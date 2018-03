Tre justisministre fra Frp borte på fem år

Det har stormet rundt justisministerposten i den blåblå regjeringen. Så langt har samtlige Frp-statsråder som har innehatt posten tatt sin sydvest og gått.

I dag ble Frps fjerde justisminister på fem år utnevnt i Kongen i statsråd.

1. Anders Anundsen førstemann ut

Anders Anundsen var historiens første justisminister fra Frp.

Frps første justisminister havnet i bråk da han innførte midlertidig bevæpning av politiet i november 2014. Bevæpningen ble forlenget en rekke ganger og ble oppfattet av meningsmotstanderne som en snikinnføring av permanent bevæpning.

Kritikken var imidlertid ingenting i forhold til bråket rundt lengeværende asylbarn våren 2015.

Fakta om asylbarnsaken Ekspandér faktaboks Asylavtalen som regjeringspartiene Høyre og Frp inngikk med samarbeidspartiene Venstre og KrF i 2013, innebærer at hensynet til barns beste skal tillegges større vekt når søknader om opphold vurderes. Det gjelder spesielt asylbarn som har vært lenge i Norge.

De politiske føringene fra Justisdepartementet ble ikke videreformidlet fra Politidirektoratet til Politiets utlendingsenhet (PU), har Bergens Tidende avdekket.

Politidirektoratet hevder at Justisdepartementets føringer ble forstått og ble lagt til grunn, mens PU-lederen har uttalt at praksis ikke ble endret.

Ved to anledninger i fjor skal politiet ha fått instruks fra Justisdepartementet om å få fortgang i antall returer av asylsøkere.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i februar høringer om saken, der blant andre justisminister Anders Anundsen, politidirektøren og sjefen for Politiets utlendingsenhet måtte forklare seg.

Komiteen avga innstilling i saken 24. mars. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gikk inn for mistillit mot Anundsen, mens Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne gikk inn for at Stortinget skal nøye seg med å gi uttrykk for kritikk av statsråden, et såkalt daddelforslag.

8. april ble Høyre og Frp enige med Venstre og KrF om en ny asylavtale som innebærer at lengeværende asylbarn som ble sendt ut etter 1. juli i fjor, får vurdert saken sin på ny. Søknaden må sendes fra utlandet, så familiene vil ikke bli hentet tilbake i mellomtiden.

Kilde: NTB

Arbeiderpartiet og SV mente Anundsen hadde villedet Stortinget i saken, og fremmet mistillitsforslag. Forslaget fikk ikke flertall, men Anundsen fikk refs i stortingssalen etter at Knut Arild Hareide og KrF støttet Venstres forslag om et såkalt daddelvedtak.

Etter refsen tok Anundsen selvkritikk og sa han hadde lært.

Anders Anundsen (Frp) sier han lærte av kritikken om håndteringen av asylbarn-saken. Du trenger javascript for å se video. Anders Anundsen (Frp) sier han lærte av kritikken om håndteringen av asylbarn-saken.

Anundsen måtte også tåle kritikk da han laget det som ble oppfattet som en ren skrytevideo om hvor bra han mente justissektoren hadde utviklet seg under hans og Frps ledelse.

Justisminister Anders Anundsens skrytevideo. Du trenger javascript for å se video. Justisminister Anders Anundsens skrytevideo.

– Det er en usminket mening om det vi har levert, sa Anundsen den gangen.

Det høstet også kritikk da Frps første justisminister støttet seg til en upublisert eksamensoppgave da han i NRKs Folkeopplysningen sa at cannabis er farligere enn alkohol.

Anders Anundsen (Frp) på Folkeopplysningen. Du trenger javascript for å se video. Anders Anundsen (Frp) på Folkeopplysningen.

