Trond Giske: – Det er åpenbart en maktkamp

Torsdag kveld publiserte VG en artikkel om at Arbeiderpartiet hadde mottatt en bekymringsmelding om en video der Giske står tett inntil en kvinne på dansegulvet på et utested, med hendene rundt henne.

BEKYMRINGSMELDINGEN HENLAGT: Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, opplyser overfor Dagbladet at bekymringsmeldingen om Trond Giske er henlagt. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Kvinnen i videoen gjorde det klart overfor NRK i går at hun opplevde situasjonen som uproblematisk.

Giske mener at videoen har blitt blåst opp.

– Jeg forstår i hvert fall at den er brukt for alt den er verdt. Det var sikkert ikke lurt å si ja eller være der i det hele tatt. Men igjen, det kan ikke bli en så stor sak ut av at noen ber deg om å være med på et bilde og det ikke skjer noe, sier han.

– En maktkamp

Fredag ble det også kjent at under et avgjørende møte i valgkomiteen i Trøndelag Ap onsdag, fikk komitéleder Jorodd Asphjell en SMS, der han ble oppfordret til å be Giske trekke sitt kandidatur, eller risikere at bilder ble lekket til VG.

– Det er åpenbart en maktkamp når det sendes en SMS med trussel om at hvis jeg ikke vrakes så vil VG være interessert i en video. Så havner den samme videoen i VG, og blir en kjempesak helt uten grunn. Det vitner om at det er en plan og en maktkamp, sier Giske til NRK.

Jorodd Asphjell, leder av valgkomiteen i Trøndelag Ap, forteller om meldingen han fikk under det avgjørende møtet onsdag, der Trond Giskes verv var tema.

Giske mener at denne saken ikke kan sees i sammenheng med varslingssakene mot ham i det hele tatt.

– Dette handler om en sak som er meldt inn til partiet av en utenforstående uten samtykke fra dem det gjaldt, om en helt uproblematisk video.

Fortsetter med politikk

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har i ettermiddag diskutert bekymringsmeldingen knyttet til videoen av Giske, og har enstemmig besluttet at Giske både er ute av arbeidsutvalget og fylkesstyret i Trøndelag Arbeiderparti.

DÅRLIG DØMMEKRAFT: Denne saken som oppsto, stilte spørsmål ved dømmekraften til Trond Giske, særlig i lys av forhistorien med varslersaker, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Partileder Jonas Gahr Støre stiller seg bak beslutningen til valgkomitéen. Han sier at det som har kommet frem de siste dagene vitner om dårlig dømmekraft, og må ses i lys av de tidligere varslingssakene mot Giske.

Støre sier han ikke kan se for seg at partifellen kan få sentrale verv fremover.

Til det svarer Giske:

– Jeg kommer til å fortsette med politikk. 2021 og neste stortingsvalg er langt unna. At Støre sier det, er ikke så overraskende.

Fredag kveld uttalte også Giskes tidligere nære allierte i Ap, Anniken Huitfeldt, til VG at hun synes det er skuffende at han igjen har vist manglende dømmekraft.

Henla bekymringsmelding

Arbeiderpartiet har henlagt bekymringsmeldingen om Giske, som de mottok onsdag denne uka. Det opplyser partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng i Dagbladet.

Det var nestleder Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse i Oslo, som meldte fra til Ap-ledelsen om videoen. Ifølge Sandli var det en kollega som tipset ham om videoen.

Sandli kontaktet ikke kvinnen i videoen før han sendte inn bekymringsmeldingen.