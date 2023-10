Fredag kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) med forslaget til neste års statsbudsjett. Blant postene finner vi:

Maksimalprisen for en barnehageplass blir redusert.

Foreldrepenge­perioden forlenges for de med 80 prosent inntektsdeling.

6,2 millioner kroner for at flere får beholde barnetillegget.

Utvide fars del av foreldrepermisjonen med to nye uker.

Øke tilskudd til boligtiltak i distriktene med 4,3 millioner kroner.

Videreføre strømstøtten for husholdninger og borettslag ut neste år.

Personer med lave og middels inntekter får redusert eller uendra inntektsskatt. Økt personfradrag vil gi mindre skatt for de som tjener minst, mens trinnskatten øker for de med høyere inntekt.

Øke bevilgningene til pensjon med 27,1 milliarder kroner.

Regjeringen legger også til grunn at prisveksten i samfunnet vil gå ned fra dagens nivå.

Vil en helt vanlig barne­familie merke endringene på lommeboka?

Den store reduksjonen: Utgifter til barnehage

Når storebror Mathias (2 1/2) skal hentes i barnehagen, er en tålmodig lillesøster Lilja (5 uker) med.

Neste høst er det hennes tur.

For mamma Karina Myrhaugen (34) fra Sel kommune er det betryggende å vite at prisen for barnehage­plass kan gå ned i neste års stats­budsjett.

Karina Myrhaugen tror hun og samboeren kan spare enda mer hver måned. Men da går det utover barna. Det ønsker de ikke. Foto: Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK

I dag er det meste en familie må betale for ett barn i barnehage, uansett om den er kommunal eller privat, 3000 kroner. Høsten 2024 reduseres taket til 2000 kroner.

Fordi familien Myrhaugen Aase bor på bygda, blir det enda billigere.

Her kan barnehageprisen bli halvert: Ekspander/minimer faktaboks Kommuner blir rangert etter nærheten til arbeidsplasser og servicefunksjoner i det SSB kaller sentralindeksen. Kommunene med sentralitetsindeks fem og seks får en halvering av maksprisen i barnehagen fra og med 1. august 2024. Unntaket er kommuner i Nord-Troms og Finnmark, da barn i disse fylkene har gratis barnehage fra og med 1. august i år. 1111 - Sokndal

1112 - Lund

1133 - Hjelmeland

1135 - Sauda

1145 - Bokn

1160 - Vindafjord

1515 - Herøy (Møre og Romsdal)

1525 - Stranda

1535 - Vestnes

1539 - Rauma

1547 - Aukra

1554 - Averøy

1557 - Gjemnes

1560 - Tingvoll

1563 - Sunndal

1566 - Surnadal

1579 - Hustadvika

1580 - Haram

1813 - Brønnøy

1820 - Alstahaug

1832 - Hemnes

1840 - Saltdal

1860 - Vestvågøy

1865 - Vågan

1866 - Hadsel

1868 - Øksnes

3124 - Aremark

3318 - Krødsherad

3320 - Flå

3322 - Nesbyen

3326 - Hemsedal

3328 - Ål

3330 - Hol

3332 - Sigdal

3336 - Rollag

3417 - Grue

3418 - Åsnes

3419 - Våler (Innlandet)

3421 - Trysil

3422 - Åmot

3426 - Tolga

3427 - Tynset

3428 - Alvdal

3435 - Vågå

3436 - Nord-Fron

3437 - Sel

3438 - Sør-Fron

3439 - Ringebu

3449 - Sør-Aurdal

3450 - Etnedal

3452 - Vestre Slidre

3453 - Øystre Slidre

4016 - Drangedal

4022 - Seljord

4024 - Hjartdal

4026 - Tinn

4028 - Kviteseid

4211 - Gjerstad

4212 - Vegårshei

4217 - Åmli

4218 - Iveland

4226 - Hægebostad

4227 - Kvinesdal

4228 - Sirdal

4602 - Kinn

4611 - Etne

4613 - Bømlo

4615 - Fitjar

4616 - Tysnes

4617 - Kvinnherad

4618 - Ullensvang

4625 - Austevoll

4628 - Vaksdal

4632 - Austrheim

4640 - Sogndal

4642 - Lærdal

4643 - Årdal

4644 - Luster

4647 - Sunnfjord

4649 - Stad

4650 - Gloppen

4651 - Stryn

5021 - Oppdal

5022 - Rennebu

5025 - Røros - Rossen

5027 - Midtre Gauldal

5032 - Selbu

5034 - Meråker

5036 - Frosta

5045 - Grong

5047 - Overhalla

5054 - Indre Fosen

5055 - Heim

5057 - Ørland

5060 - Nærøysund

5061 - Rindal

5510 - Kvæfjord

5520 - Bardu

5524 - Målselv

5526 - Sørreisa

5530 - Senja

5605 - Sør-Varanger

1134 - Suldal

1144 - Kvitsøy

1151 - Utsira

1511 - Vanylven

1514 - Sande

1573 - Smøla

1576 - Aure

1578 - Fjord

1811 - Bindal

1812 - Sømna

1815 - Vega

1816 - Vevelstad

1818 - Herøy (Nordland)

