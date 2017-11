Frp: – Dette handler om Carl I. Hagen og ikke Nobelkomiteen

– Grunnen til at vi får denne debatten nå, er at Frps kandidat er Carl I. Hagen. Hadde vi fremmet en hvilken som helst annen kandidat så hadde det ikke vært noen debatt.

Det sier Ulf Leirstein, leder for Nobelkomiteens valgkomité og første nestleder i gruppestyret til Frp på Stortinget.

Og det ble umiddelbart rabalder da det ble kjent at nettopp Hagen er Frps kandidat til å sitte i komiteen.

Frp: – Prinsippene brutt gjentatte ganger

Leirstein mener det ikke er noen ny situasjon som har oppstått med Hagens kandidatur, men at prinsippene og hvor strengt disse har vært praktisert har vært svært varierende. Han peker blant annet på at:

Vararepresentant til Stortinget Inger-Marie Ytterhorn fra Frp ble valgt inn i Nobelkomiteen uten at noen løftet et øyenbryn. Det til tross for at hun også møtte i Stortinget i perioden.

Arbeiderpartiet utpekte Thorbjørn Jagland til å sitte i komiteen mens han var sittende stortingspresident, landets øverste politiske verv.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Frp må finne en annen kandidat enn Carl I. Hagen til Nobelkomiteen. Foto: Stortinget

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier utpekelsen av Jagland ikke er sammenlignbart med Hagen.

– Det var to som gikk inn i nobelkomiteen i 2009. Det var Ågot Valle fra SV og Thorbjørn Jagland. Begge hadde frasagt seg gjenvalg. Den gang sa Frp at det var greit under tvil fordi de var utgående representanter, men at forutsetningen var at de ikke satt i noen møter i nobelkomiteen mens de satt i Stortinget, sier Støre.

Den argumentasjonen er ikke Leirstein med på.

– Her gjelder det altså noen prinsipper så lenge det ikke er Carl I. Hagen, så kommer andre prinsipper i spill når det gjelder Hagen, sier Leirstein.

Han tror flere i utlandet stusset nettopp over Nobelkomiteens uavhengighet den gangen Arbeiderpartiet utpekte Jagland.

– Men vi respekterte det, for det var Arbeiderpartiets plass. Derfor bør Arbeiderpartiet også respektere at Frp utpeker sin representant. Hagen er altså ikke stortingspresidenten, men andre vara til Stortinget. Det er milevid forskjell, sier Frp-politikeren.

Vil ikke avvise motkandidat

Støre holder på at Hagens posisjon som andre vara på Stortinget gjør at han kan måtte møte i både Forsvars- og utenrikskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Det kan svekke uavhengigheten til Nobelkomiteen.

– Utgangspunktet her er testamentet til Alfred Nobel . Han sa at det norske Stortinget utnevner komiteen. Det er vårt eneste ansvar, og det må vi gjøre på en slik måte at vi sikrer at komiteen blir uavhengig fra Stortinget og norske myndigheter, sier Støre.

Han sier Stortinget gjennom historien først gikk bort fra at regjeringsmedlemmer kunne sitte i komiteen. De siste tiårene har også stortingsrepresentanter vært ansett som ikke valgbare.

Støre mener Hagen, gjennom sitt verv som vara til Stortinget, er ikke valgbar. Derfor kan han ikke avvise at Arbeiderpartiet vil stille motkandidat til Hagen.