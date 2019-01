Ullensvang, 28. august 2016:

Hele familien Njåstad er samlet i utendørsbassenget på fasjonable Ullensvang Hotell for å feire 60-årsdagen til Helge André Njåstads mor.

I en rekke bilder lagt åpent ut på Facebook koser Njåstad-familien seg i hotellets flotte utendørsbasseng.

Men ikke alle betaler reiseutgiftene selv.

Mens familien Njåstad feirer bursdag, fremgår det av en reiseregning Helge André Njåstad leverer til Stortinget at han er på jobbreise til Ullensvang for møter med det lokale næringslivet om kommunereformen.

En av dem han møter, er direktøren på hotellet der feiringen finner sted.

I følge reiseregningen varer Njåstads jobbreise fra klokken 8 om morgenen til 22 om kvelden den 27. august, noe som utløser 520 kroner i diett.

Men samme dag er et familiemedlem av Njåstad på Kinsarvik Gokart, ifølge en oppdatering på Facebook.

Helge-André Njåstad legger siden ut flere bilder av sønnen og andre familiemedlemmer tatt på gokartbanen, med teksten «takk for kjempe kjekk helg. Nokon fleire bilder».

På flere familiemedlemmers åpne Facebook-profiler fremgår det at Njåstad er tilstede på hotellet hele helgen.

Njåstad krever 472 kroner i bompenger, 520 kroner i diett, 436 kroner i fergebilletter og 1414 kroner i kilometergodtgjørelse for reisen til Ullensvang. Han leverer derimot ikke regning for hotellovernattingen.

Til sammen kompenseres Njåstad 2842 kroner fra Stortinget for bursdagshelgen.

Njåstad sier han forholder seg til Stortingets regelverk, og at han anser alle reiser som tjenestereiser dersom de ikke er helt private.

– Jeg brukte regelverket vi har. Jeg fakturerte ikke merkostnader for min mors 60-årsdag til Stortinget, men jeg fakturerte for reisen i forbindelse med møter jeg hadde, sier Njåstad til NRK.

– Hvem hadde du møte med på Ullensvang?

– Det var flere aktører i Ullensvang. Deriblant direktøren på hotellet. Dessuten Einar Lutro, og andre som hadde interesser i forhold til hvordan kommunereformen skulle slå ut.

Møtte hotelldirektør og pensjonert politiker

Hotelldirektør Edmund Utne på Ullensvang hotell har ingen politiske verv. Han har tidligere vært mest opptatt av en omlegging av Riksvei 7 for å øke tilstrømningen til hotellet, men sier til NRK at han møtte Njåstad den helgen for å diskutere kommunesammenslåinger:

– Hvem tok initiativ til møtet, var det deg eller Njåstad?

– Altså, det kan ikke jeg ta nå. Om det var meg eller han som har ringt og invitert til et møte. Jeg møter masse politikere jeg, både i Oslo og her lokalt.

– Men kommer Njåstad primært til Ullensvang den helgen for å ha et møte med deg?

– Det får du spørre Njåstad om. Jeg snakket med ham og sa at kommer du hit vil jeg ta et møte med deg. Det gjør jeg med alle som jeg skjønner skal innom Hardanger-regionen.

NRK ringer til 75 år gamle Einar Lutro, som er tidligere ordfører for Høyre i Ullensvang. Han er den andre Njåstad oppgir å ha hatt møte med. Han sier han for lengst har trukket seg fra politikken. Noe møte med Njåstad i 2016 husker han ikke når NRK tar kontakt:

– Jeg kjenner jo godt Njåstad fra vår tid sammen i fylkestinget, men noe møte i Ullensvang greier ikke jeg å huske, altså. Jeg er jo ikke noen ungdom som husker så godt lenger, heller, sier Lutro til NRK.

Tre timer senere ringer Lutro tilbake. Han sier han nå har snakket med Njåstad og med hotelldirektør Utne, og det har hjulpet på hukommelsen:

– Jeg kan bekrefte at det møtet hadde vi, og det gjaldt kommunesammenslåing Ullensvang-Jondal. Vi ba om et møte med ham som medlem i kommunalkomiteen. Så møtet kan jeg bekrefte, sier Lutro nå.

Har tre versjoner av hvor møtet fant sted

Hvor møtet fant sted, har de involverte tre ulike versjoner av.



Hotelldirektør Utne mener møtet foregikk utendørs.

– Det var eksternt. Jeg var rundt og viste litt. Du får ringe Njåstad selv og spørre. Det er en vei her som har vært under bygging i tre år nå, det har ført til en vanvittig belastning for oss.

Einar Lutro sier til NRK at møtet fant sted i lobbyen på hotellet, og varte i rundt en time.

Mens Helge André Njåstad sier møtet på Ullensvang fant sted i ett av hotellets møterom.

Njåstads familieturer Ekspandér faktaboks NRK har gransket fem reiser de siste årene der Njåstad har reist med familien, og krevd kostnadene dekket av Stortinget: 23-24 mars 2016: Reise til Geilo for å hente sønnen i påsken. Har møte med Tippetue arkitekter og Privatmegleren om Plan- og bygningsloven. Møtet skjer delvis i en privat leilighet på Geilo på kveldstid. Får dekket leiebil, hotell og diett: totalt 5.733 kr.

