Høge rop om å løfte fattige barn i statsbudsjettet

I fjor haust karakteriserte regjeringa det som eit arbeidsuhell då finansieringa til Matsentralen forsvann i statsbudsjettet.

Når Støre-regjeringa i morgon legg fram forslaget til neste års statsbudsjett, er kampen mot fattigdom på ny på dagsorden. Og tabbekvoten mindre.

NRK har vore i kontakt med hjelpeorganisasjonar som karakteriserer situasjonen som kritisk for fleire norske barnefamiliar.

Påstanden er at summen av rentehopp, avgifter og kostnadsvekst skaper ei fattigdomsbølgje.

– I verste fall snakkar vi om nødtilstandar. Ein sånn type fattigdom som vi ikkje har sett i etterkrigstida, sa Sifo-forskar Christian Poppe førre veke.

Uttalen kom i samband med lanseringa av Sifo-rapporten «Dyrtid», som sa at 12 prosent av norske hushald har «ustabil tilgang på mat».

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Aug 2022 – aug 2023 + 9 %

Lønnsutvikling Anslag for 2023 + 5,5 %

– Regjeringa må kutte momsen på fisk, frukt og grønsaker

I Aftenposten kallar fem helseorganisasjonar – den såkalla NCD-alliansen – på «eit taktskifte i politikken».

Heilt konkret ber de om 250 millionar kroner til ein eigen «barnepakke» på statsbudsjettet.

– Som eit hastetiltak må regjeringa kutte momsen på fisk, frukt og grønsaker, seier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.

Ho ber også om at regjeringa aukar barnetrygda.

– Det er noko av det mest treffsikre mot barnefattigdom.

Røde Kors publiserte nyleg rapporten «Til barnets beste?». Den seier at meir enn halvparten av foreldre som får sosialhjelp slit med å gi barna det dei treng. Foto: NTB

– Det siste året har vi sett ein stor auke i talet på førespurnader om mat, klede og ferie- og fritidsaktivitetar til barn, seier generalsekretær i Røde Kors, Anne Bergh.

Ho «forventar kraftfulle grep» i statsbudsjettet, heilt konkret ved at regjeringa aukar satsane for sosialhjelp og innfører ei nasjonal tilskotsordning for familiar.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 4,25 % Prognose Norges bank

– Regjeringa likar ikkje ordet krise, men det er det

Frelsesarmeen deler ut mat og anna hjelp på 70 ulike stadar i landet.

– Pågangen har vorte nær uhandterleg fleire stadar, seier Håkon Løtveit, som jobbar i organisasjonen.

Han etterlyser høgare minstesatsar og at låginntektsgruppene vert skjerma for kutt.

– Krisa blir større og større. Vi håpar at statsbudsjettet viser at staten tek dette på alvor.

Kirkens Bymisjon etterlyser ein strategisk handlingsplan om fattigdom.

– I tillegg må vi ha strakstiltak, seier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.

– Regjeringa likar ikkje ordet krise, men det er det. Statsbudsjettet må spegle det alvoret.

Støre og Vedum legg fram forslag til nytt statsbudsjett på fredag. NRK har tidlegare skrive om fylkeslag i Arbeidarpartiet som har teke til orde for ein generell auke av ytingar som uføretrygd og alderspensjon, og auka satsar for sosialhjelp og auka barnetrygd. Foto: Torstein Bøe / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har fleire gonger det siste året understreka at dyrtida er «alvorleg» og at «høgare prisar og stigande renter skaper utfordringar for folk i kvardagen».

Han har vidare vist til at regjeringa har redusert barnehage- og SFO-prisane, auka studiestøtta, minstepensjonen og barnetrygda, og redusert skattane for dei med låge og moderate lønningar.

I august oppgav 8 prosent av bustadeigarar med bustadlån at dei ligg etter med renter og avdrag. Sidan har styringsrenta auka med ytterlegare eitt prosentpoeng.

– Det må komme meir pengar på bordet til alle dei som ikkje har barn buande heime òg, seier Anita Lesteberg, som er leiar i FØL Noreg

Ho ber om at bustøtta blir ajourført med kostnadsveksten og legg til at «at fattigdom må vere hovudtema i budsjettet».

– Det forventar eg at regjeringa har skjønt.

Tysdag denne veka foreslo Raudt tiltak for å redusere talet på tvangssal av bustader på grunn av kommunale avgifter, under dette å forby bruk av kommersielle inkassobyrå.

Initiativet kom etter at finansbyråden i hovudstaden sa at han vil kutte ut all bruk av eksterne inkassobyrå.

I Kinn kommune har desse aldri vore velkommen.

– Når vi har kontrollen på innkrevjing sjølve, kan vi lettare kome i dialog og finne gode utsetjings- eller nedbetalingsordningar til det beste for alle, seier kommunalsjefen til avisa Firda.

Rentekalkulator Kalkulatoren bruker formel for annuitetslån for å beregne dine månedlige kostnader. Her brukes nominell rente. Det vil si at det vil komme ett transaksjonsgebyr i tillegg som vil variere fra bank til bank. Dagens rente er hentet fra DNBs boliglånsrente for unge, og ulike banker vil ha ulik rente. Tallene som oppgis her vil derfor bli omtrentlige for deg. Månedlige utgifter er renter og avdrag samlet. Les mer om kilder og forbehold her. Se hvor mye du må betale hvis renta øker. Rente 5 % 5,4 % 5,7 % Prognose 2024 6 % 7 % Ditt lån Nedbetalingstid nå Månedlige utgifter 18 783 kr Økte renteutgifter 1 175 kr Det vil si en total utgift på 18 783 kroner i måneden, som betyr 1 175 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 5,04%

– Forskjellskrisa går ikkje over av seg sjølv

Ein ringjerunde til Stortinget viser at opposisjonen deler røyndomsbeskrivinga til hjelpeorganisasjonane:

Marie Sneve Martinussen, Raudt: – Regjeringa kan ikkje berre krysse fingrane og håpe at forskjellskrisa går over av seg sjølv. Uføretrygd og pensjon må hevast, kollektivprisane bli kutta, og vi må innføre billigare tannhelse.

– Dagfinn Olsen, Frp: – Vi treng halv matmoms, makspris på straum og reduserte drivstoffavgifter. Det vil hjelpe kvardagsøkonomien for mange familiar som slit med å få reknestykket til å gå opp.

– Kjell Ingolf Ropstad, KrF: – Regjeringa må auke barnetrygda og på ny innføre fritidskortet for barn og unge. Vidare forventar vi at regjeringa ryddar opp i kuttet som kom til ideelle og frivillige i fjorårsbudsjettet. Frelsesarmeen, Fattighuset og tilsvarande organisasjonar klarer å hjelpe folk som regjeringa ikkje klarer å hjelpe. Då skulle det berre mangle at regjeringa bidrog.