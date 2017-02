– Jeg tok feil, sa Per-Willy Amundsen på Politisk kvarter onsdag morgen.

Bakgrunnen for innrømmelsen er at NRK i dag kan fortelle om den knusende dommen 6000 anonyme respondenter feller i en undersøkelse Politiforum sendte ut i slutten av januar.

15.000 av Politiets Fellesforbunds medlemmer mottok undersøkelsen om politireformen.

Der kommer det fram at hele 85,2 prosent av dem som har svart er «helt uenig» eller «delvis uenig» i at «politiet vil komme tettere på publikum etter reformen».

I tillegg er 65,2 prosent av dem som har svart «helt uenig» eller «delvis uenig» i at «Norge blir et tryggere samfunn etter reformen».

Fakta om undersøkelsen Ekspandér faktaboks I slutten av januar sendte Politiforum ut en undersøkelse til over 15.000 medlemmer av Politiets Fellesforbund.

6027 medlemmer fra hele landet svarte på undersøkelsen.

De som fikk delta i spørreundersøkelsen er politifolk og sivilt ansatte i arbeid og politistudenter. Pensjonister og medlemmer som stod oppført å ikke stå i arbeid i politiet ble utelatt.

Av dem som svarte var det 2120 kvinner og 3907 menn. 4170 hadde politistillinger, og 1824 var i kategorien studenter, sivile, jurister eller ansatte i lederstillinger.

1275 personer valgte å legge igjen en kommentar om reformen eller undersøkelsen. Det store flertallet av dem har lagt igjen en kommentar om reformen. Kilde: Politiforum

Lovte bedring

Disse tallene er i stor grad sammenfallende med en undersøkelse gjennomført av Universitetet i Bergen i fjor sommer.

Den gangen mente bare 19 prosent av de ansatte i politiet at politireformen vil føre til bedre bekjempelse av kriminalitet, og kun 13 prosent mente den vil bidra til at politiet blir mer synlig og tilgjengelig.

Men da NRK konfronterte justisminister Per-Willy Amundsen med tallene i januar, svarte han at undersøkelsen «ikke på noen som helst måte» er en evaluering av hvordan politiet opplever gjennomføringen av reformen.

– Jeg tror at hvis du hadde gjort samme undersøkelse i dag, så ville du fått ganske andre tall, sa Amundsen den gangen.

– INTETSIGENDE: I slutten av januar måtte justisminister Per-Willy Amundsen svare på en undersøkelse fra i sommer som slaktet reformen. Du trenger javascript for å se video. – INTETSIGENDE: I slutten av januar måtte justisminister Per-Willy Amundsen svare på en undersøkelse fra i sommer som slaktet reformen.

– Jeg tok feil

På Politisk kvarter onsdag ble Amundsen konfrontert med dette, og han innrømmer at han overvurderte oppslutningen i politiet.

– Jeg tok feil, jeg skal ikke krangle på det. Det er forståelig at de ansatte syns det er krevende å stå i en reform, men det er en grunn til at vi gjennomfører reformen, og når innholdet blir mer synlig, så vil oppslutningen øke.

– Hvorfor skal vi tro på det?

– Fordi vi kommer til å gi politiet langt bedre forutsetninger for å levere gode tjenester og de får bedre verktøy, sa Amundsen, og viste til en fersk gjennomgang fra Politidirektoratet viser at responstiden er stabil og delvis redusert fra 2015, og at 11 av 12 distrikter innfrir alle kravene.

– Tar ikke på alvor

Trygve Slagsvold Vedum mener Amundsen ikke tar tilbakemeldingene tilstrekkelig på alvor.

– Det er ikke så rart polititjenestemenn er skeptiske. De skjønner at sentralisering gir sentralisering, ikke bedre lokalkunnskap. Det som er sørgelig med Amundsen, er at jeg får følelsen av at han ikke tar dette tilstrekkelig på alvor. Han sier bare at vi får vente å se, sa Vedum i debatten.

I etterkant av debatten gjentar Amundsen overfor NRK at de framover vil være tydeligere på innholdet i reformen, og at det vil gi økt støtte innad i politiet.

– Kan du være mer konkret på hva dere skal gjøre annerledes framover?

– Når vi får parkert og landet denne regiondebatten, så vil disse tingene bli mer synlig. Det handler om politiarbeid på stedet, etterforskningsløft og bygging av fagmiljø for å levere bedre tjenester.

– Så dere skal bare synliggjøre planene deres, ikke gjøre noen endringer?

– Vi presenterer en følgeevaluering i dag, og den forteller en del om gjennomføringen av reformen. Det gjør vi for at vi skal kunne korrigere underveis, svarer Amundsen.