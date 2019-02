Kvinnelige Ap-ordførere i Trøndelag delt i synet på Giskes comeback

For 13 måneder siden konkluderte Ap-ledelsen med at tidligere nestleder Trond Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. I går ble han enstemmig innstilt som styremedlem i Trøndelag Arbeiderparti.

– For tidlig, mener Namsos-ordfører og Ap-politiker Arnhild Holstad.

KRITISK: Ordfører i Namsos, Arnhild Holstad, mener det er for tidlig å ta Giske inn i sentrale verv i Trøndelag Ap. Foto: Espen Sandmo / NRK

Hun er fornøyd med at Giske ikke fikk nestlederplassen han hadde håpet på, men mener det uansett sender feil signal at han ble innstilt som fylkesstyremedlem med plass i det mektige arbeidsutvalget.

– Kvinner kan vende Ap ryggen

Holstad er særlig bekymret for hvordan kvinnelige velgere reagerer, og viser til at nær seks av ti Ap-velgere sist valg var kvinner.

– Jeg tror at mange av dem synes det er i tidligste laget. Jeg frykter at mange kvinner vil vende Arbeiderpartiet ryggen siden Giske får tillitsverv såpass tidlig etter metoo-runden, sier hun til NRK.

VANSKELIG: Bente Estil i Lierne sier Giske-saken er vanskelig for partiet. Hun kunne ønske han lå lavt en stund til. Foto: Kirsten McDonagh / NRK

Ordfører i Lierne, Bente Estil, deler bekymringen til partikollegaen i Namsos. Hun er redd for at Giskes comeback kan sende et signal om at det han gjorde «ikke var så galt likevel».

– Det kan føre til at mange velger å ikke stemme på Ap. Spesielt for damer kan det slå slik ut. Jeg håper ikke det skjer, sier hun.

– Giske er viktig for Trøndelag Ap

NRK har snakket med seks av Arbeiderpartiets ni kvinnelige ordførere i Trøndelag. Slettes ikke alle mener Giske-saken kan skape trøbbel for partiet i høstens lokalvalgkamp. Flertallet mener det er riktig å gi ham tillitsverv igjen.

– Jeg respekterer dem som synes at det er for tidlig, men jeg er av en annen oppfatning, sier Oppdal-ordfører Kirsti Johanne Welander.

PÅ TIDE: Kirsti Johanne Welander i Oppdal mener Giske har fått sin straff. Foto: Privat

Hun mener Giske har fått en «særdeles streng straff», og viser til varslene mot ham har ført til at han ikke lenger er nestleder i partiet eller sentralstyremedlem.

– For ikke å snakke om den negative oppmerksomheten han har fått i offentligheten. Jeg synes han er en dyktig politiker. Han når ut til grasrota i Ap, og har en god dialog med velgerne både i byene og i distriktene. Jeg synes det er viktig at han er en del av Trøndelag Ap.

– Kritikere har sagt at dersom Giske får sentrale verv, så sender det signal om at han er viktigere enn varslerne. Hva synes du om det?

– Det er en kritikk jeg ikke stiller meg bak, sier ordføreren i Oppdal.

Forstår begge sider

Ap-ordføreren i Snåsa, Tone Våg, sier hun forstår dem som er bekymret for hvordan Giskes comeback vil slå ut blant kvinnelige velgere. Hun er også enig med Holstad i Namsos i at Giske ikke bør bli nestleder i fylkeslaget nå. Samtidig mener Våg at det er riktig å gi ham en plass i styret.

– Nestleder blir for tidlig. Da blir han en fremtredende person, og det kan han vente med. Men det er positivt om Giske er med på å legge grunnlaget for det politiske arbeidet. Det er han god på.

POSITIV: – Vi har bruk for Trond Giske og hans nyttige politiske erfaring, sier ordføreren i Snåsa, Tone Våg Foto: Privat

Snåsa-ordføreren understreker at hun forstår at varslerne og flere andre reagerer negativt.

– Jeg vil ikke si til dem at de tar feil. Men jeg er ikke tilhenger av at vi skal straffe til evig tid.

Kirsti Tømmervold, ordfører fra Arbeiderpartiet i Klæbu, mener også at tiden er inne for at Giske igjen kan få sentrale verv i fylkespolitikken.

– Saken er avsluttet, og det er rom for å komme tilbake. Trond er en flink politiker som har vært, og er, viktig for Trøndelag, sier Tømmervold.

Støtte fra Ottervik

Kommunen hun leder skal neste år slå seg sammen med Trondheim. Derfor sitter Tømmervold i styret i Trondheim Ap, lokallaget som foreslo Giske som nestleder i Trøndelag Ap. Der sitter også trondheimsordfører Rita Ottervik.

VIL HA GISKE: Klæbu-ordfører Kirsti Tømmervold og Rita Ottervik i Trondheim mener begge det er riktig at Giske går inn i styret i Trøndelag Ap. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Hun har vinterferie og ønsker ikke å la seg intervjue av NRK torsdag. I stedet viser hun til en uttalelse hun har gitt til Adresseavisen:

– Det er ulike meninger om det er for tidlig, eller for seint, at Trond får tillitsverv nå. Jeg har tillit til at valgkomiteen har jobbet godt med forslag til nytt styre. Partiet sentralt har åpnet for full deltagelse, og jeg mener Trond vil bidra godt i styrets politiske og organisatoriske arbeid.

Neste helg skal Trøndelag Arbeiderparti ha årsmøte. Alle NRK har snakket med tror valgkomiteens innstilling om Giskes posisjon får flertall, selv om de venter heftig debatt om Giskes rolle.

NRK har spurt Giske om han ønsker å kommentere denne saken, men har torsdag ettermiddag ikke fått svar.