Reise til Geilo for å hente sønnen i påsken. Har møte med Tippetue arkitekter og Privatmegleren om Plan- og bygningsloven. Møtet skjer delvis i en privat leilighet på Geilo på kveldstid. Får dekket leiebil, hotell og diett: 4-5 juli 2016: Njåstad og familien kjører fra Austevoll til Oslo på sommerferie. Innlagte møter med ordførere underveis. Får dekket kilometergodtgjørelse, bompenger, ferge og diett: totalt 5.144 kr.

Njåstad og familien kjører fra Austevoll til Oslo på sommerferie. Innlagte møter med ordførere underveis. Får dekket kilometergodtgjørelse, bompenger, ferge og diett: 25-26 juli 2016: Reise til Østfold med familien. Bor på Støtvig hotell. Møter FrPs daværende varaordfører Fredrikke Stensrød, som idag sier til NRK at Njåstad ga uttrykk for at opphold på Støtvig var en viktig årsak til besøket. Får dekket kilometergodtgjørelse, hotell, diett og bompenger: totalt 2.675 kr.

Reise til Østfold med familien. Bor på Støtvig hotell. Møter FrPs daværende varaordfører Fredrikke Stensrød, som idag sier til NRK at Njåstad ga uttrykk for at opphold på Støtvig var en viktig årsak til besøket. Får dekket kilometergodtgjørelse, hotell, diett og bompenger: 27 august 2016: Helge-André Njåstads mor feirer 60 år på Ullensvang hotell. Njåstad sier han hadde møter med lokale næringsaktører i Ullensvang, deriblant hotelldirektøren på Ullensvang hotell. Får dekket kilometergodtgjørelse, diett og bompenger: totalt 2.842 kr.

Helge-André Njåstads mor feirer 60 år på Ullensvang hotell. Njåstad sier han hadde møter med lokale næringsaktører i Ullensvang, deriblant hotelldirektøren på Ullensvang hotell. Får dekket kilometergodtgjørelse, diett og bompenger: 2-3 august 2018: Reise til Bergen med sønnen for å delta på veteranbåtfestivalen «Fjordsteam». Bor på Hotell Norge. Festivalledelsen sier til NRK at Njåstad ikke var invitert, og ikke deltok i festivalprogrammet. Njåstad sier han hadde møte med bl.a. charterbåten MS Sunnhordaland. Får dekket diett, hotell og kilometergodtgjørelse: totalt 2.666 kr.

Bilferie til Oslo – med innlagte stopp

I begynnelsen av juli 2016 setter Njåstad og familien seg i bilen for å kjøre fra Austevoll til Oslo. De er på sommerferie. Men familien kjører ikke direkte. De kjører via Eid og Askvoll, blant annet for å møte Høyre-ordføreren Frida Melvær.

I en statusoppdatering på Facebook 4 juli 2016 skriver Melvær at hun har hatt en «Sommarprat med Helge Andre Njåstad om Atløysambandet. Til tross for at han og familien har sommerferie og er på gjennomreise i fylket vårt, så tek han seg tid til ei statusoppdatering på ei viktig sak.»

Foto: Skjermdump / Facebook

– Han ringte og sa han var på gjennomreise her, og hadde mulighet til et møte, sier Melvær til NRK idag.

Hun anslår at møtet varte i 30-45 minutter, og Njåstad fikk en oppdatering på Atløysambandet som er en bro lokalpolitikerne i Askvoll kommune ønsker seg.

Njåstad krever diett på 1420 kroner, kilometergodtgjørelse på 3515 kroner og bompenger på 209 kroner for hele transportetappen fra vestlandet til Oslo 4-5 juli.

Til sammen utbetaler Stortinget 5144 kroner for kjøreturen fra Vestlandet til Oslo i juli 2016.

– Det var nødvendig fordi jeg var invitert til å se på Eid kommune, og valgte da å også bli oppdatert på Atløysambandet med Askvoll og kommunesammenslåingene rundt Førde. Det var veldig nyttig for meg. Det blir mye bedre vedtak når man har vært på plassen enn når man sitter i Oslo og mener ting om hva som er best, sier Njåstad.

Ordfører i Eid, Alfred Bjørlo, bekrefter også at Njåstad kom innom:

– Vi hadde et møte, og det var om kommunereformprosesser. Jeg tror det var lokallagslederen i Frp som ordnet med møtet. Om det var fordi Njåstad uansett skulle forbi her, det husker jeg ikke.

Mener alle regler er fulgt

Njåstad ønsker idag ikke å ta selvkritikk for noen av reisene. Han mener Stortingets regler er fulgt.

– Jeg tenker det er viktig at vi reiser rundt i Norge. Det er viktig at vi møter folk, da tror jeg vedtakene blir bedre. Jeg tror ikke vi skal sitte på kontoret i Oslo og fatte beslutninger

– Men har du forvaltet den friheten du har med den klokskap og selvjustis som man kan forvente?

– Ja, jeg mener man må sende inn reiseregning når man har vært på møter, og det er man som Stortingsrepresentant ofte. Det tror jeg er bra for demokratiet.