Aftenposten: Frp-profil har levert en rekke udokumenterte reiseregninger

Aftenposten dokumenterer i en lengre sak at Keshvari har vært i hjembyen Oslo, samtidig som han har levert krav på 36.000 kroner.

En av dagene som Keshvari oppgir å ha reist på Sørlandet, har han ifølge Aftenposten lagt ut bilder på Facebook av at han var på medlemsmøte i lokallaget Frogner Frp i Oslo.

Ifølge avisen har Frp-politikeren, som fast møter på Stortinget for finansminister Siv Jensen, levert udokumenterte reiseregninger for til sammen 290.000 kroner i perioden november 2016 til august 2018.

I reiseregningene skal Keshvari ha oppgitt å ha kjørt til dels lange strekninger med egen bil. Noe som skal ha utløst store summer kjøregodtgjørelse som ikke krever dokumentasjon.

Keshvari, som er fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, er blant stortingsrepresentantene som har fått refundert mest penger for slike reiser, skriver Aftenposten.

Legger seg flat

Mazyar Keshvari legger seg flat etter avsløringene om de udokumenterte reiseregningene. Politikerens advokat Arve Lønnum sier at Keshvari er svært preget av dette, og at han har innsett at det han har gjort er uakseptabelt.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vårt fokus er å legge alle kortene på bordet og finne det rette beløpet som han har fått for mye utbetalt, og få til en ordning hvor det betales tilbake, skriver advokaten i en SMS til NRK.

Ifølge advokaten har Keshvari tatt kontakt med Stortingets administrasjon og bedt om et møte for å gå gjennom alle bilagene. Han forteller at Keshvari har fått en imøtekommende behandling av Stortingets administrasjon i denne prosessen.

– Mazyar har det ikke bra, men er veldig fokusert på å få gjort opp for seg. Alt annet er litt mindre viktig, fortsetter Lønnum.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Keshvari, men har ikke lyktes. Keshvari har vært sykemeldt siden 9. oktober.

Limi: – Jeg tror alle er sjokkert

Parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, sier til NRK at dette i første omgang er en sak mellom Keshvari og Stortinget.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han forteller at han fikk en redegjørelse fra advokaten til Keshvari sent i går ettermiddag. Da ble det informert om at det ville bli overlevert et brev til Stortingsdirektør Marianne Andreassen tirsdag kveld, og at Stortingsadministrasjonen håndterer saken.

Innad i Frp har de udokumenterte reiseregningene kommet overraskende på.

– Jeg tror alle er sjokkert. Det er veldig overraskende og veldig beklagelig. Det er ikke annet å si om det, sier Limi.

Han håper at dette blir ryddet opp i så fort som mulig.

– Nå må vi ivareta Keshvari som en kollega. Det er vårt ansvar. I første omgang er det Stortingets ansvar å vurdere hvilke skritt som kommer videre. I partisammenheng har vi ikke rukket å diskutere det ennå, sier han.