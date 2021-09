– Skal vi gå rett på sak? De som sitter og analyserer tallene de sier at vi ikke vet sikkert. De sier vi må vente litt til for å vite om vi er over eller under sperregrensen, sier partileder Une Bastholm til partiets valgvake i Oslo kl 2245 i kveld.

Det kan bli tidelens forbannelse for MDG i kveld.

Den første prognosen kl 21 hadde MDG på 4,1. Partiet var inne med sju representanter på Stortinget. Jubelen stod i taket og hundrevis av grønne flagg veivet i lufta på Sentralen i Oslo.

Men så begynte tidelene å gå feil vei for partiet. 3,9. 3,8...

Jubelen stilnet.

Nervøse MDGere innser at sperregrensa kan glippe denne gangen også.

Da Bastholm entret scenen rundt kl 2245, forsøkte hun å holde motet oppe i forsamlingen gjennom i kjent stil å danse seg inn i på podiet.

– Vi vet allerede nå at vi har gjort et bedre stortingsvalg enn noen gang. Over 100.000 mennesker vet vi har stemt på MDG. Så tror vi nesten helt sikkert at både jeg og Lan Marie Berg er inne på Stortinget, trøstet hun.

– Må overprestere

Foto: Hallvard Norum / NRK

Akkurat nå er det faktum at Ap, Sp og SV uansett ligger an til å få flertall sammen en mindre bekymring for MDGs del.

Ifølge Jørgen Bølstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo som analyserer valgresultatene for NRK, er det fortsatt en mulighet for MDG å karre seg over. Men:

– MDG må overprestere på valgdagsstemmene i Oslo samanliknet med hva vi forventer dersom MDG skal klare sperregrensa. Men det står om veldig lite, og det er fullt mulig at det kan gå, sier han.

Langt dårligere enn målingene tilsa

Et overordnet mål for MDG ved årets valg er å komme over sperregrensen på 4 prosent. Det kan i så fall bety 8–9 stortingsrepresentanter – langt flere enn den ene de har i dag (partileder Une Bastholm).

På NRKs siste supermåling i september fikk MDG 4,9 prosent oppslutning og åtte representanter. Også på andre målinger er MDG «over sperra».

– Det er fryktelig, fryktelig spennende. Selv om jeg er optimist, kan det gå begge veier, sa Berg, i en tale til valgvaken tidligere i kveld.

Nå ser det altså ut til at målingene har bommet betydelig for MDGs del.

Kampen om sperregrensa Dersom partiene får minst 4 % av stemmene nasjonalt, kan de få flere stortingsrepresentanter.

Innflytelse eller rundingsbøye?

Det går foreløpig mot et solid flertall for en ny regjering.

Men hvordan dette flertallet eventuelt ser ut, vil være svært avgjørende for MDGs liv på Stortinget de neste fire årene.

Skulle Ap, Sp og SV til sammen få 85 mandater eller fler, vil de ha flertall sammen. Da vil MDG ha lite makt til å påvirke i Stortinget.

Skulle derimot Ap, Sp og SV til sammen få 84 mandater eller færre, blir det straks annerledes. Da vil de tre ikke kunne danne flertall uten å ha med minst ett parti til.

Da kan det fort bli langt mer spennende å være MDG-representant på Stortinget. Men den drømmen virker i skrivende stund langt unna for deres del.