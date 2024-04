Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En tidligere trener i en idrettsklubb på Vestlandet er tiltalt for overgrep mot flere mindreårige jenter, som han var trener for.

– Jeg skjønte det allerede da, men det må også andre ha gjort. Her har det ringt alarmklokker i mange år, forteller mannen som selv har vært trener i kampsportmiljøet i årevis.

For over ti år siden skal han forgjeves ha forsøkt å varsle Norges Kampsportforbund (NKF), om treneren som nå er tiltalt for overgrep mot barn han trente.

Forbundet vil ikke kommentere hendelsen til NRK.

Reagerte på deling av hotellrom

Mannen, som NRK har valgt å anonymisere av hensyn til den pågående rettssaken, forteller at det var umulig å ikke reagere på trenerens atferd.

– Jeg reagerte sterkt på hans oppførsel på et stevne for over ti år siden. Særlig at han delte hotellrom med en utøver, sier mannen og tilføyer:

– Det jeg så, var og er klare regelbrudd. Jeg fryktet at det muligens også skjedde seksuelle overgrep.

Mannen har drevet videre som trener i privat regi i dette lokalet, etter at tiltalen ble tatt ut. Da rettssaken nærmet seg, ga han beskjed om at treningene er avlyst på grunn av «uforutsette problemer». Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Forbundet ga utmerkelse etter varsel

– På stevnet tok jeg tak i sportssjef i Kampsportforbundet, Dag Jacobsen, og ga et direkte muntlig varsel om mulige overgrep. Jeg ba ham om å etterforske dette, forteller varsleren til NRK.

– Hva ble gjort?

– Ingenting, så vidt jeg vet. Etter at jeg varslet ga i stedet Kampsportforbundet treneren en æresutmerkelse.

NRK har funnet bekreftelse på æresutmerkelsen.

To av de straffbare forholdene i tiltalen mot mannen er datert før varselet.

Det tredje skal ha skjedd etter det muntlige varselet.

Mannen ønsker i ettertid at han hadde fulgt opp med et skriftlig varsel, men sier det var umulig å misforstå det muntlige varselet og mener det burde ha fått reaksjoner.

– Det er forferdelig å tenke på at han både kunne og burde ha vært stoppet for flere år siden, sier varsleren.

Kampsportforbundet ble informert av politiet om at treneren var under etterforskning i 2022, og har overfor NRK bekreftet at mannen ikke lenger er medlem av forbundet.

Den tiltalte treneren nekter straffskyld. Dom fra Hordaland tingrett faller i slutten av måneden.

Aktor og politiadvokat Eli Andrea Skaar har bedt Hordaland tingrett om tre år og ni måneder fengsel for den tiltalte kampsporttreneren. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Dårlig samvittighet

En annen kampsporttrener NRK har snakket med, forteller at tiltalen og rettssaken har sendt en bølge av dårlig samvittighet gjennom kampsportmiljøet.

– Som voksen og som trener burde jeg og flere andre ha gjort mer for disse stakkars jentene. Måten han oppførte seg på er nok den dårligst bevarte hemmeligheten i vår idrett.

Tidligere var denne treneren innleid som instruktør i klubben til den nå tiltalte mannen, og sier han reagerte på hvordan den tiltalte oppførte seg og snakket om yngre utøvere.

– Varslet du Kampsportforbundet, eller politiet?

– Nei, og det angrer jeg selvsagt på.

– Vanskelig for utøvere å varsle

Politiet ble oppmerksom på mannen i 2022. En kvinne anmeldte da sin tidligere trener, etter å ha sett at han var i ferd med å sette opp nye kurs for barn.

– Det viste at han ikke skjønte alvoret av det han hadde gjort. Det som hadde skjedd meg skulle ikke få skje noen andre, sa kvinnen gråtkvalt under rettssaken tidligere denne måneden.

Aktor sa det var kvinnens mot som gjorde at politiet kunne tiltale mannen for maktmisbruk overfor flere utøvere.

I Hordaland tingrett fortalte fornærmede og vitner om en trener de hadde ærefrykt for, og som de opplevde som en som konsekvent forskjellsbehandlet utøvere.

Treneren som var innleid i den tiltaltes klubb, mener kampsporttrenere generelt har for mye makt over utøvere. Blant annet ved å bestemme uttak til gradering og stevner.

– Det maktforholdet gjør det vanskelig for utøvere å varsle, og viser hvor viktig det er at vi som er voksne faktisk tar ansvar, sier han.

Advokat Frida Nikoline Barlaug Haugland forsvarer den tiltalte mannen, og har bedt retten om full frifinnelse. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Smutthull

Politiet vil at mannen skal fradømmes retten til å være trener for barn, noe mannens forsvarer er uenig i.

Som NRK har omtalt kan ikke en domfellelse hindre noen i å fortsette med private treningstilbud. Norges idrettsforbund (NIF) sier de vet om domfelte trenere som fortsetter i privat regi.

Trenerne NRK har snakket med anser dette som et smutthull i lovverket.

– Et smutthull som vil være enklere å utnytte når han kan vise til lang trenererfaring og utmerkelser fra forbundet, sier varsleren.

Forbundet svarer

NRK har vært i kontakt med kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard.

Aagard sier at NIF ikke kommenterer enkelthendelser og vil ikke besvare NRKs spørsmål om mulige varsler, eller sanksjoner mot den tiltalte treneren.

NIF peker på at den tiltaltes nåværende klubb er i privat regi og at forbundet dermed ikke kan foreta seg noe.

NRK har spurt Kampsportforbundets tidligere sportssjef, Dag Jacobsen, om det muntlige varselet han skal ha mottatt.

Jacobsen var inntil nylig fremdeles ansatt i forbundet.

Han ønsker ikke å kommentere saken.

– Det er generalsekretæren som svarer på vegne av forbundet, skriver Jacobsen i en e-post til NRK.

NRK har kontaktet både rådgiver Kathrine Strand Hammond og generalsekretær Kim Eilertsen i NKF.

NRK har spurt om det har vært varslet om den nå tiltalte treneren, hvordan varselet i så fall har vært håndtert og om forbundet har iverksatt sanksjoner overfor den tiltalte treneren.

Svaret fra generalsekretær Kim Eilertsen er:

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker.