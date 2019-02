Fikk SMS under skjebnemøte: Valgkomiteen ble truet med VG-sak før de valgte Giske

– Jeg fikk en SMS midt under møtet i valgkomiteen fra en ukjent person, hvor de sier at de satt på upassende bilder og video av Trond. De sa at VG var svært interessert i bildene, sier han til NRK.

De siste dagene har en video der Giske står inntil en ung kvinne på dansegulvet, med hendene rundt henne, blitt spredt på sosiale medier. Én av de mange som så videoen var Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo. Han reagerte sterkt, og som VG fortalte i går kveld sendte han inn en bekymringsmelding til partisekretær Kjersti Stenseng.

Asphjell var med Giske på bar

Nå bekrefter Asphjell overfor NRK at han ble advart om at det fantes bilder som kunne sette Giske i et ufordelaktig lys, og at hendelsen hadde skjedd lørdag kveld.

Den kvelden var Asphjell selv sammen med Giske på to ulike utesteder i Oslo.

– Det skjedde ingenting galt som kunne tilsi noe sånt, sier han når han møter NRK på Gardermoen etter en reise til Brussel.

PARTIKOLLEGER: Jorodd Asphjell (t.v.) var på bar med Trond Giske lørdag kveld. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Han bekrefter, som Giske selv skriver på Facebook, at svært mange av gjestene på utestedet Vulkan ønsket å ta bilder med den tidligere nestlederen i Ap. Ifølge Asphjell sa han til Giske at han ikke skjønte at han orket.

– Trond, som er en hyggelig herremann, lot seg bli tatt selfie med. Jeg spurte han om det var så lurt, sier han.

Asphjell dro etter det NRK forstår fra utestedet før Giske.

– Den videoen som jeg har sett, den gjenkjenner ikke jeg fra den tiden jeg var der. De selfiene jeg så var bare positive selfiebilder, med hyggelige jenter og gutter.

– Opplever du at dette brukes i et skittent spill mot Giske?

– Det har jeg ingen kommentar til. Men jeg ser hva som skrives og gjøres, og det er mitt utgangspunkt.

Avbrøt møte etter SMS

Lederen i valgkomiteen sier at han ikke vet hvem som sendte tekstmeldingen onsdag. Han tok innholdet alvorlig, og valgte å ta en pause i møtet i komiteen.

Valgkomitemedlem Trine Reitan fra Verdal ble da gjort oppmerksom på advarselen.

– Jorodd fikk en melding, og fortalte til meg at «Dette er bare tull. Jeg var jo sammen med han lørdag». Jeg fikk ikke vite innholdet, men skjønte at det ikke var spesielt fordelaktig for Trond, sier hun til NRK.

Fredag morgen satt de og resten av komiteen i et ekstraordinært telefonmøte om Giske.

Selv om kvinnen i videoen og hun som filmet sier til NRK at «den ser verre ut enn den var og at det var de som tok kontakt med Ap-politikeren, reises det spørsmål om Giskes dømmekraft. Dermed står den omstridte innstillingen av Giske som fylkesstyremedlem med plass i det mektige arbeidsutvalget i spill.

– Selv om det kanskje er en fillesak, så vekker det ikke tillit, sa Reitan til NRK torsdag kveld.

I HARDT VÆR: Trond Giske var på byen lørdag kveld, og en video fra dansegulvet setter hans mulighet til å bli styremedlem i Trøndelag Ap i spill. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Har bedt Giske tenke gjennom situasjonen

Hun mener han ikke burde satt seg i en slik situasjon, som gjør det mulig «å lage en drittpakke». Reitan har også tidligere vært skeptisk til å ta Giske inn i styret.

Klokken 14 skal komiteen holde et nytt møte på Skype. Før det skal Asphjell ha ny prat med Giske.

– Jeg har bedt ham tenke gjennom situasjonen som er. Jeg skal ringe han når jeg kommer på kontoret, sier han.

– Det er mitt mål å ha en enstemmig innstilling, og nå skal vi ha en ny runde i valgkomiteen, knyttet til den situasjonen vi står midt oppi.

Det førte til sterke reaksjoner at komiteen onsdag, etter intense dragkamper internt, til slutt landet på å innstille Giske som fylkesstyremedlem med plass i det mektige arbeidsutvalget. Motstanderne mente det er for tidlig i gi Giske nye tillitsverv, bare litt over ett år etter at partiledelsen konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.