Fakta om saker der justisminister Anundsen har fått kritikk Ekspandér faktaboks Den midlertidige bevæpningen av politiet. Innført 25. november 2014, med utgangspunkt i en PST-advarsel om økt fare for terrorangrep i Norge. Forlenget flere ganger, sist til 15. oktober. Oppfattes av motstanderne som en snikinnføring av permanent bevæpning. Avsløringen om at retningslinjene for hvordan politiet skal bære våpen har bidratt til en rekke vådeskuddsepisoder, har også ført til kritikk.

Asylbarnsaken, hvor asylbarn med langvarig opphold er blitt sendt ut av landet i strid med en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF. Saken førte til formell kritikk av Anundsen i Stortinget, et såkalt daddelvedtak. Berørte familier fikk søke om å få komme tilbake til Norge.

Leie av fengselsplasser i Nederland. Ment å være en midlertidig løsning som skal avhjelpe soningskøen i Norge. Kritikerne mener pengene heller burde vært brukt i Norge. Det er også reist spørsmål om de juridiske sidene ved en slik løsning.

Instruksen til politiet om at utenlandske personer som anses å være en trussel mot rikets sikkerhet, som mulla Krekar, kan pålegges meldeplikt og et bestemt oppholdssted fram til de kan sendes ut av landet. Instruksen ble kjent ugyldig av Borgarting lagmannsrett.

Riksrevisjonens kritikk av beredskapsarbeidet. Påpekte svakheter i Justisdepartementets arbeid, men dette var ikke begrenset til Anundsens tid som justisminister. (Kilde: NTB)

I desember 2016 hadde Anundsen fått nok og ba selv om å få gå av som justisminister.

Han begrunnet ønsket med personlige årsaker.

Anundsen ble avløst av Per-Willy Amundsen (Frp).

2. Per-Willy Amundsen andremann ut

Per-Willy Amundsen hadde ikke engang fått nøkkelkortet før kritikken haglet.

Amundsen hadde kommet med en rekke uttalelser om klima og innvandring på Twitter før han ble statsråd.

Han skrev blant annet:

«Regjeringen er mer opptatt av asylsøkernes rettigheter enn trygghet for norske kvinner.»

Han hadde også kommet med følgende uttalelse til VG:

– Snart er det bare i lille Norge at debatten fremdeles styres av klimafundamentalistene i miljøorganisasjonene som for lov til å lansere det ene irrasjonelle «klimatiltaket» etter det andre, uten at noen sier de imot. Fornuften må tilbake i klimadebatten. Det vil Frp sørge for.

De uttalelsene og meningene nektet han å svare for da han fikk nøkkelkortet av Anundsen.

Per-Willy Amundsen (Frp) nekter å svare på tidligere uttalelser. Du trenger javascript for å se video. Per-Willy Amundsen (Frp) nekter å svare på tidligere uttalelser.

Dagen etter kom det frem at Amundsen ikke hadde noen anelse om at han som justisminister også ledet Polarutvalget.

Per-Willy Amundsen (Frp) visste ikke at han ledet Polarutvalget. Du trenger javascript for å se video. Per-Willy Amundsen (Frp) visste ikke at han ledet Polarutvalget.

Kritikken skulle imidlertid bli mer alvorlig.

Amundsen hadde ikke bare uttalt seg kritisk i klima- og innvandringsdebatten, han hadde også gjennom år uttalt seg kritisk om samisk kultur og rettigheter.

Også dette nektet Amundsen å kommentere da han var justisminister.

I begynnelsen av 2017 blåste det opp til full storm da Amundsen hevdet at politiet var mer positive til politireformen enn de i virkeligheten var.

Etter uttalelsen kunne NRK avsløre en knusende dom fra medlemmene i Politiets Fellesforbund.

Hele 85,2 prosent av dem som hadde svart på en undersøkelse om politireformen svarte at de var helt eller delvis uenig i at politiet ville komme tettere på publikum etter reformen.

65,2 prosent svarte helt eller delvis uenig i at Norge ville bli tryggere etter reformen.

