Støre: Flertall for å nekte representanter plass i Nobelkomiteen

Stortingspresident Olemic Thommessen satt i møte med de parlamentariske lederne etter at Frp nektet å bytte ut Carl I. Hagen som sin kandidat til Nobelkomiteen.

– Vi har diskutert hvordan vi skal arbeide med saken fremover. Det har vært en ganske grundig gjennomgang av prinsippene som kolliderer og gjør saken krevende. Vi vil sette i gang det formelle arbeidet i valgkomiteen med å fremsette forslag knyttet til valgbarhet, sa Thommessen etter møtet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller møtet «klargjørende».

– Flertallet har vært opptatt av at prinsippet som med noen få unntak har vært i over 40 år om at stortingsrepresentanter eller vararepresentanter ikke skal sitte i Nobelkomiteen, slik bør det være. Og om det er nødvendig bør det flertallet få det slått fast gjennom en votering, sier Støre.

Støre sier han opplever at alle partiene utenom Frp og Høyre mener dette.

– Da skal vi finne en form for at det kan komme til uttrykk slik at det ikke er til å misforstå. Det handler om en avstemning i salen. Dette er uavhengig av navn. Dette er et prinsipp. Er det noe de siste årene har lært oss, er det hvor viktig det er med uavhengighet i Nobelkomiteen, sier Støre.

Det har lenge vært tradisjon for at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen. Dette skal sikre komiteens uavhengighet.

Frp: – Smålig

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener Hagen er godt egnet til å sitte i Nobelkomiteen, og sier partiet ikke vil endre på det.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi. Foto: NRK

– Vi får støtte fra Høyre. Det er opposisjonspartiene som stiller seg bak det Ap foreslår. Det er en veldig uryddig prosess, og jeg synes det er litt smålig av de andre partiene å dra det så langt, sier Limi.

Trond Helleland i Høyre vil ikke gå med på en votering som har tilbakevirkende kraft.

– Situasjonen som har oppstått er uheldig. Jeg mener vi må ha et tydeligere regelverk fremover. Så lenge det ikke er tydelig regelverk, er han ikke diskvalifisert. Det skaper uryddighet hvis man skaper et regelverk etter at et navn er lansert, sier han.

Det er usikkert om en votering vil komme opp i Stortinget før det skal stemmes over kandidatene til Nobelkomiteen.

– Jeg legger til grunn at hvis Stortinget fatter et vedtak om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges, så vil det være oppsiktsvekkende om det likevel åpnes for at det kan skje, sier Støre.

Carl I. Hagen forsøkte nylig å trekke seg fra Stortinget, men fikk nei av stortingspresidenten.

Onsdag sendte 17 jusprofessorer fra universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø et brev til stortingspresidenten der de ba ham om å gjennomgå valgrutinene.

Nobel-familien, komiteens tidligere sekretær Geir Lundestad og Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad har alle vært kritiske til at Frp vil sette Hagen inn i Nobelkomiteen.