1822 - Leirfjord

1825 - Grane

1826 - Aarborte - Hattfjelldal

1827 - Dønna

1828 - Nesna

1834 - Lurøy

1835 - Træna

1836 - Rødøy

1837 - Meløy

1838 - Gildeskål

1839 - Beiarn

1845 - Sørfold

1848 - Steigen

1851 - Lødingen

1853 - Evenes - Evenášši

1856 - Røst

1857 - Værøy

1859 - Flakstad

1867 - Bø

1871 - Andøy

1874 - Moskenes

1875 - Hábmer - Hamarøy

3338 - Nore og Uvdal

3423 - Stor-Elvdal

3424 - Rendalen

3425 - Engerdal

3429 - Folldal

3430 - Os

3431 - Dovre

3432 - Lesja

3433 - Skjåk

3434 - Lom

3454 - Vang

4030 - Nissedal

4032 - Fyresdal

4034 - Tokke

4036 - Vinje

4220 - Bygland

4221 - Valle

4222 - Bykle

4224 - Åseral

4619 - Eidfjord

4620 - Ulvik

4629 - Modalen

4633 - Fedje

4634 - Masfjorden

4635 - Gulen

4636 - Solund

4637 - Hyllestad

4638 - Høyanger

4639 - Vik

4641 - Aurland

4645 - Askvoll

4646 - Fjaler

4648 - Bremanger

5014 - Frøya

5020 - Osen

5026 - Holtålen

5033 - Tydal

5041 - Snåase - Snåsa

5042 - Lierne

5043 - Raarvihke - Røyrvik

5044 - Namsskogan

5046 - Høylandet

5049 - Flatanger

5052 - Leka

5056 - Hitra

5058 - Åfjord

5512 - Dielddanuorri - Tjeldsund

5514 - Ibestad

5516 - Gratangen

5518 - Loabák - Lavangen

5522 - Salangen

5528 - Dyrøy

5614 - Loppa

5616 - Hasvik

5618 - Måsøy

5620 - Nordkapp

5622 - Porsanger - Porsángu - Porsanki

5624 - Lebesby

5626 - Gamvik

5636 - Unjárga - Nesseby

Når Lilja begynner i barnehagen, vil ett barn i barnehagen koste familien 1500 kroner. Med søsken­moderasjon utgjør utgiftene for begge barna 2550 kroner i måneden.

Den årlige besparelsen for familien Myrhaugen Aase vil da være på 28.050 kroner.

– Helt ok lønn

Trass den kommende reduksjonen i barnehage­prisen, er det ingen jubel å spore hos Karina Myrhaugen.

Privat Ville bo billig Småbarns­familien flyttet til Otta i Sel kommune for to år siden, etter at Karina Myrhaugen var ferdig utdannet vernepleier. De ville komme nærmere hennes familie. Samtidig var det billigere å bo på bygda. Trodde de. – Vi sparer egentlig ingenting. Alt er like dyrt. Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK Drømmer om bolig Med 1,2 millioner kroner i samlet inntekt tjener de for godt til å få startlån i Husbanken, ifølge Myrhaugen. – Vi betaler 11.000 kroner for å leie bolig, så vi kunne håndtert et boliglån. Det kjennes som om vi kaster pengene rett i dass når vi ikke får investert i noe eget. Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK Må ha bil Skole, barnehage og nærmeste dagligvare­butikk ligger syv kilometer unna. Det er også der nærmeste buss går. Hun jobber i nabokommunen, og pendler 30 kilometer én vei. Skulle hun tatt buss etter jobb, rekker hun verken henting i skole eller barnehage. Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK Pappa jobber turnus Samboer André Aase er asfalt­operatør, og drar dit jobbene er. Akkurat nå er han i Trøndelag. Karina er ofte alene med barna. Det er derfor de er avhengig av å ha hver sin bil. Fossilbil var det de hadde råd til. Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK Drivstoff Paret merker derfor veldig godt at drivstoff-prisen har økt. – Vi har en hybridbil, men sparer ingenting på den som vi merker på lommeboken, sier Karina Myrhaugen. Og bufferkontoen til boliglån tømmes når bilene må på verksted.

Utgiftene overskygger innsparingene.

Som vernepleier i full stilling har hun en ganske grei lønn, mener hun.

Familien Myrhaugen Aase Ekspander/minimer faktaboks Mor Karina er vernepleier, far André er asfaltarbeider. Samlet har husholdningen en inntekt på cirka 1,2 millioner kroner.

Mor har 492.000 kroner i studielån.

Samlet forbruksgjeld inklusive billån ligger på 460.000 kroner.

De leier bolig til 11.000 kroner i måneden.

Matbudsjettet ligger på cirka 7500 kroner i måneden. Familien har tre barn: Tiril (6 1/2) har akkurat begynt på skolen, og går på SFO. Det koster cirka 915 kroner i måneden.

Mathias (2 1/2) går fulltid i barnehagen. Familien betaler 3150 kroner (inkludert kost).

