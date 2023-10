Advarer Vedum mot å «rane» Oljefondet

Oljefondet har vokst kraftig siden nyttår. Det gir regjeringen mye mer penger å bruke, når statens utgifter for 2024 skal finansieres.

Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum advares kraftig mot å nærme seg regelen som sier at man kan bruke 3 prosent av fondet i året over tid. Det vil gjøre sentralbankens jobb enda vanskeligere.

– Hvis man nå har en kraftig økning i pengebruken så vil det føre til at sentralbanken setter opp en mye høyere rente, sier professor Steinar Holden. Han er leder for økonomisk institutt ved UIO.

Steinar Holden er professor ved UIO og leder for økonomisk institutt. Foto: Wilhelm Sverdvik

Alle fikk dårligere råd unntatt staten

I statsbudsjettet i fjor strammet regjeringen til pengebruken for mye.

Skatter og avgifter ble kraftig økt, samtidig som anslaget for hvor mye prisene ville stige i 2023 viste seg å bli altfor lavt.

Når man ser hva Norges Bank driver med for å bremse økonomien, vil det ikke være smart om budsjettet bidrar til å øke aktiviteten. Harald Magnus Andreassen sjeføkonom i Sparebank1 Markets

Både husholdninger, bedrifter og offentlig sektor har fått dårligere råd. Samtidig har en allerede rik stat blitt enda rikere.

– Man bør nok ikke ha en så stram politikk som man startet med i fjor, sier Holden.

Kritikken mot regjeringen haglet etter budsjettet og resultatet ble en kraftig økning i pengebruken i revidert budsjett i mai.

Nå advarer ekspertene regjeringen mot å gå i den motsatte grøfta, der pengekranen åpnes på vidt gap.

– Det er det viktigste, at de holder godt igjen, sier Holden.

Harald Magnus Andreassen er sjeføkonom i Sparebank 1 Markets. Han satt i Sverdrup-utvalget som ga Stortinget råd om hva som blir viktig for fondet de neste tiårene. Foto: Lise Åserud

Fondet dekker en femtedel av statens utgifter

I fjor dekket uttak fra Oljefondet hver femte krone som staten hadde i utgifter. I år har fondet økt enda mer i verdi.

Fondet har blitt så stort at regjeringen kan øke pengebruken enormt og samtidig holde seg godt innenfor regelen for uttak.

– Handlingsregelen vil neste år gi rom for å bruke 460–470 milliarder kroner. Det er nesten 100 milliarder mer enn budsjettet for 2023 la opp til å bruke. Jeg tror ikke at det handlingsrommet vil bli brukt opp, det er altfor stort. Pengebruken bør komme godt under 3 prosent av Oljefondets verdi, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

– Jeg er veldig spent på budsjettet. Når man ser hva Norges Bank driver med for å bremse økonomien, vil det ikke være smart om budsjettet bidrar til å øke aktiviteten i økonomien. Da blir svaret til slutt at Norges Bank øker rentene mer, sier han..