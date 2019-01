Frps parlamentariske leder om Njåstads reiseregninger: – Viktig å skille jobb og privat

NRK kan i dag fortelle at Frps stortingsrepresentant Helge André Njåstad har tatt med familien på flotte hoteller, og fått reisene dekket av Stortinget ved å ha korte jobbmøter.

Nå understreker Hans Andreas Limi, parlamentarisk leder (Frp), at det er viktig å skille mellom jobb og privatliv:

– Å møte velgere, næringsliv og beslutningstakere lokalt er en viktig del av jobben som stortingsrepresentant, og noe stortingspolitikere bør bruke tid på. Det er viktig å ha klare skiller mellom det som er jobb og det som er privat, sier Limi til NRK.

LES OGSÅ: Nå har Stortinget innført nye reiseregler

– Tøyer grensene

Rødts leder og stortingsrepresentant Bjørmar Moxnes mener Njåstad har gått over grensen med sine reiseregninger.

– Jeg unner Njåstad påskeferie jeg, og gjerne på Geilo og Dr. Holms hotell, men kanskje ikke sende regninga for opphold og reise til innbyggerne. Vi er valgt inn på Stortinget for å tjene folks interesser, ikke våre egne særinteresser, sier han til NRK.

Bjørnar Moxnes (Rødt). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han viser til Njåstads tur til Geilo i påsken 2016, der sønnen og hans daværende samboer var på påskeferie. Njåstad sier han hadde møter med Tippetue Arkitekter og Privatmegleren i hotellobbyen på Geilo.

Han tror slike saker skaper avstand mellom politikere og folk flest.

– Noen bør åpenbart skjerpe seg og forstå intensjonen bak regelverket fremfor å tøye det langt utenfor rimelighetens grenser. Regelverket må også strammes inn betydelig. Det er viktig at stortingspolitikere ikke lever i en egen boble langt fra virkeligheten til folk flest, mener han.

Flere saker på kort tid

Også i fjor ble det avslørt en rekke forhold rundt stortingsrepresentanters reiseregninger, blant annet hvordan Frp-representant Mazyar Keshvari ifølge Aftenposten sendte udokumenterte reiseregninger for til sammen 290.000 kroner.

Limi påpeker at det allerede er iverksatt et arbeid med å se på reglene for reiseregninger.

– Presidentskapet jobber allerede med å se på reglene for representantenes reiseregninger. Det er naturlig at Presidentskapet også ser på om det bør på plass retningslinjer og rammer for møtevirksomheten stortingsrepresentantene har når de er på reiser. Slik det ser ut er reisene til Njåstad innenfor det regelverket Stortinget har i dag.

Strengere krav

I november vedtok Stortingets presidentskap å innføre nye, strengere regler for dokumentasjon av tjenestereiser i Norge.

De nye reglene, som trådte i kraft 1. januar, innebærer at representantene må dokumentere reisen med invitasjon, program, e-poster eller annet som viser at han eller hun faktisk har reist. Hvis det ikke er mulig, skal representanten oppgi en kontaktperson.

Før de nye reglene trådte i kraft, var det nok for stortingsrepresentantene å sende en reiseregning med bilag og egen signatur på for å få reisen dekket.