Keshvari, har meddelt Oslo Frp at han trekker seg som fylkesleder i Oslo. Tone E. Ims Larssen rykker inn som leder.

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt har bedt Stortingets presidentskap om å politianmelde Frp-politikeren. Ifølge Andreassen er det Stortingets administrasjon som har bestemt seg for å anmelde Keshvari, men at presidentskapet har gitt sin tilslutning til anmeldelsen.

Keshvari har sittet som vara for Siv Jensen på Stortinget mens hun har vært finansminister. I tillegg er han medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Frp-politikeren har ikke selv ønsket å uttale seg til mediene, men har etter Aftenpostens avsløringer lagt seg flat, ifølge hans advokat.

– Han har det ikke bra nå, men er innstilt på å betale tilbake. Det handler bare om å finne ut hva beløpet og hva fakta er. Vi skal gjennomgå saken med stortingsadministrasjonen og finne fram til et tall, så han snarest får tilbakebetalt, sa Lønnum til NRK tidligere torsdag.