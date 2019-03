Røde-Rita ut mot Giske-kritikere: – Enkelt å sitte i Oslo og tro hva folk tenker

Delegater fra alle lokallagene i Arbeiderpartiets største medlemsfylke, Trøndelag, er lørdag og søndag samlet til årsmøte på Scandic Hell Hotel i Stjørdal.

Partiets trolig viktigste profil i regionen nest etter Trond Giske er Rita Ottervik. 52-åringen med tilnavnet Røde-Rita har vært ordfører i Trondheim siden 2003 og styrer mot gjenvalg for fjerde gang til høsten.

Overfor NRK sier hun lørdag formiddag dette om den i mange år så mektige eks-nestlederen og eks-statsrådens posisjon i hjemfylket akkurat nå:

ORDFØREREN: Rita Ottervik før årsmøtet lørdag. Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Jeg tror Trond har god støtte i folket generelt og i Ap i Trøndelag. Jeg tror dette handler om at Oslo og Trøndelag har litt forskjellig perspektiv på ting.

– Hvordan da?

– Jeg tror det er enkelt å sitte i Oslo og sitte og, ja hva skal jeg si, tro hva folk tenker. Vi som er lokalpolitikere, vi snakker jo med vanlige folk og vanlige folk er opptatt av mange av de tingene Trond står for.

LIVESTREAM FRA HELL: Følg fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap fra 1030 til 18 lørdag. Du trenger javascript for å se video. LIVESTREAM FRA HELL: Følg fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap fra 1030 til 18 lørdag.

Giske om ny måling: – Rørende

I en meningsmåling Adresseavisen publiserte fredag kveld kom det frem at 55 prosent av alle trøndere, og hele 74 prosent av Ap-velgerne i Trøndelag har stor eller noen grad av tillit til at Trond Giske kan gjøre en god jobb som politiker for Arbeiderpartiet.

Til NRK sier hovedpersonen at tallene gjorde inntrykk på ham:

– Jeg synes det var veldig rørende. Det viktigste for meg er jo at dem jeg er valgt av, velgerne i Trøndelag, synes jeg kan gjøre en god jobb. Det har vært en slitsom uke, men med den tillitserklæringen jeg fikk nå på slutten så, ja, det hjalp veldig, sier Trond Giske.

Fylkeslederen om Giske-benking: – Skjer ikke

Sent lørdag ettermiddag skal det nye fylkesstyret i Trøndelag Ap formelt velges av årsmøtet. I innstillingen står ikke navnet til Trond Giske, selv om han jobbet for å bli nestleder i fylkeslaget, og ble enstemmig innstilt som medlem av arbeidsutvalget.

Etter at en seks sekunders video av Giske dansende med en ung jente på et utested i Oslo for to uker siden nådde offentligheten, forsvant imidlertid noe av støtten.

Da det fredag i forrige uke ble klart at det ikke lenger var mulig å samle valgkomiteen bak en enstemmig innstilling, trakk Giske kandidaturet sitt til fylkesstyret. Valgkomiteens leder var forøvrig Jorodd Asphjell, som var med Giske på deler av den skjebnesvangre byturen.

Giske selv har ikke villet svare på hva han gjør dersom det lørdag likevel blir fremmet et benkeforslag på årsmøtet, fra noen som ønsker han inn i sentrale verv i fylkespartiet.

– Jeg vil ikke spekulere i det der. Det der skal vi håndtere på en god måte, det kommer ikke til å skje så, sa han til Trønder-Avisa i går.

NOK NÅ: Fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø på første rad under årsmøtet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Fylkesleder i Trøndelag Ap, Per Olav Skurdal Hopsø, fremstiller et slikt benkeforslag som helt utenkelig. Like etter at årsmøtet var satt lørdag sa han dette til NRK:

– Det skjer ikke.

– Partiet er viktigere enn enkeltpersoner og det er viktig for oss å få fokus på politikken nå, la han til.