Anundsen går av som justisminister

Statssekretær Per-Willy Amundsen skal være klar som ny justisminister, etter det NRK erfarer.

Det var TV2 som meldte først i kveld om at Anundsen blir skiftet ut.

Både Anundsen og Lien har sittet i regjeringen i hele Erna Solbergs (H) regjeringsperiode, siden oktober 2013.

Skulle varsles tirsdag

Anders Anundsen ga i september nominasjonskomiteen i Vestfold Frp beskjed om at han ikke var aktuell for gjenvalg til Stortinget. Han ønsket ikke da å svare på om han ønsket å fortsette i regjering dersom det blir borgerlig valgseier neste år.

Nå skal altså hans dager som statsråd være talte.

Anundsen har flere ganger som statsråd fått kritikk, og særlig i saken om asylbarna. Anundsen ønsket å sende lengeværende asylbarn ut av Norge, og saken fikk stor oppmerksomhet og kritikk av de rødgrønne.

Ga beskjed i sommer

Etter det NRK erfarer sa Anundsen allerede i sommer fra at han ikke ville fortsette i regjeringen. Det er private årsaker til at han trekker seg.

Den kommende justisministeren Per-Willy Amundsen representerer Troms, og var i flere år innvandringspolitisk talsperson i Frp. Amundsen ble valgt inn på Stortinget i 2005.

Amundsen har markert seg som skeptiker i både klima- og innvandringsdebatten. Siden 2013 har han vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Etter det NRK forstår skal man fra regjeringshold ha vært godt fornøyd med jobben han har gjort som statssekretær.

Endringene skal etter planen bli offentliggjort i forbindelse med statsråd førstkommende tirsdag klokken 16.

Forbereder valgkampen

Olje og energiminister Tord Lien (Frp) havnet i hardt vær da han mot regjeringens vilje og i strid med samarbeidsavtalen åpnet for at oljeselskapene kunne nominere leteblokker i omstridte området på Mørekysten og utenfor Lofoten.

Etter det NRK har grunn til å tro kommer skiftet nå slik at de nye statsrådene skal få god erfaring innen hvert sitt område før valgkampen starter for alvor.

Ifølge NTB skal både Anundsen og Lien selv ha uttrykt ønske om å tre tilbake.

Ny jobb

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam sier det er grunn til å tro Lien på at han selv ønsket seg ut.

– Jeg har fått høre at han har fått en ny jobb i Trøndelag og han har lenge vært opptatt av å få mer tid med familien, sier Takvam.

– Anundsen har på en måte vært på vei ut av politikken etter at han ikke tok gjenvalg. Men om det er helt frivillig vet bare han og statsministeren.

FORRIGE SKIFTE: Det er et år siden Erna Solberg skiftet ut mannskap. Den gang kom landbruks og matminister Georg Dale (Frp) inn sammen med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) Sylvi Listhaug (Frp) ble innvandrings og integreringsminister, Vidar Helgesen (H) ble klima og miljøminister, Elisabeth Aspaker ble EØS og EU-minister, Per Sandberg (Frp) ble fiskeriminister og Anniken Hauglie (H) ble arbeids og sosialminister Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Søviknes inn

Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) blir ny olje og energiminister, etter det NRK erfarer.

Søviknes har siden 2013 vært fast medlem i Frps sentralstyre, da han gjorde comeback i rikspolitikken

Søviknes måtte trekke seg fra alle verv i rikspolitikken i 2001 etter det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16-åring under et landsmøte for Fremskrittspartiets Ungdom.

Siden den gang har han gjort stor suksess i lokalpolitikken. Søviknes har sittet med ordførerkjedet i Os i Hordaland siden 1999.

– Søviknes har hatt mange viktige jobber internt i partiet. Han har nok bred støtte, sier Magnus Takvam.

Spørsmålet er om det blir flere endringer i regjeringen, og om også Høyre vil skifte ut noen av statsrådene eller om det blir rokeringer.

Ett år siden sist

Det er andre gang statsminister Erna Solberg (H) skifter ut statsråder i regjeringen. 16. desember i fjor ble det klart at tre statsråder måtte forlate regjeringen, at fire nye rykket inn, og at tre byttet departement.

Linda Hofstad Helleland (H) tok over som kulturminister etter Thorhild Widvey (H), Vidar Helgesen (H) som klima- og miljøminister etter Tine Sundtoft (H), Anniken Haugli (H) som arbeids- og sosialminister etter Robert Eriksson (Frp) og Jon Georg Dale (Frp) som landbruksminister etter Sylvi Listhaug (Frp). Listhaug tok over som statsråd med ansvar for asyl- og innvandringsfeltet. Per Sandberg (Frp) tok over som fiskeriminister og Elisabeth Vik Aspaker (H) som Europaminister.