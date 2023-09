Geir Lundestad er død

Det får Aftenposten bekreftet av Lundestads familie.

Lundestad gikk bort fredag denne uken, etter en tids sykdom.

Geir Lundestad var historiker, og ledet Det Norske Nobelinstitutt fra 1990 til 2014.

Som sekretær for Den norske nobelkomité var det han som delte ut Nobels fredspris, til han trakk seg tilbake i 2014.

– Vi mottar denne nyheten med stor sorg, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen til Aftenposten.

Hun sier videre at Lundestad fortjener anerkjennelse for det viktige og betydningsfulle arbeidet han har utført for Den Norske Nobelkomité.

Markerte seg

Lundestad har vært en tydelig stemme etter perioden i Nobelkomiteen.

I 2015 ga han ut boken «Fredens sekretær», som fikk mye oppmerksomhet.

Han skrev blant annet at det var feil at Thorbjørn Jagland ble valgt som leder av Nobelkomiteen.

– Jeg kom etter hvert til at det var feil at Jagland ble valgt inn i Nobelkomiteen, skrev Lundestad.

Det førte til en storm av reaksjoner, og svar fra Jagland.

I 2008 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden av kong Harald for sin samfunnsnyttige innsats som mangeårig direktør av Det Norske Nobelinstitutt og sekretær for Den norske nobelkomiteen, samt hans deltakelse i den offentlige debatten.

Geir Lundestad etterlater seg ektefelle og to voksne sønner.

VED SIDEN AV MALALA: Nobels fredspris 2014. Fredsprisvinnerne Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai holder en pressekonferanse på Nobel Instituttet tirsdag. Nobel komiteens leder Thorbjørn Jagland til høyre og komiteens sekretær Geir Lundestad til venstre. Foto: Heiko Junge / NTB

Professor

Lundestad ble født 17. januar 1945 i Sulitjelma i Fauske.

«Allerede i ungdomstiden gjorde den begavede rektorsønnen seg bemerket som en flittig leser av bøker og tidsskrifter om internasjonale forhold.»

«Denne glødende interessen ble kombinert med journalistisk virksomhet i lokalavisen og en plass på Bodø/Glimts juniorlag i fotball. Den nordnorske forankringen og den tidlige forkjærligheten for historie, journalistikk og fotball har preget hans senere liv,» skriver historiker Knut Einar Eriksen i Store norske leksikon.

Lundestad tok dr.philos.-graden i 1975 ved Universitetet i Tromsø, og ble professor i amerikansk kulturkunnskap i 1979.

Fra 1988 var han professor i historie samme sted, til han i 1990 ble direktør ved Nobelinstituttet.

Lundestad var professor II ved Universitetet i Oslo fra 1991.