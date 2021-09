Erna Solberg erkjenner valgnederlaget

– Jeg vil gratulere Jonas Gahr Støre med det som ser ut som et klart flertall for å skifte regjering, sier Erna Solberg fra talerstolen på Høyres valgvake.

– Jeg skulle gjerne sett et Høyre som hadde fått et bedre resultat. Vi trengte et mirakel for at vi skulle få styre Norge i fire år til.

– Høyres arbeidsøkt i regjering er over for denne gang. Men jeg sier «for denne gang», for vi har ambisjoner om å komme sterkt tilbake, sier Solberg og kommer med et stikk til arbeidet de rødgrønne har foran seg:

– Jeg ønsker lykke til med gode men også krevende forhandlinger om ny regjering, sier hun til latter fra salen.

Solberg ble møtt med trampeklapp fra sine partifeller. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

En tydelig rørt Solberg takket velgere, partifeller og samarbeidspartnerne Venstre, Fremskrittspartiet og KrF. Hun gikk også ut mot de tilfellene av trusler og vold vi har sett i valgkampen.

– Ingen i Norge skal frykte trusler og vold når de driver demokratisk, politisk arbeid.

Solberg avsluttet med en hilsen til mannen Sindre og barna, før hun gikk av scenen til vill jubel mens blå konfetti dalte ned over henne.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Visste det ville bli krevende

Meningsmålingene har i lengre tid pekt i samme retning: det var liten sjanse for fire nye år med en regjering ledet av Erna Solberg.

Så da Valgdirektoratets prognose kom klokken 21 i kveld, var det ingen stor overraskelse. Oppslutningen på 19,7 til Høyre ble likevel møtt med et kollektivt sukk fra salen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo, hvor Høyre hadde sin valgvake. Ikke lenge etter erkjente nestleder Jan Tore Sanner at det gikk mot regjeringsskifte.

Sanner har håp om at Høyre ender på over 20 prosent. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det blir fortsatt spennende å se hvem som kommer over og under sperregrensen. Ikke minst håper vi at Høyre stabiliserer seg over 20 prosent, sa Sanner til NRK.

Nestleder og olje- og energiminister Tina Bru ønsket seg også et bedre resultat.

– Vi visste at dette kunne bli krevende. Det har målingene til nå vist oss. Vi hadde så klart et mål om å ligge godt over 20 prosent. Men jeg mener det her er anstendig for Høyre også. Vi har styrt landet i åtte år, vi har stått på gjennom hele valgkampen. Folka våre er ikke slitne. Vi har snakket om politikk på inn og utpust, så vi skal også feire i dag, sa hun til NRK.

Det ligger nå at til at Høyre skal klare å holde seg over 20 prosent. Likevel mister de altså en rekke mandater.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde sier til NRK at noe av det mest spennende for Høyre er at mange unge politikere er på vippeplasser. Dette er de som skal forme partiet i årene fremover, sier hun.

Mandatfordeling: Norge Parti Antall mandater Endring fra 2017 Se alle resultatene i Norge

God stemning tross resultatet

På Radisson Blu var det pyntet med blå ballonger, blå flagg, Høyrelogoer og slagordet «Vi tror på Norge» så langt øye kunne se.

Høyres statsråder var samlet på ett bord helt foran i rommet for å høre prognosene fra Valgdirektoratet. De holdt maska, mens rundt dem hørtes både «nei!» og «oi!» da skuffende oppslutning for samarbeidspartnerne KrF og Venstre ble lest opp. Samme reaksjon fulgte da MDG og Rødt begge lå an til å komme over sperregrensa.

Men dramaet på sperregrensa endret seg raskt, og tross skuffelsen over prognosen tok stemningen seg raskt opp igjen. Da nestlederne Bru og Sanner gikk på talerstolen ble de møtte med både trampeklapp og spretting av sjampanje.

Unge Høyre spratt sjampanjen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det er faktisk sykt god stemning her inne. Vi har stor grunn til å være stolte av oss selv. Vi har stått på døgnet rundt, sa Bru.

Koronapandemien preget også denne valgvaken, som var mindre enn den vanligvis ville vært. I tillegg minnet smilende pappfigurer av helseminister Bent Høie folk om å fortsatt holde meteren.

Bent Høie i pappversjon minner om meteren. Foto: Heiko Junge / NTB