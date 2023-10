Fredag klokken 09 ble statsbudsjettet for 2024 presentert av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Hovedtallene for samferdsel fordeler seg slik:

Det er en økning på 8 milliarder kroner fra saldert budsjett i 2023, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen ønsker å øke bevilgningen til veiformål med 3,3 milliarder kroner.

Det innebærer 36,5 milliarder til Statens vegvesen og 6,5 milliarder til Nye veier AS.

9,7 milliarder blir satt av til drift og vedlikehold av riksveier.

Deler opp E6-prosjektet i Sørfold i Nordland i to.

Viderefører arbeidet på E8 Sørbotn-Laukslett i Tromsø.

Utbedring av riksvei 45 mellom Kristianand og Kjevik i Agder.

Sluttoppgjør for E69 Skarvbergtunnel-prosjektet i Porsanger.

Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen med halvering av fergetakster og gratis ferger i 2024.

Stad skipstunnel: Regjeringen vil lyse ut en anbudskonkurranse og legger rundt 130 millioner kroner i potten til forberedelser og gjennomføring av anbudskonkurransen.

Stortingspolitiker og Frps samferdselspolitiske talsperson, Frank Sve, er sterkt kritisk til at regjeringens prioriteringer på veinettet.

– Det er galskap å ikke bygge de tryggeste veiene. I fjor så vi for første gang siden 2016 en økning i antallet som omkom i trafikken. Regjeringen tar ikke tak i dette, men vil bygge mindre trygge veier neste år, skriver han i en pressemelding.

Sve sikter særlig til E16 Skaret-Hønefoss og E39 Veibust-Blindheim-Moa.

– Noen av Norges farligste veier er ikke nevnt i statsbudsjettet med ett ord. Dette fremstår som direkte trafikkfarlig, skriver han.

KRITISK: Frps samferdselspolitiske talsperson Frank Sve mener regjeringen burde ha sørget for bevilgning til flere firefeltsveier. Foto: Stortinget / Stortinget

Oppstart av ny E6-trasé i Nordland

Før statsbudsjettet ble lansert ble det klart at regjeringen prioriterer tre riksveiprosjekter: Ny E6-trasé i Nordland, tunnelprosjektet mellom Røldal og Seljestad på E134 i Vestland og byggetrinn 2 på E134 Oslofjordforbindelsen i Akershus.

– At vi nå får satt i gang dette prosjektet, er viktig for å binde sammen Sør- og Nord-Norge på en trygg måte, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i august.

Det var da regjeringen erklærte at de ville bruke 4 milliarder kroner på en ny vei mellom Megården og Sommerset i Sørfold, Nordland.

Den eksisterende E6-traséen kobler Nord-Norge med resten av landet. Når den er stengt, finnes det ingen reell omkjøring

I tillegg oppfyller ikke de lave, mørke og trange tunnelene på strekningen de trygghetskravene som gjelder i dag.

Planene om å fikse dette har vært klare i mange år, men en innstramming i budsjettet i fjor på grunn av krigen i Ukraina, gjorde at utbyggingen ble satt på pause.

Får regjeringen det som de vil, havner den første spaden i jorden neste år.

Ny tunnel i Vestland

Den planlagte tunnelen på E134 vil spare de som reiser mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang kommune omtrent tusen høydemeter.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener den er viktig fir å binde «Østlandet og Vestlandet tettere sammen»

Men tungtransportbransjen har krevd en slik tunnel i en årrekke på grunn av den kraftige stigningen på begge sider av Røldalsfjellet.

Røldalstunnelen helt på toppen av fjellveien er trang og kondensutsatt. Foto: Statens vegvesen

Prosjektet ble som Nordland-traseen satt på vent på grunn av den økonomiske situasjonen i fjor, og har en kostnadsramme på hele 4,9 milliarder kroner.

Dette er en 1,1 milliard kroner mer enn det Statens vegvesen regnet seg til i mars.

Nytt løp i Oslofjordtunnelen

Nygård lovet også til NRK i august at arbeidet med å utvide Oslofjordtunnelen skulle starte neste år.

Hele beløpet som var lovet som var lovet, 6,5 milliarder kroner, er satt av i forslaget til neste års statsbudsjett. Når arbeidet er ferdig vil tunnelen ha to løp.

Statens vegvesen skriver på sine nettsider er at «det største problemet med Oslofjordtunnelen er at den altfor ofte må stenge»

Tunnelen er en del av riksvei 134 og går mellom Drøbak og Hurum.

Det skal lite til for at Oslofjordtunnelen blir stengt, ifølge Vegvesenet. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

Regjeringen prioriterer 32,3 milliarder kroner til jernbaneformål. Det ønsker de å fordele slik:

8,6 milliarder kroner til fornyelse og vedlikehold av jernbanenettet.

5,4 milliarder kroner til kjøp av personspersontransporttjenesterg.

Elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen frem til Stjørdal

500 millioner kroner til utbygging av sammenhengende dobbeltdobbeltsporekningen mellom Arna og Bergen på Vossebana.

150 millioner kroner i tilskuddsordning frem til Dovrebanen blir opnet for gjennomgående trafikk.

Kvartersavganger for lokaltogene mellom Arna og Bergen på Vossebana.

Regiontogene på Gjøvikbanen skal gå hver time.

Raskere reiser og flere avganger på intercity-strekningene på Østlandet. Det innebærer: Sandbukta–Moss–Såstad på Østfoldbanen, Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen og Kleverud–Sørli–Åkersvika på Dovrebanen.

Regjeringen setter som kjent av 300 millioner kroner til å jobbe videre med fellesprosjektet Arna-Stanghelle på E16 og ny jernbane. Prosjektet vil ha en samlet kostnad på 30 milliarder kroner.

Stortingpolitiker og medlem i finanskomiteen, Sveinung Rotevatn fra Venstre, reagerer på at regjeringen ikke legger mer penger i potten til vedlikehold:

– Regjeringen foreslår et budsjett der vedlikeholdsetterslepet kommer til å øke. Det betyr at vi kommer til å få et mer forfallent jernbanenett. Det betyr igjen flere signalfeil og forsinkelser og mer buss for tog. Å bevilge penger til vedlikehold fremstår kjedelig, men det er veldig viktig, sier han.

KRITISK: Sveinung Rotevatn (V) reagerer på at regjeringen ikke bruker mer penger på å vedlikeholde jernbanenettet. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Regjeringen forslår 5,2 milliarder kroner til luftfartsformål i 2024. Det inkluderer: