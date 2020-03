– Dette er helt spinnville tall, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

Han viser til at Oslo og Viken er enige om at transporten skal være utslippsfri om ti år.

ER MOT E18: Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo og nasjonal talsperson for MDG, Arild Hermstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er en formidabel utfordring. Den krever at vi slutter å bruke milliarder på motorveier hvor bilen får legge premissene. Vi må heller prioritere buss, bane, trikk, sykkel og gange.

– Regjeringens motorveier tar oss i stikk motsatt retning, sier Hermstad.

Heftig diskutert

Regjeringens forslag om å bygge første del av E18 vestover ligger til behandling i Stortinget. Etappen fra Lysaker til Ramstadsletta blir samtidig heftig diskutert av politikerne i Oslo og Viken.

Hele strekningen

Det nye tallet på 60 milliarder gjelder hele den 17,3 km lange strekningen fra Lysaker til Drengsrud, litt utenfor Asker sentrum.

Tallet inkluderer renteutgifter og kostnader ved å kreve inn bompenger. Tidligere har man bare snakket om det det koster å planlegge og bygge veien.

Forskjellen på tallene er stor. Det ble først kjent for folk flest da NRK fortalte om utslagene for første etappe.

Bilistene betaler mest

Nå foreligger tilsvarende tall fra Statens vegvesen også for andre og tredje etappe.

Tidligere har investeringen bltt anslått til mellom 36 og 40 milliarder kroner. Det siste tallet for dette er på 43 milliarder 2020-kroner.

Når alt er med, øker tallet imidertid til 60 milliarder kroner.

45 av milliardene skal komme fra nye bommer som blir satt opp etter hvert som veien blir ferdig. Fordi bompengene først blir krevd inn i ettertid, må det først tas opp lån.

Det er her rentene kommer inn i bildet:

Totalpris E18 Vestkorridoren Kostnadsanslag investering Totalpris inkl. finansieringskostnader Oslopakke 3-midler Statlig finansiering Bompenger Etappe 1 Lysaker - Ramstadsletta 16,7 mrd. kr. 23,1 mrd. 32 mill. 5,64 mrd. 17,43 mrd. Etappe 2 Ramstadsletta - Slependen 9,48 mrd. kr. 13,1 mrd. 0,79 mrd. 2,37 mrd. 9,98 mrd. Etappe 3 Slependen - Drengsrud 17,22 mrd. kr. 23.9 mrd. 1,41 mrd. 4,31 mrd. 18,15 mrd. Hele strekningen Lysaker - Drengsrud 43,4 mrd. kr. 60,1 mrd. 2,23 mrd. 12,32 mrd. 45,56 mrd.

Prisen for å kjøre hele strekningen blir rene spekulasjoner. Vi vet mest om første etappe, og NRK har tidligere fortalt at prisen fra Sandvika til Oslo sentrum kan bli over hundrelappen - en vei.

Bompengeinnkrevingen ligger langt fram i tid. Da kan mye ha forandret seg når det gjelder måten veier finansieres på. Tallene er basert på reglene som gjelder i dag.

Lysaker - Ramstadsletta: Ferdig i 2027. Bompenger i tidsrommet 2027-2042.

Ramstadsletta - Slependen: Ferdig i 2032. Bompenger i tidsrommet 2032-2046.

Slependen - Drengsrud: Ferdig i 2038. Bompenger i tidsrommet 2038-2052.

Forutsetninger for lånerente: 5,5 % de første ti årene. Deretter 6,5 %. 15 års nedbetalingstid.

Verdt prisen

ER FOR E18: Gruppeleder for Høyre i Viken fylkesting og tidligere fylkesordfører i Akershus, Anette Solli. Foto: Olav Juven / NRK

Høyres gruppeleder i Viken, Anette Solli (H), har kjempet for E18 i en årrekke.

Hun mener at renta er satt for høyt og at summen vil bli langt mindre.

– Når det er sagt, synes jeg prosjektet er verdt prisen. De siste 30-40 årene er det kun gjort små investeringer på innfartsåren til Oslo vestfra. Nordfra og sørfra er situasjonen en helt annen.

– E18-tiltaket er derfor en helt nødvendig opprydning i gamle synder, sier Solli.

Hun viser til at prosjektet skal gi bedre framkommelighet også for busser og syklister. Det gjelder både langs E18 og i andre deler av Bærum og etter hvert Asker.

– Og veien blir lagt i tunnel i befolkningstette områder, sier Anette Solli.

Sandvika og Asker

Andre og tredje etappe omfatter lange tunneler forbi Sandvika og Asker sentrum. Også MDGs miljøbyråd i Oslo ser behovet for byutvikling her.

– Vi er åpne for samtaler om enklere og billigere løsninger. sier Arild Hermstad.

Samferdselsdepartementet vil ikke kommentere tallene fordi regjeringen ikke har tatt stilling til etappe to og tre.