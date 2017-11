– Det er jo helt åpenbart at Hagen ikke ville blitt noen god kandidat. Han har selv uttalt at han ikke har greie på utenrikspolitikk! sier Lundestad til NRK.

Kilder i Frp bekrefter overfor NRK at Carl I. Hagen er innstilt som partiets kandidat når Frps gruppemøte i ettermiddag avgjør hvem som får partiets plass i Nobelkomiteen.

Flere kilder i stortingsgruppen NRK har snakket med tror at komiteens innstilling vil gå gjennom. Spesielt sterk er troen på Carl I. Hagen i hans eget lokallag i Oslo.

Men det kan komme benkeforslag under møtet. Kristian Norheim er et navn som trekkes frem. Hagens skjebne er altså ikke sikker selv om han er innstilt.

«Spesielt uegnet»

Geir Lundestad mener Carl I. Hagen er det han kaller «spesielt uegnet» for vervet i Nobelkomiteen.

– Hagen er jo en meget omdiskutert person og liker å uttale seg i media. Dette er ikke noe som gjør ham godt skikket til å sitte i komiteen, mener Lundestad.

– Frykter du at han vil bruke sin plass i komiteen til politisk spill og sette seg selv i sentrum?

– Ja. Han sa jo forrige gang at han ville inn i komiteen nærmest for å kompensere for Jagland. Det er jo ikke slike hensikter som bør belønnes.

Stortingets valgkomité innstiller

Det er Stortingets valgkomité med sine 37 medlemmer som formelt innstiller medlemmer til Nobelkomiteen. Valgkomiteen ledes av Stortingspresident Olemic Thomessen fra Høyre.

Deretter må innstillingen fra Stortingets valgkomité voteres over.

Det har vært tradisjon for at både votering og valgkomite-innstilling er rene formaliteter, og at det er partienes stortingsgrupper som i realiteten bestemmer hvem de vil sende til Nobelkomiteen.

Dersom Frp lander på Hagen som kandidat kan det gå annerledes.

Stortingsflertallet har mulighet til å stanse Hagens Nobel-drøm dersom han blir partiets kandidat i ettermiddag.

– Hagen vil komme i konflikt med regelverket om at stortingsrepresentanter ikke kan sitte i komitéen. Han møter jo fortsatt som vara i perioder, sier Lundestad.

– Christian Tybring-Gjedde sier det ikke kan bli så mye verre enn det er allerede, med pristildelinger til folk som planter trær?

– Nåja. Ingen har vel et perfekt rulleblad men jeg syns nå det har gått rimelig greit til nå.

Hagen: – Ingen kommentar

Carl I. Hagen selv ønsker ikke å svare på kritikken fra Geir Lundestad.

– Jeg registrerer at Frps stortingsgruppe har innstilt meg som partiets kandidat til Nobelkomitéen og har ingen ytterligere kommentar.

– Dersom du blir kandidat skal saken behandles både av Stortingets valgkomite og av stortinget i plenum. Frykter du å bli stanset der?

– Jeg har ingen ytterligere kommentar. Fint, hei hei.