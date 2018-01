Slik har #metoo truffet norsk politikk

En nestleder og mulig framtidig statsministerkandidat har trukket seg. En justispolitisk talsmann har stilt sine verv i bero. Lederen av et stort ungdomsparti har trukket seg, og i et annet ungdomsparti er det bråk og krav om ekstraordinært landsmøte.

Hvorfor så mange saker i politikken, egentlig?

Politisk kommentator Lars Nehru Sand mener politikkens arenaer for møter mellom unge og voksne krever ekstra bevissthet. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

– Politiske partier har en utfordring som kanskje ikke bedrifter og andre organisasjoner har i like stor grad, sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.

Han trekker fram at politikken i større grad er avhengig av samarbeid mellom eldre og yngre generasjoner for at erfaring, kunnskap og ideer skal deles og utvikles.

– Det handler møter mellom voksen og ung, tillit, forbilder og makt. Legg til arbeid som går til seint på kveld og over helger, gjerne i kombinasjon med middager og fester, så krever dette andre grensedragninger enn det mange har vært seg godt nok bevisste til nå, sier Sand.

Her er noen av sakene som har fått mye oppmerksomhet i norsk politikk etter at #metoo-kampanjen startet i høst:

1. Trond Giske, Arbeiderpartiet

TRAKK SEG: Trond Giske har trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet og som partiets finanspolitiske talsperson. Foto: NRK

7. januar trakk Trond Giske seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Da hadde det gått drøyt tre uker siden Dagens Næringsliv skrev den første saken om at Ap-ledelsen hadde mottatt varsler om nestlederens oppførsel.

I mellomtiden hadde Giske beklaget upassende oppførsel på NRK Dagsrevyen. Han ble siden sykmeldt og trakk seg midlertidig som nestleder i partiet. 5. januar stod Line Oma fram som en av varslerne, og to dager seinere trakk Giske seg permanent som nestleder.

Giske er fortsatt sykmeldt. Han står fast ved at selv om han har beklaget egen oppførsel ved flere anledninger, så er det andre deler av varslene han mener er uriktige.

2. Ulf Leirstein, Fremskrittspartiet

MIDLERTIDIG UTE: Stortingsrepresentant Ulf Leirstein har midlertidig trukket seg fra tillitsverv i partiet. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein trakk seg i går som justispolitisk talsperson for Fremskrittspartiet på ubestemt tid. Det gjorde han samtidig som det ble kjent at han har sendt flere eposter med hardpornografiske bilder til unge gutter som har vært aktive i Fremskrittspartiets Ungdom. En av guttene var på det aktuelle tidspunktet 14 år og under den seksuelle lavalder.

Selv kommenterer Leirstein saken slik i en e-post til NRK:

«NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt, som da var 14 år gammel, forteller om blant annet eposter og tekstmeldinger fra meg med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stiller mine tillitsverv i bero».

3. Kristian Tonning Riise, Unge Høyre

TRAKK SEG: Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise trakk seg etter å ha blitt konfrontert med reaksjoner på egen oppførsel. Foto: Hamar Høyre

Sent i går kveld var det stortingsrepresentant og Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riises tur til å trekke seg – fra ledervervet i Unge Høyre. I en Facebook-post skriver han at «jeg er blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på min atferd.»

Etter det NRK forstår har Unge Høyre helt siden 2013 mottatt flere meldinger om ubehagelig eller upassende oppførsel fra Riise. Dette er saker som internt har blitt omtalt som bekymringsmeldinger.

– Bekymringsmeldingene om Riise handler om for mye alkohol, pågående sjekking og relasjoner med jenter hvor aldersforskjellene og maktforskjellene har vært veldig skjeve, sier generalsekretær i ungdomspartiet, Maria Barstad Sanner,

Hun bekreftet torsdag at de også har mottatt et formelt varsel om seksuell trakassering begått av Riise.

I tillegg har ungdomspartiet torsdag blitt varslet om saker som gjelder to andre personer, ifølge Sanner. Etter det NRK erfarer dreier det seg om en person som er aktivt medlem i Unge Høyre og en som var det tidligere.

4. Intern strid etter varsling i Kristelig Folkepartis Ungdom

5. desember stod KrFU-politiker Julia Sandstø fram i Aftenposten og fortalte at hun gjentatte ganger ble trakassert og forfulgt av en betydelig eldre KrFU-politiker. Hun mener de gjentatte varslene hun kom med ikke hjalp.

Mannen som anklages for trakasseringen har beklaget belastningen han har påført Sandstø, men sier han ikke kjenner seg igjen i mye av det som beskrives.

Saken har skapt strid i ungdomspartiet og flere fylkesledere har bedt om et ekstraordinært landsmøte og valg av ny ledelse i KrFU. Kontrollkomiteen i partiet har så langt avvist kravet med henvisning til at kravet ikke støttes av et tilstrekkelig antall fylkesledere.

