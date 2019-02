– Jeg vil ikke delta på møtet fordi Trond Giske er invitert som innleder og deltaker, sa Gunnar Winther onsdag ettermiddag.

Han er medlem i Steinkjer Arbeiderparti. Lokallaget hadde årsmøte onsdag kveld – et møte Winther mener er en del av Giskes «personlige hvitvaskingsprosjekt».

Han markerte motstanden ved å droppe årsmøtet, noe han varslet på Facebook tirsdag.

Hvis jeg var i tvil om hvorvidt jeg skal dra på årsmøtet til Steinkjer Arbeiderparti i morgen, gjorde denne kommentaren... Publisert av Gunnar Winther Tirsdag 26. februar 2019

Trønder-Avisa skrev om dette først.

– Veldig vage signaler i Trøndelag

Bakgrunnen for Winthers protest er varslingssakene mot Trond Giske som ble kjent i 2017. Han vil ikke at Giske skal ha sentral posisjon i Arbeiderpartiet igjen.

– Han har hatt en grenseoverskridende atferd som har hatt et skadepotensial for unge mennesker, og som har gjort at unge mennesker kanskje ikke tør å delta i de demokratiske prosessene. Det er veldig alvorlig, sier Winther.

BLE HJEMME: Ap-medlem Gunnar Winther stilte ikke på lokallagets årsmøte fordi Trond Giske var der. Foto: Johannes Børstad / NRK

Ap-medlemmet understreker at dette ikke er en organisert boikott, men hans personlige aksjon.

– Det er viktig å gi signaler. Det har vært veldig vage signaler i Trøndelag, med tanke på det Trond Giske faktisk har gjort, mener Winther.

Ifølge ham har flere medlemmer i Steinkjer Arbeiderparti støttet ham, blant annet ved å si at de er glade for at de ikke er i byen onsdag kveld. Han vil ikke si hvem dette er, og sier videre at han ikke har full oversikt over hvem som droppet møtet på grunn av Giske.

– Flere føler på det samme som meg, men de har ikke vært like tydelige i det offentlige rom. De har gitt signaler til meg om at det er bra at jeg har gjort som jeg har gjort.

Giske har respekt for de ulike meningene

Trond Giske var svært fornøyd med oppmøtet i kulturhuset i Steinkjer. Det at noen ikke kom på grunn av ham, tar han ikke særlig tungt.

– Vi har 50.000 medlemmer i Arbeiderpartiet og 8.500 medlemmer i Trøndelag. Det er veldig mange ulike meninger, det må vi bare respektere, sier Giske om dem som ikke stilte på årsmøtet.

– Hva svarer du til dem som mener du ikke bør ha sentral rolle i politikken igjen?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg vil drive med politikk og kjempe for et bedre samfunn og for at folk i Trøndelag skal ha gode liv, jobb, skole og eldreomsorg.

Trond Giske trakk seg som kandidat til styret i Trøndelag Ap på grunn av bråket rundt en seks sekunder lang dansevideo med en ung kvinne på utestedet Bar Vulkan tidligere i februar.

«Tosk» og «barnerøv»

Det er flere uker siden Trond Giske fikk invitasjon til årsmøtet i Steinkjer. Leder av lokallaget, Grete Bækken Mollan, sier Giske er hjertelig velkommen til dem.

– Tilbakemeldingene fra medlemmene mine er at noen ikke kommer fordi Trond Giske kommer, og at noen kommer fordi Trond Giske kommer. Jeg har stor respekt for at det er forskjellige meninger i saken.

TATT GODT IMOT: Rundt 40 medlemmer i Steinkjer Arbeiderparti møtte til årsmøte onsdag kveld. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Gunnar Winther har registrert at mange har meninger om hans «Giske-aksjon».

– Folk har kommet med personlige karakteristikker om at jeg er en tosk eller barnerøv. Det er patetisk, sier Winther, som understreker at slik respons ikke har kommet fra partifeller.

Han har derimot fått kritiske tilbakemeldinger fra enkelte i partiet.