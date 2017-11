Thommesen: Hagen kan ikke trekke seg

– Når det gjelder spørsmålet om mulig fritak, så lar ikke det seg gjøre, sier stortingspresident Olemic Thommessen til NTB.

Debatten har rast etter at Fremskrittspartiet har fremmet sin tidligere partileder og nåværende vararepresentant til Stortinget, Carl I. Hagen, som kandidat til Nobelkomiteen.

De siste tiårene har det vært tradisjon for at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen. Dette skal sikre komiteens uavhengighet.

Kan ikke trekke seg

Onsdag sa Hagen til partiets stortingsgruppe at han ville trekke seg som vararepresentant for Oslo med umiddelbar virkning for at han fortsatt skal kunne vurderes til komiteen.

Men ifølge Thommesen er det ikke så enkelt.

– Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier han.

På sitt møte torsdag formiddag drøftet presidentskapet om det er mulig å gi fritak fra vervet som vararepresentant.

Spørsmålet er imidlertid ikke formelt behandlet, siden Hagen ikke har søkt om fritak, men Thommessen sier presidentskapet har hatt en «orienteringsrunde» rundt temaet.

Kan søke permisjon

Presidentskapet ikke har tatt stilling til om Hagen kan søke permisjon fra vervet, og sier de vil komme tilbake til det dersom han søker.

– Vi har hatt en gjennomgang av hva som er praksis både når det gjelder fritak, altså muligheten til å trekke seg fra å være stortingsrepresentant eller vararepresentant, som er ganske tydelig at det er veldig vanskelig, faktisk umulig. Men når det kommer til permisjoner, er regelverket litt mer løssluppent, så det må man vurdere fra sak til sak, sier første visepresident Eva Kristin Hansen (Ap) til NRK.

– Har dere tatt stilling til om Carl I. Hagen kan få permisjon?

– Nei, det har vi ikke gjort, fordi det ikke foreligger noen permisjonssøknad. Til syvende og sist er det Stortinget i plenum som avgjør om noen får permisjon eller ikke. Presidentskapet kan ikke avgjøre det alene, sier Hansen.

Stortingets femte visepresident Abid Raja er imidlertid ikke optimistisk på Hagens vegne.

– Jeg tror Hagen vet at man ikke får permisjon fra Stortinget med mindre man har en alvorlig sykdom, eller man får et veldig høytstående internasjonalt verv. Det å sitte i Nobelkomiteen er ikke sammenlignbart med det. Er du i Norge, og er du frisk, så må du møte på Stortinget, det sier både Grunnloven og ansvarlighetsloven.

I nyere tid har blant annet Børge Brende og Jens Stoltenberg fått permisjon for hele eller deler av stortingsperioden. Brende ble i 2008 direktør for World Economic Forum, og Stoltenberg overtok i 2014 stillingen som Natos generalsekretær.