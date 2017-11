Frp nekter å bytte ut Carl I. Hagen som kandidat til Nobelkomiteen

Det er klart etter at Frp har avholdt gruppemøte i Stortingsgruppa onsdag.

Dermed trosser partiet anmodningen fra flertallet på Stortinget om å finne en annen kandidat.

Kandidaturet til Carl I. Hagen har nemlig skapt rabalder på Stortinget. Årsaken er at Hagen er andre vara til Stortinget. Det gjør at de andre partiene frykter at det kan bli satt spørsmålstegn ved komiteens uavhengighet.

Det argumentet har fremstående politikere i Frp blankt avvist.

Frp: – Handler om Hagen, ikke prinsippene

Leder for Nobelkomiteens valgkomité og første nestleder i Frps gruppstyre på Stortinget, Ulf Leirstein, har tidligere sagt at motstanden handler om personen Carl I. Hagen og ikke om prinsippene for hvem som kan sitte i Nobelkomiteen.

– Hadde vi fremmet en hvilken som helst annen kandidat så hadde det ikke vært noen debatt, sa Leirstein på Politisk kvarter i NRK P2 for under en uke siden.

Akademia ber om gjennomgang av valgrutinene

I dag har 17 jusprofessorer levert et offentlig henstilling til stortingspresident Olemic Thommesen til å gjennomgå valgrutinene for Nobelkomiteen.

I brevet sendt til stortingspresidenten den 29. november skriver de 17 jusprofessorene fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø at Stortingets ordning for valg til Nobelkomiteen må gjennomgås i lys av Nobels testament.

– Det står ingenting i Nobels testament om at Stortinget skal velge medlemmer som representerer de ulike partiene, sier Alf Petter Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.