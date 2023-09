Regjeringen kutter barnehageprisen til 2000 kr

Prisen for en barnehageplass kuttes altså med 1000 kroner fra og med neste sommer.

– Dette er en viktig dag for regjeringen. Vi lanserer i dag et velferdsløft for hele landet som skal komme barnefamilier til gode fra nord til sør, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han peker på de høye levekostnadene som en av årsakene til at regjeringen nå tar en større del av barnehageregningen.

Støre har sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), barneminister Kjersti Toppe (Sp) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tirsdag møtt opp i St. Olavs barnehage i Sarpsborg for å fortelle om kuttet.

De fire regjeringsmedlemmene hadde med seg is, men kun saftis, til barna i barnehagen.

Billigere i fraflyttede kommuner

SSB deler norske kommuner inn i en sentralitetsindeks fra 1–6 hvor 1 mer de mest sentrale kommunene og 6 er de minst sentrale. I de 212 kommunene i kategori 5 og 6 senkes barnehageprisen til 1500 kroner.

Dette er for å oppmuntre til bolyst, opplyses det på pressekonferansen.

Eksempler på kommuner med sentralitet på 5 er Alstahaug, Stranda, Rauma, Trysil, Vaksdal, Bømlo og Sogndal. Kommuner som Ulvik, Høyanger, Aurland, Frøya og Inderøy har sentralitet 6.

Bruker inntekter fra grunnrenteskatten

Vedum sier de økte inntektene fra grunnrenteskatten i fjor har muliggjort å senke prisen på barnehageplasser.

– Vi bruker de ekstra ressursene vi fikk inn i fjor gjennom ganske harde debatter. Det går nå til alle som har barn i barnehage i Norge, sier finansministeren til oppmøtt presse i barnehagen.

Regjeringen har allerede gjort barnehage gratis for barn nummer tre i barnehage og oppover.

Siden det i tillegg er søskenmoderasjon på 30 prosent for barn nummer to, vil den maksimale prisen en familie må ut med for barnehage – uansett hvor mange barn de har i barnehage samtidig – bli på 3400 kroner i måneden med de nye prisene, skriver NTB.

Kostnaden for kuttet blir på litt over 3 milliarder kroner. Neste år vil det koste rundt 1,5 milliarder kroner, da kuttet innføres i august.

– Altfor mange barn i Norge lever i fattige familier. For de er det ekstra viktig at de tjenestene som er for barn og unge er rimelige så alle kan delta, sier barneminister Toppe.