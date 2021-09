Støre valgets store vinner: – Vi klarte det

Flere enn 84 gir flertall

Nå er over 99 prosent av stemmene opptalt. Prognosen viser følgende 01.16:

Alle partilederne har talt til sine partifeller:

Prognosen viser et klart flertall for de fem rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Ap-leder Jonas Gahr Støres «drømmeregjering» med Sp og SV har minst 89 mandater.

Altså har de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF mister sitt flertall og taper valget.

Dermed må statsminister Erna Solberg (H) gå av etter åtte år med makten. Støre viser tomler opp til den jublende forsamlingen på valgvaken til Arbeiderpartiet.

– Vi har ventet, vi har håpet og jobbet så hardt, og nå kan vi endelig si, vi klarte det.

JUBEL: En glad Ap-leder inntok talerstolen og erklærte seier tidligere i kveld.

– Jeg vil takke våre venner i Sp og SV for et godt samarbeid, og en god tone i valgkampen. I løpet av de nærmeste dagene vil jeg invitere lederne i alle partier som ønsker en ny regjering til samtaler, sier Støre.

Han sier det er naturlig å begynne samtalene med SV og Sp, men at han og vil lytte til MDG og Rødt.

For Støre blir avhengig av andre partier for å få flertall. SV-leder Audun Lysbakken lovte knalltøffe forhandlinger da han talte til partiets valgvake:

– Alt tyder på at det finnes ingen vei til makt og flertall i det nye Stortinget som ikke går gjennom oss, og den makten skal vi bruke, sier han.

Støre kaller nåværende statsminister en bunnsolid og kunnskapsrik politiker:

– Jeg vil rette en spesiell takk til Erna Solberg. Hun har vært en god og stødig statsminister for Norge.

Regjeringen erkjenner nederlag

Hun gikk på talerstolen rett før Støre, og gratulerte han med seieren.

– For åtte år siden på omtrent denne tiden, sto jeg på denne scenen og takket velgerne for støtte til et nytt borgerlig flertall, begynner Solberg.

Hun sier hun er stolt over hva den borgerlige regjeringen har fått til de siste åtte årene. Hun takker Venstre, KrF og Frp for samarbeidet de siste årene.

– Sånn som resultatet ser ut nå, er det velgernes ønske at et annet flertall skal styre Norge de neste fire årene, sier Solberg, og legger til:

– Høyres arbeidsøkt i regjeringen er over for denne gang. Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett et Høyre som er høyere, men vi visste at vi trengte et mirakel for å bli valgt tre ganger på rad i Norge.

Solberg understreker at Høyre er ferdig for denne gang:

– I 2025 er vi alle tilbake.

Det er ikke bare den nåværende statsministeren som har erkjent nederlaget. Tidligere på kvelden sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at regjeringen vil gå av:

– Regjeringa har mistet støtten i Stortinget, og vi vil gå av så snart en ny regjering er på plass, sa Ropstad på valgvaken.

Historisk nederlag for KrF

For første gang siden andre verdenskrig har KrF havnet under sperregrensen. Nå får tre KrF-politikere Stortinget som arbeidsplass de neste fire årene.

Ropstad var likevel tydelig på at KrF ikke er ferdig enda.

Striden om hvilken retning KrF skulle ta, ble opprivende i partiet. Dette er partiets første stortingsvalg siden nåværende partileder Kjell Ingolf Ropstad tok dem inn i Erna Solbergs regjering i 2019.

Flertall krever som kjent 85 mandater, og de tre vil i så fall ikke være avhengig av andre partier i Stortinget. Men selv om det er rødgrønt flertall, er det uklart hvilken regjering landet vil få.

Støres seier skjer imidlertid mot et bakteppe hvor Ap, ifølge prognosen, gjør sitt dårligste valg siden 2001, da partiet fikk 24,3 prosents oppslutning.

Før den tid må vi helt tilbake til 1924 for å finne et så svakt Ap-resultat. Da fikk partiet støtte fra 18,4 prosent av velgerne.

For andre gang på rad ender Ap dermed med en oppslutning på under 30 prosent.

MDG rykker ned – Venstre opp

For MDG, Venstre og KrF blir valgkvelden mer spennende enn de hadde ønsket.

MDG-leder Une Bastholm mener at partiet, uavhengig av sperregrensen, har gjort et historisk valg. Det er kan for eksempel bli første gang MDG får mandater i andre deler av landet enn Oslo.

– Så vet vi, eller vi tror, at både jeg og Lan Marie Berg er inne på Stortinget, sier Bastholm, og ble møtt av jubel i salen.

Ifølge Bastholm kan det bli flere MDG-representanter på Stortinget enn det, også hvis partiet ikke kommer seg over sperregrensa.

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt får for første gang selskap av partikollegaer i Stortinget til høsten.

For første gang har partiet flere representanter på Stortinget. Rødts partileder kom inn for første gang i 2017.

I valgkampens siste partilederdebatt henvendte Moxnes seg til Ap-leder Støre og sa at med ti representanter kunne Rødt legge press på en rødgrønn regjering.

Med mer enn 99 prosent av stemmene talt opp har rødt Rødt fått hele åtte mandater på Stortinget.