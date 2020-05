Har brukt 1,6 milliarder – krangler fortsatt om veien skal bygges

JA TIL MOTORVEI: Leder for Stortingets transportkomité, Helge Orten (H). Foto: Aleksander Båtnes / NRK

– Staten har brukt 1,6 milliarder kroner på grunnerverv og planlegging. Alt er lagt til rette for at vi nå skal starte byggingen, sier leder for Stortingets transportkomité, Helge Orten (H).

– Det er det vi forholder oss til og det som er mitt utgangspunkt, sier han.

Ingen løsning

Tirsdag endte nok et forhandlingsmøte mellom Oslo og Viken uten noen løsning på den store floken, nemlig ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta vest for Oslo.

Veien, som er den første av tre etapper, vil koste 16,7 milliarder kroner.

Hittil er det brukt 1,25 milliarder på grunnerverv og 400 millioner på planlegging, ifølge tall fra Samferdselsdepartementet.

E18 Lysaker - Ramstadsletta Ekspandér faktaboks E18 Lysaker - Ramstadsletta er første etappe av ny E18 fra Lysaker på grensa mellom Oslo og Bærum til Drengsrud vest for Asker sentrum.

Lysaker - Ramstadsletta består av 4,3 kilometer ny motorvei med to tunneler; Stabekklokket og Høviktunnelen.

Det skal også bygges ny avkjøring til Fornebu (Vestre lenke) og ny tverrforbindelse til Bekkestua-området (Gjønnes-diagonalen).

Ny hovedsykkelvei og egen bussvei er en del av prosjektet.

Om bussveien skal erstattes med ordinære kollektivfelt langs motorveien er en av diskusjonene i forhandlingene.

Om ny kollektivterminal på Lysaker skal inn igjen i prosjektet er en annen.

Prisen på første etappe Lysaker - Ramstadsletta er 16,7 milliarder 2020-kroner.

Hele strekningen Lysaker - Drengsrud er 17,3 kilometer lang og beregnet å koste 43,4 milliarder kroner.

Det inkluderer lange tunnelen forbi Sandvika og Asker.

Om lag to tredeler skal betales gjennom bompenger i nye bomstasjoner som blir satt opp etter hvert som veien står ferdig.

Tar vi med renter på bompengelånet og kostnader ved å kreve inn bompenger blir sluttsummen mellom 50 og 60 milliarder kroner.

Summen er avhengig av hvor høy rente og hvor lang nedbetalingstid som legges til grunn. Kilder: Statens vegvesen, NRK.

Oslo kommune og Viken fylke har forhandlet om ny Oslopakke 3 og ny E18 siden januar.

Staten var en del av forhandlingene fram til april. Da trakk samferdselsminister Knut Arild Hareide staten ut nettopp fordi Oslo og Viken ikke greide å bli enige.

Steile fronter

En måned senere er frontene rundt forhandlingsbordet de samme.

Høyre vil ha full utbygging av 4,3 kilometer motorvei fra Lysaker til Ramstadsletta, med dertil hørende tunneler, kollektivløsninger og nye lokalveier.

Motstanderne med MDG i spissen vil helst ikke ha en meter ny motorvei, og i hvert fall ikke mer enn de første to kilometerne fram til Strand.

– Vi må bare konstatere at vi ikke er enige om hvordan E18 skal se ut. Der står vi langt fra hverandre, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

Fornebubanen på spill

NEI TIL MOTORVEI: Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG) Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Når han likevel fortsatt ikke vil kaste kortene, skyldes det alt det andre som står på spill.

– Vi har jo lyst til å finne en vei rundt det spørsmålet slik at vi greier å løse en del av de andre problemene i Oslopakke 3.

– Vi har lyst til å bygge Fornebubanen. Vi har lyst til å satse videre på kollektiv i Oslo. Det er også viktig at vi har bomtakster som gjør at vi kan få ned utslippene og ta vare på miljøet.

– Betyr det at dere kan være villig til å inngå et kompromiss når dere gjelder E18?

– Det bør du egentlig spørre Høyre om. De har i løpet av de månedene vi har forhandlet egentlig ikke rikket seg i det hele tatt, sier Arild Hermstad.

– Ingen forhåpninger

– Vi vil bygge den veien vi har avtale om. MDG vil ikke bygge veien. Der står vi, konstaterer Høyres gruppeleder i Viken, Anette Solli.

Hun fastholder at Høyre er urokkelige på at veien skal bygges helt fram til Ramstadsletta.

– Det er det som er vedtatt regulert av Bærum kommunestyre. Det er det Stortinget har vedtatt i to omganger, sier hun.

– Det er berammet et nytt møte den 16. juni. Tror du dere kommer til å bli enige?

– Nei, det har jeg ingen forhåpninger om, sier Anette Solli.

FORHANDLINGER: Etter å ha forhandlet digitalt siden mars, har de to siste møtene skjedd ansikt til ansikt. Her er Høyres Anette Solli sammen med resten av Vikens delegasjon, Halvard Ingebrigtsen (Ap) og Kristoffer Robin Haug. Foto: Anders Fehn / NRK

Vil bygge uansett

På Stortinget har regjeringens forslag om full E18-utbygging ligget i transportkomiteen siden før jul i påvente av lokal enighet.

Kommer ikke den, er komitéleder Helge Orten (H) innstilt på å bygge vei uansett.

Forutsetningen er at spørsmålet om hvem som skal garantere for framtidige bompengeinnkreving blir avklart. Det ble mer komplisert da Viken trakk garantien Akershus tidligere har gitt.

– Dette er et stort og viktig nasjonalt prosjekt i tillegg til de lokale og regionale effektene det har. Det er forankret i Nasjonal Transportplan og gjennom at Akershus fylkeskommune tidligere har gjort de nødvendige vedtakene, sier Orten.

Ap eller Frp

Regjeringen må ha støtte fra Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet for å få flertall.

De samferdselspolitiske talspersonene Sverre Myrli (Ap) og Bård Hoksrud (Frp) sier at deres partier ikke har tatt stilling.