Lilja (5 uker) har fått to sekker med klær fra bekjente, og arvet vogn og seng fra storebror og ammes. Mamma Karina er veldig glad for at hun ikke trenger å handle inn morsmelk­erstatning.

I årets lønnsoppgjør gikk hun opp 26.000 kroner.

Gleden over økningen forsvant fort.

– Det kjennes som om de ekstra pengene bare blir røsket vekk. Vi må fortsatt passe på at lønna holder en hel måned.

Jeg er mer opptatt av lønnsoppgjøret neste år. Hvor mye vil jeg egentlig sitte igjen med, etter lønnsøkning? Karina Myrhaugen Småbarnsmor og vernepleier

Det gjør hun ved å handle én gang i uken. Da gransker hun både kilo- og stykkpris. Og tyr stadig oftere til billig­merkene i butikken så hun ikke overskrider mat­budsjettet.

– Norvegia-osten kjøper vi ikke lenger, den koster 120 kroner kiloen.

Den fjerne boligdrømmen

Sist de sjekket hos banken, kunne de bare få maks 2 millioner kroner i lån, forteller hun.

Det holder ikke, skal de finne bolig med plass til tre barn, og som ikke er et økonomisk sluk av et oppussingsobjekt.

Skulle vi spart mer, måtte vi gått drastisk til verks og ikke unne oss noe som helst. Men vi prioriterer å gi ungene ferie, opplevelser og aktiviteter. Karina Myrhaugen Småbarnsmor til tre

– Det føles greit å ikke ha boliglån på toppen av alt nå som renta stiger.

Forbruker­økonom: – Kassalappen veier tyngre

Statsbudsjettet var ikke stort å skryte av for barnefamilier, sier forbruker­økonom Derya Incedursun i Nordea.

– Regjeringen tar høyde for småbarnsfamilier og prøver å ivareta dem med lav inntekt. Men hvor mye hjelper det når rentene er høye og inflasjonen stiger, spør forbrukerøkonomen.

Derya Incedursun i Nordea er lite imponert over hva årets statsbudsjett har å si for barnefamilier. Foto: Øystein Løwer

Hun mener det er begrenset hva de 28.050 kronene familien Myrhaugen Aase sparer i året på barnehage kan brukes på.

– Det hjelper ikke familien med å komme seg inn på bolig­markedet, for eksempel.

At egenandelen for helsetjenester økes med 4,35 prosent, er som å gi med den ene hånden og ta med den andre, mener hun.

Er du bekymret for privatøkonomien din fremover? Neh, økonomien er ikke noe problem 🤷🏾 Altså, jeg må stadig dobbeltsjekke prisene når jeg handler 👀 Veldig. Det er en ny situasjon 🥺 Veldig. Men sånn har det alltid vært 🙄 Vet egentlig ikke 🤔 Vis resultat

Incedursun roser familien for å klare å holde seg på 7500 kroner, noe hun kaller «et svært stramt matbudsjett».

Det akseptable nivået på matbudsjett for en familie som Myrhaugen ligger nemlig på 10.900 kroner i måneden, ifølge Forbruks­forsknings­instituttet SIFO.

At Myrhaugen bytter ut varer med de billigste merkene og har dårlig samvittighet for å ikke velge bærekraftig, sier hun er trist. Mat handler også om helse:

– Det må ikke være slik at det å spise sunt skal være forbeholdt de som har råd til det. Dette er noe politikerne må ta på alvor, og gjøre noe med.

Fakta om statsbudsjettet Ekspander/minimer faktaboks 6. oktober legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem regjeringens forslag til kommende års statsbudsjett.

Deretter behandler Stortinget budsjettforslaget fram mot desember.

I løpet av desember vedtar Stortinget det statsbudsjettet som skal gjelde fra 1. januar det påfølgende året. Kilde: Regjeringen.no

– Tryggheten

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) trekker frem at barnehage­reduksjonen er et målretta og tydelig grep for barnefamilier.

Han mener også at noe av det viktigste med budsjetts­forslaget er å ivareta tryggheten for hverdags­økonomien til folk.

Vedum vil ha billigere barnehager i statsbudsjettet 2024 Du trenger javascript for å se video. Vedum vil ha billigere barnehager i statsbudsjettet 2024

Bevissthet er fint, men...

Tilbake i Otta sier Karina Myrhaug det ikke er dumt å være mer bevisst hva de kan tillate seg å kjøpe eller ei.

Hun husker da hun var 12-13, og sparte pengerfor å kunne kjøpe Miss Sixty-­buksa hun ønsket seg. Denne lærdommen ønsker hun å gi videre til barna.

Karina Myrhaugen har tatt 80 prosent foreldrepermisjon. Med regjeringens forslag vil hun likevel kunne ha tilnærmet 100 prosent inntekt. Foto: Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK

Samtidig kjenner hun på stikk når lommeboken stadig trumfer hva de kan tillate seg. Og så lenge de har barna, er det å gi dem opplevelser og muligheter førsteprioritet.

– Og hvis rentene og prisene holder seg stabile fremover, og det er mulig å få mer i lønnsvekst...kanskje kan vi få spart ekstra til drømmeboligen?