– Jeg tok feil, var Amundsens kommentar til NRK.

Per-Willy Amundsen (Frp) innrømmer feil. Du trenger javascript for å se video. Per-Willy Amundsen (Frp) innrømmer feil.

I valgkampen sommeren samme år sa Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til VG at det vil bli ansatt flere politifolk i distriktene dersom hun og Arbeiderpartiet vant valget.

Svaret fra Amundsen var:

«Det er rørende at Ap har blitt så opptatt av å ansette flere i politiet. De skjønte vel poenget etter 22. juli»

Det utløste en storm av kritikk. Til slutt gikk Amundsen ut og beklaget uttalelsen på sin egen Facebook-profil.

I januar var det slutt på statsrådsreisen til Per-Willy Amundsen da Sylvi Listhaug gikk fra å være innvandrings- og integreringsminister til å bli justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Da tok debatten rundt den blåblå regjeringens til enhver tid sittende justisminister virkelig fyr.

3. Sylvi Listhaug tredje Frp-er ut

Listhaug var kontroversiell allerede da hun fikk nøkkelkortet fra Amundsen.

Hun hadde allerede stått i stormen ni ganger som statsråd før hun ble justisminister.

Det stoppet ikke med justisministerposten.

De knappe to månedene hun har sittet som justisminister har vært preget av utspill som har fyrt opp meningsmotstanderne.

En knapp måned etter at hun ble justis-, beredskaps- og innvandringsminister gikk Sylvi Listhaug ut og sa at pedofile overgripere er monstre.

Sylvi Listhaug (Frp) vil kalle en spade for en spade. Du trenger javascript for å se video. Sylvi Listhaug (Frp) vil kalle en spade for en spade.

Bråket som fulgte var ingenting i forhold til den stormen hun utløste da hun la ut dette innlegget på Facebook samme dag som filmen om terrorhendelsen og massedrapene på Utøya hadde premiere:

Skjermdump av Sylvi Listhaugs Facebook-profil. Foto: NRK

Årsaken til posten var at et flertall på Stortinget stemte ned et Høyre- og Frp-forslag om at det skulle være mulig å frata potensielle terrorister og fremmedkrigere sitt norske pass uten domstolsbehandling først.

Listhaug nektet å fjerne innlegget, og statsminister Erna Solberg (H) ble drevet fra skanse til skanse gjennom en hel uke.

Til slutt fjernet Listhaug innlegget og begrunnet det med at hun ikke hadde rettighetene til å bruke bildet. Da hun skulle si unnskyld på Stortingets talerstol, klarte hun isteden å snakke på seg mistillit som til slutt felte henne.

Arbeiderpartiet hadde i utgangspunktet bestemt seg for å kun gi Listhaug kritikk, men etter at justis-, beredskaps- og innvandringsministeren hadde vært oppe på talerstolen fire ganger og blitt presset til å si unnskyld åtte ganger, sa Arbeiderpartiet at nok var nok.

Sylvi Listhaug (Frp) sa unnskyld åtte ganger. Du trenger javascript for å se video. Sylvi Listhaug (Frp) sa unnskyld åtte ganger.

De snudde, fikk med seg SV, MDG, Sp og KrF om å støtte et mistillitsforslag som til slutt gjorde at Listhaug trakk seg.

På pressekonferansen der Sylvi Listhaug trakk seg som statsråd kalte hun KrF et parti uten ryggrad, Ap-leder Jonas Gahr Støre som uegnet som statsminister og prosessen som førte til at hun måtte gå for en heksejakt.

Sylvi Listhaug (Frp) lover å ikke gå stille i dørene på Stortinget. Du trenger javascript for å se video. Sylvi Listhaug (Frp) lover å ikke gå stille i dørene på Stortinget.

Nå er det altså Per Sandberg (Frp) sin tur til å prøve seg som justis-, beredskaps- og innvandringsminister.