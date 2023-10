Statsbudsjettet 2024: Regjeringen øker oljepengebruken

Oljepengebruken øker i regjeringen forslag til statsbudsjettet for 2024. Det viser nøkkeltallene, som ble offentliggjort klokka 8.

Regjeringen vil bruke 409,8 milliarder kroner fra Oljefondet for å få neste års statsbudsjett til å gå opp. Det tilsvarer 2,7 prosent av oljefondet.

Oljepengebruken er altså under 3 prosent, i henhold til handlingsregelen. Men i forhold til fjorårets budsjett, der regjeringen ønsket å stramme inn på oljepengebruken, er nå budsjettimpulsen positiv.

I budsjettforslaget for 2023 foreslo regjeringen å bruke 316,8 milliarder oljekroner. Dette ble økt med rundt 56 milliarder kroner, til 372,6 milliarder kroner, i revidert budsjett i mai i år.

Advarte mot økt bruk

Regjeringen bruker med andre ord mer oljepenger i dette budsjettet.

Økonomiske eksperter har på forhånd advart regjeringen mot dette.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken beskriver likevel nøkkeltallene i statsbudsjettet for 2024 som nøytrale.

– Opp mot Norges Banks forventninger, er ikke dette et stort avvik. Jeg vil være forsiktig med å si at det gir et høyere rentepress, for sannsynligheten for en ny heving er allerede høy, sier Hov til NRK.

Fakta om nøkkeltall i statsbudsjettet

– Budsjettet vil verken bremse eller løfte norsk økonomi. Sentralbanken får ikke hjelp, men det er heller ikke sånn at finanspolitikken stikker kjepper i hjulene for dem. De gir et nøytralt bidrag, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til NRK.

Prisveksten i Norge anslås til 3,8 prosent neste år. For 2025 anslås prisveksten å bli 2,5 prosent. Regjeringen forventer en arbeidsledighet på 2,0 prosent i 2024.

Øker innslagspunktet på omstridt avgift

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bekrefter i Politisk kvarter at den midlertidige arbeidsgiveravgiften endres. NRK har også tidligere meldt dette.

Ifølge NRKs kilder blir innslagspunktet økt fra 750.000 kroner til 850.000 kroner.

Regjeringen legger også fram et justert lovforslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024. Den omdiskuterte ordningen trer i kraft fra nyttår.

Egentlig skulle grunnrenteskatten hatt virkning fra 2023, men ble utsatt etter innspill i høringsrunden.

Grunnrenteskatt og økte avgifter

De totale utgiftene i årets statsbudsjett er på 1883 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp med 19 prosent. Forslaget innebærer at avgiftene blir 1176 kroner per tonn CO₂ i 2024.

Regjeringen vil innføre grunnrenteskatt på vindkraft på land fra 2024, sier Finansdepartementet i en pressemelding om statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår en effektiv skattesats på 35 prosent, og at minst halvparten av inntektene skal gå til kommunene.

Samtidig foreslår regjeringen å bevilge om lag 200 millioner kroner til arbeidet med havvind for å muliggjøre raskere utbygging av fornybar energiproduksjon til havs.