– Ingenting kan lenger stoppe E18, sa daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) da han la saken fram for Stortinget i desember i fjor.

Seks måneder senere er ikke Frp lenger en del av regjeringen. Partiet er heller ikke en del av flertallet som i ettermiddag sa ja til ny og bompengefinansiert E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i transportkomitéen.

For vei, mot bom

1. nestleder i komitéen, Bård Hoksrud (Frp), sier at partiet nå står friere til å kjempe for sin primærpolitikk.

NEI TIL BOM: Transportpolitisk talsperson Bård Hoksrud (Frp). Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Vi er for veien, men mot bompengene. Veien bør fullfinansieres av staten, sier Hoksrud.

Hoksrud er også kritisk til at flertallet nå vil ha et noe nedskalert E18-prosjekt i forhold til det regjeringen la fram før jul.

– Det flertallet har signalisert, er en hån mot bilistene som i fremtiden får en dårligere veiløsning og må betale milliarder av kroner for å få lov til å stå lenger i kø, hevder Hoksrud.

Ikke 100 prosent sikker

Arbeiderpartiet og regjeringspartiene danner likevel flertall i saken.

JA TIL VEI: Saksordfører Nils Aage Jegstad (H). Foto: Terje Heiestad / Stortinget

– Det er veldig gledelig. Vi har funnet sammen, vi som har stått bak Oslopakke 3-forliket, som E18 er en del av, sier saksordfører Nils Aage Jegstad.

Han tør likevel ikke slå utvetydig fast at anleggsmaskinene nå kan rykke inn, og at veien blir bygd.

– Hundre prosent sikker kan man ikke være. Det skal stilles garanti her, sier han.

– Har innfridd kravene

Bompengeprosjekter der bompengene først kreves inn når veien står ferdig, krever nemlig en fylkeskommunal lånegaranti.

Viken fylke trakk garantien i februar. De krevde blant annet bedre kollektivløsninger og en nedskalering av veien.

Etter at Viken kom med sine innvendinger, er en ny kollektivterminal på Lysaker kommet inn i prosjektet. En separat bussvei er fjernet og erstattet med vanlige kollektivfelt. Kollektivfeltene kommer i stedet for bilfelt.

Det siste gir mindre kapasitet for biler på E18. Det Frp kritiserer, er dermed det Høyre mener må til for å få prosjektet gjennomført.

– Vi har svart på alle motforestillingene Viken hadde. Da ser jeg ingen grunn til at Viken ikke skal stille garanti.

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap), er ordknapp.

– Det er nytt møte i Oslopakke 3 til uka, og Stortinget avslutter saken endelig mot slutten av neste uke. Når vedtakene er klare, skal vi lese dem nøye og diskutere i fylkesrådet hva vi skal gjøre, sier Brenna.

Splittelse i Ap

At det er flertall i Stortinget for saken ble klart i forrige uke. Da gikk Arbeiderpartiets stortingsgruppe inn for å si ja til ny E18.

E18 Lysaker - Ramstadsletta Ekspandér faktaboks E18 Lysaker - Ramstadsletta er første etappe av ny E18 fra Lysaker på grensa mellom Oslo og Bærum til Drengsrud vest for Asker sentrum.

Lysaker - Ramstadsletta består av 4,3 kilometer ny motorvei med to tunneler; Stabekklokket og Høviktunnelen.

Det skal også bygges ny avkjøring til Fornebu (Vestre lenke) og ny tverrforbindelse til Bekkestua-området (Gjønnes-diagonalen).

Ny hovedsykkelvei og egen bussvei er en del av prosjektet.

Om bussveien skal erstattes med ordinære kollektivfelt langs motorveien er en av diskusjonene i forhandlingene.

Om ny kollektivterminal på Lysaker skal inn igjen i prosjektet er en annen.

Prisen på første etappe Lysaker - Ramstadsletta er 16,7 milliarder 2020-kroner.

Hele strekningen Lysaker - Drengsrud er 17,3 kilometer lang og beregnet å koste 43,4 milliarder kroner.

Det inkluderer lange tunneler forbi Sandvika og Asker.

Om lag to tredeler skal betales gjennom bompenger i nye bomstasjoner som blir satt opp etter hvert som veien står ferdig.

Tar vi med renter på bompengelånet og kostnader ved å kreve inn bompenger blir sluttsummen mellom 50 og 60 milliarder kroner.

Summen er avhengig av hvor høy rente og hvor lang nedbetalingstid som legges til grunn. Kilder: Statens vegvesen, NRK.

Vedtaket ble gjort mot tre Oslo-representanters stemmer og til sterke protester fra blant andre Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

– Jeg synes det er trist at stortingsflertallet forsøker å overprøve de forhandlingene vi har lokalt, og dermed undergrave både lokaldemokratiet og den klimavennlige utviklingen vi prøver å få til i Oslo, sa Johansen til NRK.