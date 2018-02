Metoo endrer russens knuteregler

Nærmere hundre knuteregler har blitt til rundt åtti for russen i Vestfold. Nå gir ikke punkter som kline med en førsteklassing, stirre fem minutter på kjønnsorganet til en annen russ eller ta en lærer på rumpa lenger belønning i russelua.

Årets knuteregler skal nemlig ikke oppfordre til seksuell kontakt eller berøring med mindreårige eller lærere. Det har hovedstyret for russen i fylket bestemt.

For årets Metoo-kampanje i sosiale medier som har tatt opp uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering påvirker også russen.

Visepresident i russestyret ved Greveskogen videregående skole, Caroline Thomessen, sier de er spesielt opptatt av å ta vare på førsteklassingene. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– Det er jo saker hvert år om voldtekter og seksuell trakassering uansett, og så har det kommet frem mye mer nå med Metoo-kampanjen, og da ønsker vi å forhindre at det skjer i år også.

Det sier Caroline Thomessen som er visepresident i russestyret ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg og sitter i hovedstyret for Vestfold-russen.

– Ved å fjerne reglene legger vi i alle fall ikke opp til at det skal skje, understreker hun.

Særlig opptatt av førsteklassinger

Knuter som har dreid seg om å utføre handlinger mot eller med førsteklassinger har vært spesielt viktig å fjerne, forteller Thomessen.

– De føler nok på et press fordi vi er eldre. Selv om det står i knuten at det skal være frivillig, så kan man ikke garantere at førsteklassingen egentlig ønsker det.

Hun får støtte av Jonathan Smith Udnæs som er leder i hovedstyret for all russ i Vestfold. Han forteller at det nå skal ligge kvalitet bak knutene de har endt opp med og at de årets russ skal være gode forbilder for kommende kull.

– Vi vil være et godt eksempel for kommende russekull, sier Jonathan Smith Udnæs, leder i hovedstyret for russen i Vestfold. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Russen har kanskje tenkt at de har kunnet gjøre hva de vil. Derfor har de nok også satt opp knutereglene uten baktanke, sier Smith Udnæs.

Samtidig mener han russen de senere årene har blitt mer gjennomtenkte og at det gjenspeiler seg både i handlingene og ikke minst i den nye listen over knuteregler.

Glad for endringene

Ved Greveskogen videregående skole er stabssjef Bård Rune Landa positiv til de nye reglene og for at handlinger mot førsteklassinger blir strøket.

– Jeg er glad for at russen ser ut til å ta til seg de strømningene som er i tidsbildet med Metoo som har fokus på makt, maktmisbruk, seksualitet og det å ta ansvar for handlinger, sier Landa.

Bård Rune Landa, stabssjef ved Greveskogen videregående skole, er glad for at russen endrer knutereglene. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Nå skal russens knuteregler gås over av politiet, men det er noen punkter som fremdeles får stå selv om de er av seksuell karakter. Som nummer 52: ha beskyttet sex i skogen. Det gir en kongle i lua.

– Vi kan jo ikke ta bort all moroa. Så lenge det er frivillig så sier vi at det er greit, smiler Thomessen.