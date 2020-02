Det rødgrønne fylkesrådet i Viken har lenge truet med å trekke sin garanti til veiprosjektet vest for Oslo.

Torsdag ettermiddag vedtok fylkestinget å trekke garantien på 15 milliarder kroner, som må til for at prosjektet skal komme i gang. Politikerne gjorde dermed som fylkesrådet ville.

Vikenpolitikerne, med fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) i spissen, vedtok i sitt første fylkestingsmøte å trekke garantien til E18-prosjektet Vestkorridoren. Foto: Lars Håkon Pedersen

– Regjeringens forslag innebærer at bussene taper og det blir vanskelig å nå kollektivmålet og utslippsmålene. Kostnadene har økt kraftig og vi er bekymret for om det er mulig med et normalt bompengenivå. Prosjektet er ikke godt, sier fungerende fylkesråd Hallvard Ingebrigtsen (Ap).

For at veien skal bli bygget trengs det en garanti fra vertsfylket. Dette er vanlig i slike prosjekter. Veien skal finansieres med lån og betales med bompenger – som først blir krevd inn når veien står ferdig.

Fylket garanterer dermed for framtidige bompengeinntekter. Det er beregnet at bilistene må betale 17 milliarder kroner.

Høyre foreslo å utsette et vedtak om å trekke garantien.

– Det hadde vært bedre om vi nå gikk i forhandlinger med Samferdselsdepartementet, slik det er åpning for. Nå kastes hele prosjektet ut i usikkerhet, mener gruppeleder Anette Solli.

Stortinget utsatte behandling

Mandag møtte den politiske ledelsen i VIken samferdselsministeren, og gjorde det klart at det ville ende med at garantien trekkes.

Det fikk Stortingets transportkomité til å utsette sin behandling av saken.

– Vi er opptatt av å få prosjektet på plass. Derfor har vi gitt et økt handlingsrom til en videre dialog mellom departementet og Viken for å løse problemstillingene, sa komitéens leder Helge Orten (H).

Dialogen skal starte nå, sier fylkesrådsleder Ingebrigtsen.

– Allerede i kveld går vi i gang, sier han til NRK.

Fylkesråd for kollektivtrafikk, MDGs Kristoffer Robin Haug, sier at dette er et grep de tar for å få en bedre løsning for kollektivtrafikken.

– Dette er en god dag for alle som ønsker et styrket kollektivtilbud fra Asker og Bærum til Oslo, sier han.

Ministeren reagerer

– Det er uheldig at Viken trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Å oppheve garantivedtaket bryter med prinsippet om at vedtak om store og viktige prosjekter skal kunne stå seg over tid, uavhengig av skifter i politisk flertall og posisjoner, sier Hareide.

– Jeg er opptatt av å finne en løsning for E18 og Fornebubanen, og er derfor fornøyd med at Statens vegvesen allerede i går inviterte partene, inkludert Viken, til å møtes til nye forhandlinger, sier samferdselsministeren i en pressemelding.