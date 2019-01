Frp-topp la møter til Geilo i påsken – lot Stortinget betale

Onsdag 23. mars 2016 har store deler av landet allerede tatt påskeferie.

Det er onsdag før skjærtorsdag, og på Geilo koker det av påsketurister.

Denne morgenen henter Helge André Njåstad en BMW leiebil hos Avis bilutleie på Jernbanetorget i Oslo.

Njåstad og hans daværende samboer kjører til Geilo.

De tar inn på Dr. Holms hotell, der Njåstads foreldre har sjekket inn to dager tidligere. De er på påskeferie, og har også med seg Njåstads sønn.

I SLALÅMBAKKEN: Under et bilde av sønnen i slalombakken tatt 24. mars 2016 skriver Njåstad at han er en svipptur på Geilo for å hente sønnen. Foto: Instagram

På skjærtorsdag er Njåstad ute i løypene. Under et bilde av sønnen i slalåmbakken som Njåstad legger ut på Instagram, skriver Frp-toppen at han er på en «Liten svipptur til Geilo for å hente (...) som har vært på ferie med besteforeldrene. Han er blitt kjempeflink på ski!»

Njåstad leverer senere reiseregning til Stortinget for hotellovernatting på Dr. Holms hotell på 1590 kroner, leiebil for 2865 kroner og diett på 1278 kroner. Til sammen får Njåstad utbetalt 5733 kroner fra Stortinget for turen til Geilo.

Njåstad var nemlig ikke på Geilo i privat ærend:

Han var i påskefjellet for å møte næringsaktører fra Bergen, og få innspill til arbeidet med ny plan- og bygningslov.

I Njåstads reiseregning står det oppført møter med selskapene Tippetue Arkitekter og Privatmegleren.

Bak selskapsnavnene står ekteparet Mette Rakner, som eier arkitektkontoret, og ektemannen Yngve Fløisand, som jobber som eiendomsmegler i Bergen.

MØTTES PÅ GEILO: Njåstad traff Tippetue arkitekter og Privatmegleren på Geilo i påsken 2016, de snakket om endringer i Plan- og bygningsloven. Foto: Faksimile / Stortinget

Paret kjenner Njåstad privat, men sier til NRK at de ikke er nære venner.

Njåstad og ekteparet sier de holder et møte i hotellets lobby.

LOBBYISTER: I lobbyen på Dr. Holms hotell sier Njåstad at han møtte næringsaktører fra Bergen om plan- og bygningsloven i påskeuken 2016. Foto: Paul Lockhart / NRK

Senere på ettermiddagen fortsetter samværet i en privat leilighet på Geilo. Hit kommer også Njåstads foreldre, sønn og tidligere samboer.

Njåstad husker idag ikke hvem som tok initiativ til møtene, og hvorfor de ble lagt akkurat til Geilo.

Han mener reisen til Geilo i påsken 2016 er utgiftsført i tråd med Stortingets regelverk.

– Da hadde jeg møte med ulike næringsaktører fra Bergen som hadde innspill til plan- og bygningsloven. Så kombinerte jeg det med å ta sønnen min med tilbake, sier Njåstad om denne reisen.

– Hvor foregikk møtet?

– Det var både på Dr. Holms hotell, og senere på kvelden i en leilighet på Geilo.

GEILOPÅSKE: Helge Andre Njåstad mener Stortingets regler er fulgt, og at han hadde stortingsrelevante møter på Geilo påsken 2016. Foto: Johan Moen / NRK

– Var det de private avtalene, eller møteavtalene, som oppstod først?

– Det husker jeg ikke. Dette var i 2016. Men for å finne tid til møter i en travel hverdag, så ble dette en praktisk løsning her.

Husket ikke tema for møtet

Mette Rakner husker først ikke tema for møtene på Geilo når NRK tar kontakt,

Senere ringer hun tilbake og sier hun har sjekket litt rundt. Hun sier at de snakket om Plan- og bygningsloven.

Hun forteller at Tippetue Arkitekter og Privatmegleren noen måneder senere holdt et seminar i Bergen om plan- og bygningsloven, med Njåstad som gjest.

Njåstad mener denne måten å kombinere jobb- og privatformål er innenfor regelverket.

– Ser du at dette var veldig nær det man kan oppfatte som en privat reise?

– Hadde det kun vært private gjøremål er det en privat reise og ville ikke blitt fakturert, men har var det møte i forbindelse med plan- og bygningsloven som var praktisk å legge dit.

Stortingets regler for tjenestereiser sier at representanter som har med seg private gjester på tjenestereise ikke får dekket merkostnader dette måtte medføre. Njåstad mener han heller ikke har belastet Stortinget med slike merkostnader.

– Han hadde fått Støtvig anbefalt

SPAHOTELL: Støtvig Hotell på Larkollen regnes som et av Norges beste spa- og badehotell. Her overnattet Njåstad med familien i juli 2016. I etterkant sendte han regningen for ett av rommene til Stortinget. Foto: Helge Høifødt / Wikipedia Commons



NRK har funnet flere eksempler på familieturer til gode hoteller i Njåstads reiseregninger. Felles for turene er at Njåstad har korte jobbrelaterte møter underveis.

25. juli 2016 besøker Njåstad og familien Østfold.

De tar inn på fasjonable Støtvig Hotell. Her bestiller Njåstad to hotellrom vegg i vegg, men fører bare opp det ene rommet på reiseregningen.

Hotellet regnes som et av Norges beste spa- og badehoteller, og er svært populært sommerstid.

