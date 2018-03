Tror metoo gir 8. mars-markeringa en oppsving

– METOO VISER BEHOVET FOR 8 MARS: Nora Mehsen sier til NRK at det er spesielt oppløftende at flere kvinner som hun selv kan kjenne seg igjen i, som muslim og kvinne med innvandrerbakgrunn, nå har begynt å ta delta i samfunnsdebatten. Foto: Stian Amadeus Antonsen

– Likestilling og feminisme har ofte blitt sett på som en venstresidesak, men metoo har potensial til å vise at likestilling bør engasjere alle mennesker og hele samfunnet vårt – uansett politisk ståsted, sier Nora Mehsen, som skal holde appell i 8. mars-toget i Oslo.

Det siste halvåret har emneknaggen metoo røsket opp og sjokkert med historier om maktovergrep og seksuell trakassering i bransje etter bransje – også i likestillingslandet Norge.

I årets 8. mars-tog er metoo stemt fram som hovedparole i både Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

– Ikke bare brune utøver sosial kontroll

Mehsen synes det er spesielt oppløftende at flere kvinner som hun selv kan kjenne seg igjen i, som muslim og kvinne med innvandrerbakgrunn, har begynt å delta i samfunnsdebatten.

I sin tale på kvinnedagen ønsker hun blant annet å snakke om sosial kontroll.

– Sosial kontroll er ikke bare noe som utøves av brune mennesker og i minoritetsmiljøer, men lever også i beste velgående blant hvite majoritetsnordmenn. Minoritetskvinner blir ofte skyteskiva, sier Mehsen.

Hun viser til samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali som utsettes for mye hets.

Tirsdag uttalte Unge Høyre-leder Sandra Bruflot i Klassekampen at hun er villig til å gå i 8. mars-tog for å støtte Ali. Unge Høyre har tradisjonelt holdt seg langt unna 8-marsarrangementet.

– En samlende parole

OPPFORDRER ANDRE:– Jeg er ikke prinsipielt imot å gå i toget, men det er en praktisk årsak til at jeg ikke skal gå. Jeg kunne lett ha gått bak en metoo-parole, og oppfordrer andre til å gå, sier Høyre-politiker Tina Bru. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Det å få noen samlende paroler som metoo, på tvers av politiske skillelinjer, er bra og kan øke oppslutningen for kvinnedagen, sier Tina Bru, leder av Høyres kvinneforum

8. mars-toget har tidligere fått kritikk fra høyresida som mener kvinnedagen er venstresidas dag. Den borgerlige feministen Tina Bru tror det er avgjørende at parolene er mer tilgjengelig for alle for at flere skal trekkes til toget.

– Metoo er viktig fordi mange har fått opp øynene for at vi ikke på noen måte er i mål med likestillinga, og minne folk på at vi fortsatt har mye å kjempe for. Det er mange stemmer som tidligere ikke turte å si noe, som nå tør etter kampanjen.

Høyrepolitikeren skal ikke gå i toget selv på torsdag, men deltar i ulike debatter.

– Jeg er ikke prinsipielt imot å gå i toget, men det er en praktisk årsak til at jeg ikke skal gå. Jeg kunne lett ha gått bak en metoo-parole, og oppfordrer andre til å gå, sier Bru.

I årets 8. mars-tog er metoo stemt fram som en hovedparole i både Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Foto: 8. marskomiteen / Skjermdump

– Har ulmet lenge

IKKE BARE TOG: Ifølge likestillingsforsker Mari Teigen er ikke antallet hoder som går i 8. mars-toget lenger det beste målet på om likestilling har gjennomslagskraft i Norge. Rundt 8. mars foregår en rekke debatter og arrangementer om temaet. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Det er klart at metoo gir en sterk mobilisering rundt kjønns- og likestillingsspørsmål, og at vi vil se det i 8. mars-toget i år, sier Mari Teigen, leder for Core, Senter for likestillingsforskning.

Forskeren påpeker samtidig at antallet personer i toget nok ikke lenger er det beste målet for om likestillingskampen og feminismen har gjennomslag.

Hun trekker fram alle debatter, seminarer og andre arrangementer som foregår i det offentlige rom, på arbeidsplasser og i media rundt likestillingsspørsmål i tida rundt 8. mars.

– Det er vel så godt et uttrykk for den oppmerksomheten vi har rundt disse spørsmålene i dag, enn akkurat hvor mange som går under parolene i 8. mars-toget.

Teigen tror metoo-bevegelsen har truffet bedre enn tidligere kampanjer fordi den hadde en større feministisk bølge i ryggen.

– Vi ser en endring der flere kvinner ikke aksepterer det som tidligere ble akseptert. Metoo handler om det mest grunnleggende spørsmålet om å råde over egen kropp, i kombinasjon med kjendiser, sosiale medier og en debatt som har ulmet lenge.