Listhaug mener «monster»-beskrivelse vil avskrekke overgripere

– Dette er den verste typen forbrytelse man kan tenke seg. Å voldta barn, å sitte på nettet og bestille voldtekter av barn i andre land. Det kan ødelegge barn for livet, og det er helt forkastelig, sier justisminister Sylvi Listhaug.

– Det er mange som er ute etter å framstille gjerningsmennene som offer. De er de ikke, de eneste ofrene her, er barna, sier hun.

De siste dagene har det kommet flere reaksjoner på Sylvi Listhaugs ordbruk, etter at hun har flere ganger omtalt pedofile overgripere som «monstre».

Listhaug sier at denne ordbruken gir et tydelig signal til overgripere om at politiet kommer til å prioritere disse sakene. Hun mener at det vil avskrekke noen som vurderer å forgripe seg på barn.

– Mitt tydelige signal til alle som tenker på å misbruke barn, er at vi skal øke innsatsen. Det skal bli langt vanskeligere framover å være en overgriper. Det er et veldig viktig signal, sier hun.

– Og denne typen språkbruk gir et veldig tydelig signal om dét, fortsetter hun.

– Ufarliggjør det onde i mennesket

Listhaug sa under Dagsnytt 18 at hun vil kalle en spade for en spade, og hun derfor kaller pedofile overgripere for «monstre».

Jurist Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, mener det er viktig å påpeke at personer som misbruker barn er mennesker.

– Det er fullt mulig å kalle en spade for en spade, uten å kalle et menneske som gjør forferdelige ting for et «monster», sier hun.

Hun sier at hun vil heller kalle dem for «forferdelige overgripere», og på den måten få med at det er mennesker som gjør handlingene.

– Det er en grunn til at vi har menneskerettigheter, de angår mennesker og ikke monstre. Dehumaniserende retorikk kan virke som en bagatell, men man skal være bevisst på hva man gjør når man bruker disse ordene, fortsetter hun.

Kierulf mener at man ufarliggjør det onde i mennesket når man snakker om «monstre», og at det kan bli vanskelig for barn å vite hvem de skal passe seg for.

– De kan tro at de skal passe seg for monstre, og ikke han snille mannen som var hjemme da mor og far ikke var der, sier hun.

– Nytter ikke å være «sinna-Sylvi»

Kierulf mener det er forskjell på hvilken hva man sier som privatperson og hva man sier som statsråd.

– Det er ikke rart at man bruker disse begrepene når man er sint og snakker om dette rundt middagsbordet hjemme, noe annet er hva man sier som justisministeren sier, sier Kierulf.

Hun mener at Listhaug bør forholde seg til den humane rettstradisjonen hun nå forvalter.

– Det nytter ikke å være sinna-Sylvi på samme måte som hun er justisminister. Det er ingen i hennes etat eller i rettssystemet som bruker slike ord. Det er ikke bare fordi det ikke trengs, men fordi det ikke hjelper, sier Kierulf.

Kalte overgripere «monstre» første dag

Listhaug forsvarte sitt ordvalg på sin facebookside torsdag, da hun skrev dette:

«Nå får jeg kritikk for å ha kalt pedofile overgripere for monstre. Pedofile er ikke ofre. De er monstre! Hva skal man kalle personer som voldtar barn, som sitter å betaler for at barn voldtas i fattige land live på nettet, som ødelegger barn for livet, voksne mennesker som gjør barns liv til et helvete på jord? Jeg kommer alltid til å kalle en spade for en spade!»

Sylvi Listhaug (Frp) refererte til pedofile overgripere som «monstre» på sin første dag som justis -, beredskaps – og innvandringsminister. Da sa hun at hun ville prioritere å bekjempe overgrep mot barn.

– Det handler om å prioritere noe av det jeg mener er aller viktigst framover: Å bekjempe overgrep mot barn. Disse monstrene på nettet som lurer ungene våre og misbruker dem – det blir den største oppgaven for oss å ta dem og straffe dem, sa Listhaug.