Hotellet ligger 1 times kjøring fra Njåstads stortingsleilighet i Oslo sentrum.

Igjen faktureres Stortinget: 1250 kroner for overnatting, 74 kroner i bompenger, 783 kroner i kilometergodtgjørelse og 568 kroner i diett, til sammen 2675 kroner.

I Østfold møter Njåstad FrPs daværende varaordfører Frederikke Stensrød, som nå har meldt seg inn i Høyre. Hun legger også ut et bilde av møtet deres på Facebook.

VISTE RUNDT: Njåstad sier han hadde fått anbefalt Støtvig Hotell før besøket til Østfold. Under besøket ble han vist rundt av Fredrikke Stensrød. Foto: Faksimile / Facebook

Idag sier Stensrød til NRK at det var Njåstad som tok initiativ til møtet, som varte et par timer:

– Njåstad var innom og sa hei, og jeg viste ham litt rundt.

– Hadde du inntrykk av hvorfor det var viktig for ham å komme til Østfold akkurat da?

– Han sa at det var viktig for ham å komme ut og se kommunene. Og så var det jo dette at Støtvig var et anbefalt sted å besøke, da.

– Han ga uttrykk for det?

– Ja.

Njåstad sier det stemmer at han hadde fått Støtvig Hotell anbefalt, og at han har bodd der flere ganger. Han sier hotelloppholdet ikke var hovedgrunnen til reisen:

– Hovedgrunnen var å få inntrykk av kommunereformen ved å se forholdene lokalt, og ikke bare på et kart i Oslo. Jeg tror det blir bedre beslutninger av det.

Njåstad sier han deretter fortsatte til Strømstad for flere politiske møter, men at han ikke leverte reiseregning for dette.

Det finnes ingen bilag i Stortingets arkiv som viser en reise til Strømstad.

Deltok på båtfestival – var ikke invitert

Den 2. august i fjor reiste Njåstad til Bergen, og tok inn på nyoppussede Hotell Norge.

Han hadde sønnen sin med seg på turen, og tittelen på reiseregningen han senere leverer til Stortinget har overskriften «Deltakelse på Fjordsteam», en årlig veteranbåtfestival på bryggen i Bergen sentrum.

IKKE INVITERT: Fjordsteam-festivalen i Bergen samler hvert år veteranbåtentusiaster langs kysten. Njåstad reiste til festivalen, men var ikke invitert. Foto: TRULS KLEIVEN

Njåstad leverer regning for overnatting på Hotell Norge på 1877 kroner, 754 kroner i kostgodtgjørelse og 35 kroner i kilometergodtgjørelse. Til sammen 2666 kroner.

Men Njåstad var ikke invitert.

Hverken Øivin Konglevoll eller Egil Sunde i Fjordsteam-festivalen kjenner til at Njåstad deltok. NRK har fått kopi av listen over inviterte politikere. Njåstad er ikke invitert til åpningen, ikke til festmiddagen i Håkonshallen, og ikke til noen av de politiske debattene.

Foto: Skjermdump / Fjordsteam

– Vi hadde en veldig snever krets på de som var invitert der, på grunn av begrenset med plass. Fra regjeringen kom statssekretær Atle Hamar i miljøverndepartementet, sier Egil Sunde i Hordaland Kystkultursenter til NRK.

Njåstad sier han ved siden av å delta på festivalen besøkte charterbåten MS Sunnhordaland, en båt som til vanlig leies ut til firmafester og julebord.

Daglig leder i driftsselskapet er gruppleder i Stord FrP, Sigbjørn Framnes.

Framnes bekrefter at Njåstad kom ombord mens festivalen pågikk.

– Jeg sa til Njåstad at han måtte komme baki båten neste gang han var i Bergen, og det gjorde han den helgen, sier Framnes til NRK.

Njåstad ser ikke at reisen er problematisk:

– Jeg fulgte MS Sunnhordaland på turen til Bergen. Det er et viktig kystkulturarrangement, og jeg syns det er viktig at vi stiller opp og hedrer kystkulturen. Jeg hadde også møte med næringslivsfolk utover den kvelden.

– Så dette var nærmest møter i festlig lag?

– Ja, det var en kombinasjon og det var hyggelig, men sånn er ofte møter. Man sitter og diskuterer saker utover kvelden, som jeg gjorde i det tilfellet.

– Mener du det er riktig at du fakturerer skattebetalerne for at du er i Bergen med sønnen din og deltar på en veteranbåtfestival der du ikke har noen offisiell funksjon?

– Jeg hadde jo en funksjon ved at jeg var invitert av veteranbåten. Merkostnader for at sønnen min blir med er ikke fakturert Stortinget. Det er regelverket vi har at reiser er å anse som tjenestereiser med mindre de er helt private.

Kan svekke tilliten

Revisorforeningen mener tilliten til Stortinget kan bli rammet om stortingsrepresentantens reiseregler ikke strammes inn.

– Dette regelverket kan umulig være godt nok. Det er mulig Njåstad er innenfor Stortingets regelverk, men da er det på tide at stortingsrepresentantene, presidentskapet og administrasjonen setter seg ned og diskuterer om dette er et regelverk man er tjent med, sier direktør Per Hanstad i Revisorforeningen til NRK.

Hanstad mener slike saker kan føre til at folk stillier spørsmål ved pengebruken.

– Jeg tror dette har med hele tilliten Stortinget er avhengig av. De må ha tillit hos folk flest. Når folk hører denne typen historier så stiller de spørsmålstegn ved om dette er en fornuftig måte å benytte skattebetalernes penger på.