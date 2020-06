Dermed er det flertall for E18 på Stortinget. Det var Budstikka som omtalte saken først.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), mener Arbeiderpartiet ikke burde gå inn for en vei som øker trafikken og forurensningen i Norges tettest befolkede område.

– Jeg synes det er trist at stortingsflertallet forsøker å overprøve de forhandlingene vi har lokalt, og dermed undergrave både lokaldemokratiet og den klimavennlige utviklingen vi prøver å få til i Oslo.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, sier de vil bruke de midlene de har for at ikke veiprosjektet skal bli bygget i sin nåværende form. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen

Johansen er bekymret for bylufta, klimaet og pengebruken.

– Her burde Arbeiderpartiets stortingsgruppe være en medspiller med byrådet og Oslo Arbeiderparti, ikke en motspiller.

– Ekstremt provosert

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad (MDG), mener Arbeiderpartiets stortingsgruppe nok en gang har valgt feil side av historien.

Ap på Stortinget overkjørte Oslo Ap også i 2017.

Arild Hermstad (MDG) er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Jeg er ekstremt provosert over at Jonas Gahr Støre blander seg inn i lokale forhandlinger for å bygge en gigantisk motorvei, skriver han i en e-post.

Hermstad gir ikke opp kampen om E-18.

– Det er fortsatt nødvendig med en garanti fra Viken for å bygge E18, og heldigvis har De Grønne i Viken en fylkesrådsplattform med Ap, Sp og SV om å stoppe regjeringens motorveiplaner.

Ap-leder Jonas Gahr Støre deltok ikke på den delen av gruppemøtet som behandlet E18.

– Vedtaket om E-18 ble fattet av et bredt flertall i Aps stortingsgruppe, er det Støre vil si om saken i en sms via sin kommunikasjonssjef.

Forstår skuffelsen

Anfører blant Aps E18-forkjempere er samferdselspolitisk talsperson - og representant for Akershus - Sverre Myrli.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sverre Myrli. Han er valgt inn fra Akershus. Foto: Arbeiderpartiet

– For det første så skjønner jeg jo at Raymond Johansen og Oslo Arbeiderparti er skuffa. De er jo uenige i det vedtaket vi har fattet.

– Men av og til så er politikkens dynamikk sånn at det ikke er mulig å komme frem til enighet, sier Myrli.

46 av 49 representanter i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet går inn for å bygge ny E18 slik prosjektet nå foreligger. Kun tre representanter fra Oslo ønsket å sende saken tilbake, ifølge Budstikka.

At ny E18 vil føre til mer biltrafikk stemmer ikke, ifølge Myrli.

– Det blir mer biltrafikk på ny E18 på kommunegrensa mellom Bærum og Oslo, men det blir tilsvarende mindre biltrafikk på de andre veiene som krysser kommunegrensa.

Behandles 18. juni

Transportkomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling fredag 12. juni. Saken skal behandles på Stortinget 18. juni.

Stortinget har forgjeves ventet på at staten, Oslo og Viken skulle bli enige om en E18-løsning i Oslopakke 3-forhandlingene. Etter 13 forhandlingsmøter mellom partene fra januar og fram til april trakk samferdelsminister Knut Arild Hareide (KrF) staten ut.

Etter det har Viken og Oslo fortsatt Oslopakke 3-forhandlingene uten å bli enige om E18. Hovedmotstandere har hele tiden vært Høyre og byrådet i Oslo.

Høyre er strålende fornøyd med den siste utviklingen i saken.

Helge Orten (H) er leder for Stortingets transportkomité. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

– Jeg er glad for at Ap har kommet om bord i båten og støtter prosjektet. Endringene som er gjort i prosjektet, har bidratt til at det er blitt et enda bedre prosjekt, sier Helge Orten (H), leder av transportkomiteen.

Veien, som er den første av tre etapper, vil koste 16,7 milliarder kroner.

Håper de legger konflikten bak seg

Orten berømmer både departementet, Bærum kommune og Viken fylkeskommune for konstruktive innspill i forhandlingene om Oslopakke 3 og E18.

– Jeg håper at Viken fylkeskommune og Oslo kommune nå kan legge konflikten bak seg, slik at vi kan komme videre i forhandlingene om Oslopakke 3, tilføyer han.

Også Venstres stortingspolitiker Solveig Schytz tror at alt ligger til rette for enighet mellom regjeringspartiene og Ap.

– Vi er glade for at Arbeiderpartiet nå varsler at de kan være enige om å få på plass de viktige kollektiv- og sykkeltiltakene for Oslo og omegn, samtidig som vi gjør viktige grep for lokalbefolkningen som bor nær E18, sier hun.

Svært skuffet

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet er svært skuffet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, er ikke fornøyd med beslutningen.

– Dersom Ap nå har bestemt seg for å støtte regjeringens forslag til utbygging av E18 uten grunnleggende endringer i kapasitet og kostnader, er det nesten ufattelig og svært skuffende, sier leder Silje Ask Lundberg til NTB.