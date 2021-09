Det lille protestpartiet Pasientfokus dukket opp fra intet rundt påsketider og har endt med å skape et politisk jordskjelv i Finnmark, og i Norge.

Prognosene sier 12 prosent av stemmene i Finnmark og 42 prosent av stemmene i Alta. Dette var trolig mer enn selv ildsjel og mangeårig sykehusforkjemper Irene Ojala kunne drømme om.

Partiets store kampsak er sykehus til Alta, Finnmarks største by med 20.000 innbyggere.

– Blir det fire ensomme år på Stortinget om du kommer inn?

– Nei, det blir ikke ensomme år, for jeg har flokken min med meg, sier Ojala rett før klokken 22 valgkvelden.

Irene Ojala har tatt 42 prosent av stemmene i Alta i følge prognosen klokken 21. Foto: Gyda Hesla / NRK

En drøy time før de første resultatene forelå, sa Ojala at hun ikke hadde sett for seg at hun skulle være så nær en stortingsplass, da hun for seks måneder siden snekret sammen lista fra kjøkkenbordet hjemme i Alta.

– Det hadde jeg ikke tenkt på, men uansett resultatet så vet folk nå hva saken dreier seg om. Vi har satt spor etter oss uansett hva som skjer, sa Ojala fra valgvaken på puben Parila i Alta sentrum til NRK.

Marianne Smith Novik og Linnea Vik mener det er på høy tid at sykehus til Finnmarks største by løftes frem på dagsorden nasjonalt. Foto: Gyda Hesla

Linnea Vik og Mariann Smith Novik, sistnevnte Pasientfokus sin 7.kandidat på lista, fulgte valgvaken med spenning. Novik mener sykehus til Alta er på overtid.

– Jeg tenker det er på høy tid. Vi i Finnmark har blitt sendt rundt i Finnmark som pakkepost. Informasjonen om sykehus er blitt sendt, men har aldri kommet frem. Nå prøver vi med noe nytt, å stille egen liste. Det er egentlig synd vi må gjøre det, sier Novik.

– Nå løfter vi problemene frem på bordet.

Ap-ordføreren følger spent med

Alta Arbeiderparti har ikke fylkeslaget sitt i ryggen, når de har forsøkt å fremme akutt-sykehus til Alta. Ordfører i Alta, Monica Nielsen (Ap), mener det voldsomme valgskredet til Pasientfokus, viser hvor viktig sykehussaken er for befolkningen.

– Det blir spennende å se hva de får utrettet på Stortinget, sier Nielsen.

Frps stortingskandidat fra Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, var nærmest sikret videre mandat til Stortinget, før Pasientfokus kom på banen rundt påsketider. Nå må den profilerte finnmarkingen se seg slått av en gjeng med damer med kun èn sak på plakaten.

– Vi henger ikke med hodet og vi klatrer minutt for minutt. Vi tror dette skal holde inn, sier Strifeldt en time etter at de første prognosene har tikket inn.

Dersom de taper det faste mandatet kan de likevel kapre utjevningsmandatet.

– Et utjevningsmandater og et godt mandat. Du kan få utrettet mye godt på Stortinget med det, sier han.

Bengt Rune Strifeldt (Frp) får ikke fornyet billett til Oslo og Stortinget ifølge de første valgprognosene. Foto: Jonas Løken / NRK

Før valget lå protestlista fra nord an til å kunne få en nøkkelrolle, dersom de skulle havne på vippen mellom rødgrønn og borgelig side. Med et flertall for Ap, SV og Sp, slik det ser ut til nå, slipper den rødgrønne fløya å ty til Pasientfokus.

Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderparti-ordfører i Hammerfest og 2.kandidat til stortingslista fra Finnmark har sagt klart og tydelig ifra at et samarbeid med Pasientfokus ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet.

I Høyre-leiren stiller det seg imidlertid annerledes, ifølge stortingskandidat fra Finnmark Vetle Langedahl. Få dager før valget sa Langedahl følgende til NRK:

– Vi kommer ikke nå å sitte å si at det er uaktuelt å samarbeide med noen slik Marianne Sivertsen Næss har gjort.

Langedahl sa at selv om det ikke er opp til han å ta avgjørelsen for hvem Høyre skal samarbeide eller snakke sammen med, så kunne han med sikkerhet si at døra ikke var lukket for Pasientokus.

– Det er ingenting fra vår side som er lukket. Selv om vi ikke er enige med Pasientfokus om alt, så må det være mulig å prate sammen dersom Pasientfokus står på midten etter valget.