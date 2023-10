Fredag klokka 09 ble statsbudsjettet for 2024 presentert av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Budsjettet inneholder flere punkter som gjelder elbil. Regjeringen foreslår:

Å sette ned satsen for trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler fra 8,38 kroner per dag til 7,60 kroner per dag. For elbiler går den opp til 8,70 kroner per dag.

for fossilbiler fra 8,38 kroner per dag til 7,60 kroner per dag. For elbiler går den opp til 8,70 kroner per dag. At den høyere satsen for avskrivning av elvarebiler på 30 prosent ikke videreføres. Fra 2024 vil satsen følge den alminnelige satsen for varebiler, som er 24 prosent.

Å avvikle merverdiavgiftsfritaket for omsetning og leasing av hydrogenbaserte elbiler. Fritaket, som er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ut 2023 har liten påvirkning på omsetningen av nullutslippsbiler.

For ladbare hybridbiler er det et fradrag på inntil 10 prosent i vekten det beregnes engangsavgift av. Regjeringen foreslår å fjerne dette vektfradraget.

Å redusere veibruksavgiften på bensin med 0,26 kroner per liter og veibruksavgiften på diesel med 0,32 kroner per liter.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen foreslår å sette ned trafikkforsikringsavgiften for fossile biler, men ikke for elbiler. Det er altså et vilkår for å få avgiftslette at bilen din skal forurense, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

For å få folk til å gå over til elbil, ga man lenge miljørabatt også i trafikkforsikringsavgiften. Men nå vil regjeringen at elbiler skal ha samme avgiftsnivå som fossilbiler.

– Regjeringen snur alt på hodet, og det er uforståelig, sier Berge.

Ifølge Elbilforeningen er helårskostnaden for avgiftsrabatten til fossilbiler på 1,45 milliarder kroner.

Klare mål

Elbilforeningen forstår heller ikke hvorfor elektriske varebiler ikke prioriteres høyere. I dag er andelen elektriske varebiler på 33 prosent.

– Det er stort behov for bedre virkemidler. Regjeringen mangler tydeligvis ambisjoner for å få bedrifter til å gå over til elektrisk varebil, sier Berge.

Unni Berge i Elbilforeningen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

I fjor kalte Elbilforeningen statsbudsjettet for «tidenes dårligste elbilbudsjett». Da innførte regjeringen blant annet økte bompengesatser og moms for elbiler på den delen av kjøpesummen som er over 500.000 kroner. I tillegg kuttet de i drivstoffavgiften.

Regjeringen har satt seg klare mål for lav grad av klimagassutslipp de neste årene, og elektriske kjøretøy spiller en viktig rolle:

Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025.

Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025.

Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.

Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentrene være tilnærmet nullutslipp.

Opptatt av bærekraft

Else Johannessen har hatt elbil siden 2016, og er på elbil nummer to. Hun er opptatt av hva som blir lagt fram i statsbudsjettet.

– Jeg er redd for at det skal bli mindre gunstig. Jeg tenker at man må tenke bærekraftig og velge rett bil ut fra det, sier hun.

Else Johannessen er glad i sin elektriske bil, men tror flere vil droppe elbil hvis det ikke lønner seg økonomisk. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hun merker godt at det allerede har skjedd endringer.

– Det har blitt mindre gunstig enn før. Strømprisene har økt, og noen avgifter har også økt. Likevel er jeg veldig fornøyd fordi bærekraft og miljøhensyn er viktig for meg.

– Hva tenker du skjer om det ikke blir så gunstig å ha eller kjøpe elbil?

– Jeg tror vi risikerer at færre velger det. Nå når vi har hatt pris- og renteøkning må man også tenke på økonomien. Det skal jo gå rundt for folk.

Mener litt statsstøtte må til

Andreas Skretting bruker elvarebil på jobb. Han lader bilen på ladestasjonen ved kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes.

– Det funker veldig fint, kjapt ut og kjapt tilbake. Jeg trenger nesten ikke å lade i løpet av jobbdagen.

Andreas Skretting kjører elvarebil på jobb. Han mener det er rette veien å gå for bedrifter. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Han sier det betyr mye for arbeidsplassen å bruke elbil.

– Det har jo en del med omdømme å gjøre. Vi skal jo også være en del av det grønne skiftet. Jeg tror alle setter pris på det.

– Hva hvis det blir mindre gunstig?

– Personlig mener jeg at de fleste bedrifter ikke kan ta seg råd til å kjøpe store bilparker med fossile biler. Alle må være med, men litt støtte fra staten er nok veien å gå.